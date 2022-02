Vaše dva bitcoiny finančák zajímají

Bývalá ministryně financí Alena Schillerová se tímhle prohlášením z roku 2019 postavila na úroveň Kateřiny „biomasa“ Jacques, při podávání daňového přiznání tím ovšem argumentovat nemůžete. Kontrola na vás totiž může přijít i na anonymní udání.

Pokud jste v uplynulém roce prodali kryptoměny a vydělali na nich, musíte podle zákona příjmy z prodeje zahrnout do daňového přiznání. Poradíme vám, jak postupovat a na co nezapomenout.

Kryptoměny nejsou peníze, ale majetek

Z pohledu české legislativy jsou kryptoměny považovány za nehmotný movitý majetek. Příjem z prodeje kryptoměn se proto daní podle §10 Zákona o daních z příjmů – Ostatní příjmy. Konkrétně se na ně vztahuje odstavec 1), písmeno b), odrážka 3 (Ostatní příjmy z úplatného převodu jiné věci). Vzhledem k tomuto zařazení se na ně nevztahuje osvobození příležitostných příjmů pod 30 tisíc za rok – to se týká jen odstavce 1), písmene a). Alespoň se na takový příjem nevztahuje povinnost platit zdravotní a sociální pojištění.

Daň platíte z každého prodeje nebo směny, z které máte zisk. Daňová sazba pro fyzické osoby je 15 %. V případě, že vaše příjmy překonaly 48násobek průměrné mzdy, zaplatíte 23 %. V roce 2021 byl 48násobek průměrné mzdy 1 701 168 Kč.

Jestli se vám zdá 23% zdanění velké, podívejte se k našim sousedům do Rakouska. V Rakousku je plošná daň u kryptoměn 27,5 %. Nejsme na tom tedy úplně nejhůře.

Pokud jste právnická osoba a kryptoměny používáte ve svém podnikání, musíte o nich vést účetnictví. Z něj pak zjistíte základ daně.

Daní se jen směna

V případě, že si krypto ponecháváte, daň pro tuto chvíli neplatíte. Dani podléhá směna, a to směna se ziskem. Nejen za koruny nebo jiné fiat měny. Když vyměníte například nakoupené ethereum za bitcoiny a vyděláte na tom, i z takového příjmu musíte zaplatit daň. U kryptoměn navíc nelze uplatnit tříletý „časový test“ jako u akcií, daní se každý prodej, ať už krypto držíte jakkoli dlouho. Těžba kryptoměn se považuje za podnikání a musí se zdanit podle §7 a odvést zdravotní a sociální pojištění.

Zaměstnanci, kteří mají příjem z prodeje kryptoměn, tedy nahlásí zaměstnavateli, že si vyplňují daňové přiznání sami. Při vyplňování daňového přiznání se uvádí jen dvě částky – skutečné náklady na pořízení prodaných kryptoměn a pak příjem z jejich prodeje. Spočítaný rozdíl následně vstupuje do základu daně k ostatním příjmům. K přiznání v tomto případě nepodáváte žádné přílohy ani prohlášení. Pouze je vhodné si doma uschovat pro případnou kontrolu podklady, ze kterých jste vycházeli.

Jak se finanční úřad dozví, že jsem prodal krypto?

Odpověď je poměrně jednoduchá: nejčastěji prostřednictvím anonymního udání. Zkrátka vás nahlásí někdo, kdo ví, že jste měl kryptoměny a prodal je. Do budoucna budou možná finanční úřady plošně prověřovat informace z burz, které mají povinnost KYC. Požadavek KYC znamená Know Your Customer, tedy „poznej svého zákazníka“. Jeho součástí je uchovávání dat o zákaznících a povinnost sdílet je se státními orgány.

Zpracování kryptoměn do daňového přiznání

Při počítání daní vám pomůžou kryptoměnové kalkulačky. Simplecoin vám ve vašem účtu nabízí export CSV souboru se všemi objednávkami za vybrané období, ten pak nahrajete do kalkulačky a vypočítáte, kolik státu zaplatíte.

Pravděpodobně nejlepší aplikací v tomto oboru je CoinTracker. Počítá z importovaného CSV, ale spárujete ho i se svou peněženkou. Když ho budete používat celoročně, pohlídá za vás daňové limity, abyste zbytečně nepřepláceli. Další variantou je Crypto Tax Calculator, který umožňuje import CSV souboru s transakcemi.

Pokud jste nakupovali přes Simplecoin a nevíte si rady, náš zákaznický servis vám vždy rád pomůže.

V případě složitějších skutečností nebo pro otázky spojené s podnikáním právnických osob v oblasti kryptoměn můžete kontaktovat společnost Daněhned s.r.o., která se kryptoměnám věnuje od roku 2017.