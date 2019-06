Virtuální realita: revoluce ve vzdělávání

Vypadá to, že příštím vývojovým stupněm bude virtuální realita, která dokáže informace vizualizovat stále věrohodněji.



Virtuální realita vytváří digitálně simulované prostředí, do něhož můžete nejen vstoupit, ale také do něj zasahovat podle vaší vůle. K přesunu do virtuální reality slouží brýle, headsety, helmy s displeji, senzorické rukavice nebo haptické obleky.

Efektivní, nebo jen efektní?

Virtuální realita se v posledních letech začíná využívat i v oblasti vzdělávání. A nejde jen o populární cestování prostorem a časem. Nejrůznější simulace umožňují mozku učit se novým dovednostem na základě praktického tréninku. V bezpečí virtuálního prostředí si tak můžete nacvičit komplikovaný chirurgický zákrok, nouzové přistání letadla nebo opravu jaderného reaktoru.

Virtuální realita rozhodně není jen zábavnější a zajímavější formou vzdělávání. Pozitivně ovlivňuje pozornost a paměť.

Brýle a sluchátka umožňují ponořit se do simulovaného světa a plně se koncentrovat bez rušivých vlivů z okolí. Platí také, že to, co si prakticky vyzkoušíme, si pamatujeme daleko detailněji a déle než to, co jen vidíme a slyšíme.

Simulované situace

„Virtuální realita má jednoznačně své místo ve vzdělávání. Nesmírně usnadňuje přenos nových znalostí do praxe a umožňuje ihned si vyzkoušet nově nabyté dovednosti v simulaci reálného prostředí,” říká Ondřej Staněk, lektor prezentačních dovedností ve společnosti Top Vision.

Ondřej Staněk využívá virtuální realitu především při přípravě řečníků na veřejné vystoupení. V současné době existují aplikace, které dokážou simulovat jakékoliv prostředí a publikum. Pokud trpíte trémou, můžete se tak připravit na pracovní pohovor, poradu nebo přednášku ve virtuálním světě.

„Často se mi stává, že za mnou chodí lidé se strachem z prezentování. A donedávna bylo nad mé síly nasimulovat klientovi místnost plnou lidí. Nyní si může nasadit brýle a já mohu sledovat, jak nervozitu prožívá, jak se při ní chová a v čem bych mu mohl pomoci. Virtuální realita dokáže nechat člověka skutečně zažít skutečné emoce, což je přesně to, s čím potřebuji pracovat, abych klienta posunul dál,” vysvětluje Staněk.

Aplikace jako VirtualSpeech dokážou dokonce snímat a vyhodnocovat tempo řeči, sílu a tón hlasu, výběr slov, oční kontakt s publikem a další faktory, na jejichž základě poskytují zpětnou vazbu.

Experimentování a emoce

V době, kdy se objevují vědecké články o digitální demenci, můžeme nahlížet na další technologické vymoženosti s despektem. Technologie samy o sobě jsou však neutrální. Teprve způsob, jakým s nimi zacházíme, vede buď k pozitivním, nebo k negativním důsledkům.

Virtuální realita vnáší do vzdělávání experiment a emoce, tedy přesně ty složky, které klasickému vyučování chybí.

Vytváří také imaginární svět, v němž můžeme prožít to, co by jinak nebylo možné. Třeba se procházet po Měsíci. Proč to nevyzkoušet?