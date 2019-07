V Praze jako v Paříži: vizualizace provozovny Libeň

Praha v posledních letech zažívá stavební boom. Do města dennodenně proudí těžká nákladní auta se stavebním materiálem. Naštěstí ten nejpoužívanější materiál – beton – se vyrábí přímo v Praze. V Libni a na Rohanském ostrově jsou moderní betonárny zásobované ekologicky lodní dopravou. Jedna loď nahradí 33 nákladních aut. Ročně se tím Praze uspoří desetitisíce kamionů.

Betonárna Libeň a betonárna Rohanský ostrov vyrobily beton pro téměř všechny významné stavby v Praze: všechny etapy pražského metra, tunely Blanka, tunel Zlíchov, Strahovský tunel, železniční tunely Nového spojení, Trojský most, Národní technická knihovna, obchodní centra nebo naposledy také Nová vodní linka Ústřední čistírny odpadních vod a mnoho dalších. Celkově již za dobu existence těchto betonáren přijelo do Prahy o více než 1/4 milionu kamionů méně.

Obě provozovny maximálně pracují na minimalizaci dopadů své činnosti na okolí: splňují přísná kritéria environmentálního managementu ISO 14001, dbají na modernizaci technologií, strojů, řídicích systémů, mají nejmodernější hlukové a prachové filtry, recyklační zařízení a vlastní i čisticí vůz, který zajišťuje čistotu okolních příjezdových komunikací.

Již samotné umístění betonárny Libeň není náhodné, přímé napojení na Městský okruh totiž umožňuje zásobovat betonem většinu staveb v širším centru Prahy při minimální zátěži na okolí samotné výrobny. Významný je pro hlavní město zejména ekologicky šetrný způsob zásobování klíčovou surovinou pro výrobu – kamenivem. To se dopravuje nákladními loděmi z pískoven a lomů na sever od Prahy. Přístaviště pro nákladní lodě je od samotné výrobny vzdáleno asi 300 metrů, kamenivo z lodí se dopravuje na provoz podzemním kolektorem. Celý příbřežní pás zeleně, včetně cyklostezky, je tak výrobou nedotčen a je k dispozici cyklistům, bruslařům i pěším.

Lodní doprava po řekách do středů měst je jednoznačně správnou cestou pro budoucnost. Stejným způsobem je to například v Paříži, kde moderní betonárny a překladiště fungují přímo u břehu řeky Seiny, na dohled od Eiffelovy věže, hned vedle kanceláří a obytných budov vhodně zakomponované do svého okolí.

Podobné řešení by si zasloužila i Praha. Byl proto vypracován návrh, jak betonárnu Libeň více začlenit do okolí. Vizualizace představuje zakrytí provozovny pod speciální krycí sítě a oplocení hradbou ze stromů, keřů a popínavých rostlin. Tímto způsobem by měl provoz vkusně splynout s okolím. Uvažuje se, že druhotným efektem tohoto řešení bude v letních měsících lokální snížení teploty, zvlhčení prostoru a snížení prašnosti v okolí silnice. Cílem návrhu je rozpoutat debatu o možných alternativách, začlenění tohoto i dalších podobných provozů do jejich okolí a dalšího městského plánování. Inspirací pro novou podobu mohou být právě betonárny v centru Paříže nebo Bruselu, které díky futuristickým fasádní prvkům zakrývajícím technologické provozy působí navenek velmi nadčasově a designově doplňují své obydlené okolí.