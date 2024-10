Vlastní byt v Praze? Může být váš, i když na něj teď (úplně) nemáte

Řešení může být snazší, než byste čekali. Do světa vlastního bydlení můžete vstoupit okamžitě s některým z moderních programů na principu rent-to-buy (rovněž nazývaném jako rent-to-own). Dočasně budete bydlet částečně ve svém, částečně v nájmu, a tím zároveň investovat. Ceny bytů totiž dlouhodobě neustále rostou, a i ten váš se tedy bude průběžně zhodnocovat.

Aktuálně nejvýhodnějším modelem rent-to-buy na českém trhu je transakční program BYX. Díky němu si snadno pořídíte vlastní vysněný domov, aktuálně třeba ve stylovém bytovém domě Letnian v pražských Letňanech.

Jak tedy na to? Vyndejte úspory z pod slamníku anebo nevýhodného spořicího účtu a použijte je jako zálohu na úhradu kupní ceny. Do předání bytu, plánovaném na podzim 2025, stačí uhradit 13 až 30 % z celkové ceny bytu, přičemž úhradu je možné rozdělit a na začátek zaplatit jenom 5 až 10 % z celkové ceny bytu. Zbytek zálohy je pak možné uhradit až před plánovaným dokončením a předáním bytu. Pak už se můžete nastěhovat. Požadovaná úroveň záloh závisí od vašeho věku, zvolené délky programu (1 až 4 roky) a upřednostněného postupu úhrad. Mladším lidem k převzetí bytu postačí nižší záloha, vyšší záloha zas snižuje cenu bytu.

Od předání bytu budete platit měsíční nájemné, a podle svých aktuálních možností i postupně splácet zbývající část kupní ceny, čímž budete byt postupně získávat do svého vlastnictví. Každý měsíc vám tak bude patřit o trochu víc. Co bude dál, naznačuje rámcově tento obrázek:

Výše zálohy tedy závisí na vašich možnostech. Minimálních 5 % potřebných pro vstup do programu a zasmluvnění bytu je výrazně méně než standardní požadavky na zálohu u hypoték. Je-li ve vašich možnostech uhradit víc, byt vás vyjde o to výhodněji. Navíc s nástupem podzimu developer projektu připravil zvýhodněnou nabídku rent-to-buy financování a přišel i s variantou příznivou zejména pro mladší kupující ve věku do 35 let.

Byt 1+KK v Letnianu sice pořídíte už od 5,2 milionu korun, ale pojďme se rovnou podívat na ty větší a komfortnější byty. V pěkném 2+KK v Letnianu můžete díky programu BYX bydlet přibližně již za 24 tisíc měsíčně, a hřát vás u toho může pocit, že vám byt každým měsícem stále hlasitěji říká pane.

Podrobné financování pro byty všech dispozic má Letnian v přehledné podobě ke stažení pod symbolem akce ve webovém ceníku. Dobrou pomůckou je i online kalkulátor. Stačí zde zadat parametry podle vašich představ a finančních možností a hned jasně uvidíte, kolik z ceny bytu s programem BYX uhradíte a kolik bude zbývat doplatit na jeho konci. Tyto údaje vám pomůžou s plánováním, např. případné hypotéky, kterou je možné na program BYX navázat. Můžete si také spočítat, kolik ušetříte z celkové ceny při úhradě vyšší zálohy.

Výhody programu BYX doplňuje jeho manažer Mgr. Michal Fujak: „BYX pro kupujícího hned na začátku zafixuje cenu bytu a ochrání jej tím před inflací. A protože si dle svých aktuálních možností může flexibilně řídit výši měsíčních plateb a zároveň provádět i mimořádné úhrady, cestu k vlastnímu bydlení má po celou dobu ve svých rukách. A především: klient programu BYX klient neplatí „jen“ nájem. Splácí si svůj vlastní domov.“