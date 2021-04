Vinařský eshop SimplyWines.cz rozvíjí koncept online degustací v ČR

Ochutnávka vín z pohodlí domova

Za naplánované degustace vína ve fyzické přítomnosti vinařů a hostů museli v Simply Wines vymyslet náhradní program. V podstatě se ale tolik neliší od toho původního – stále máte příležitost ochutnat a poznat špičková vína ze zahraničních i moravských vinařství. Tentokrát však online. Ptáte se, jak taková online degustace probíhá? Vlastně velmi podobně jako degustace klasická, pouze s tím rozdílem, že nestojíte ve vinném sklepě, ale sedíte v pohodlí domova před obrazovkou počítače.

Všechny online degustace Simply Wines se konají za přítomnosti samotného vinaře či odborníka z vybraného vinařství. Seznam termínů a degustovaných lahví je vždy dopředu uveřejněn na webu www.simplywines.cz v sekci Blog. Vína si tak pohodlně a dopředu vyberete a zakoupíte. Jestli si z nabídky pořídíte všechny lahve, nebo třeba jen dvě, je čistě na vás.

A že vám zrovna nesedí naplánovaný termín? Nevadí, záznam všech online degustací je uveřejněn na novém YouTube kanále Simply Wines.

Vína z Itálie, Rakouska, Francie i Moravy

Přesuňte se společně se Simply Wines do vinic zahraničních či moravských vinařství, alespoň virtuálně. V minulých měsících mohli zájemci degustovat vína od vinařů z italského kraje Piemonte, rakouského regionu Wagram nebo z krásného prostředí tuzemské Pálavy. Mezi nejzajímavější ochutnávky bezpochyby patřily moravské sekty vyrobené tradiční francouzskou metodou kvašení v lahvi z Vinařství Gala nebo vína špičkové kvality z italského vinařství Azienda Mario Giribaldi.

Dubnové online degustace budou ve znamení rakouských a moravských vín. Čistá a odrůdově charakteristická vína, jako jsou Grüner Veltliner, Blauer Zweigelt nebo Riesling Ried, na jedné z online degustací představí sám Josef Fritz, hlava rakouského Weingut Josef Fritz. Z Rakouska se v druhé půli měsíce přesunete do moravských Hustopečí, konkrétně do moderního a mladého Vinařství Fabig. Hlavní roli zde sehraje odrůda Sauvignon Blanc, která je pro Romana Fabiga vášní. Věří, že jedině tak lze pochopit danou odrůdu a vytvořit z ní co nejideálnější výsledek.