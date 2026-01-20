Varování před podvodnými telefonáty

Toto prohlášení vydáváme z důvodu, že jsme byli informováni o případech nevyžádaného telefonického oslovování klientů a možného podvodného jednání ze strany zejména slovensky a slovensko‑rusky mluvících osob, které zřejmě podvodně nabízejí investiční zlato, lákaní na podezřele nízké ceny a požadují platby do zahraničí, přičemž se neoprávněně vydávají za naši společnost.
Takové jednání nemá s ATT Investments CZ SE žádnou souvislost.
Z důvodu ochrany naší společnosti a našich klientů jsme již kontaktovali Policii České republiky a poskytli jí veškeré dostupné informace.
Prosíme všechny klienty i veřejnost o zvýšenou opatrnost.
Každý klient naší společnosti zná svého obchodního partnera a komunikace probíhá vždy transparentně a předvídatelně.
ATT Investments CZ SE má 16 kamenných prodejen v České a Slovenské republice, kde mohou klienti bezpečně a osobně řešit své požadavky.
V případě jakýchkoli pochybností nás neváhejte kontaktovat na: klient@att-investments.eu
Děkujeme za vaši pozornost a spolupráci.