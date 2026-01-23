V Orlickoústecké nemocnici bude nově iktové centrum

Všechna budou pacientům poskytovat vysoce specializovanou péči minimálně do 31. prosince 2030.
Zásadní přínos má toto rozhodnutí především pro pacienty ze severovýchodní části regionu, například z oblasti Kralicka. Zkrácení dojezdové vzdálenosti v případě cévní mozkové příhody, kde hraje roli každá minuta, může mít přímý dopad na prognózu pacienta i jeho další kvalitu života.
Úspěch, který má hlubší genezi
Statut centra vysoce specializované iktové péče uděluje Ministerstvo zdravotnictví ČR na základě splnění přísných personálních, technických a organizačních kritérií a po hodnocení odborné pracovní skupiny. Rozšíření sítě iktových center v rámci NPK proto není náhodným úspěchem, ale vyústěním dlouhodobé strategie.
„Tři iktová centra jsou potvrzením toho, že systematicky rozvíjíme jednotlivé nemocnice podle jejich potenciálu. V Orlickoústecké nemocnici jsme v posledních letech vybudovali nový pavilon se zázemím urgentního příjmu a silnou intenzivní péčí interních oborů, což bylo pro získání statutu klíčové,“ říká generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.
Přínos pro pacienty, personál i nemocnici
Pozitivní dopad rozšíření sítě iktových center se neprojevuje pouze v dostupnosti péče. „Je to samozřejmě otázka prestiže, ale také úhrad za poskytovanou péči. Neméně důležitý je odborný růst personálu a rozšíření spektra výkonů tam, kde centrum dosud nebylo,“ doplňuje generální ředitel.
Počty pacientů s cévní mozkovou příhodou (CMP) přitom dlouhodobě rostou a podle odborníků se CMP stále častěji objevuje i u mladších ročníků. „O to důležitější je mít regionálně dostupnou, kvalitní a stabilní síť pracovišť,“ říká náměstek hejtmana Pardubického kraje pro oblast zdravotnictví Pavel Štefka a dodává, že z pohledu kraje je klíčové, aby pacienti měli v případě akutních stavů jasně nastavenou síť pracovišť, na která se mohou spolehnout. Rozhodnutí ministerstva tak tuto síť v Pardubickém kraji dále posiluje.
Ambice: cerebrovaskulární centrum v Pardubicích
Aktuální rozšíření iktové péče však podle vedení společnosti nemá být konečným cílem. Vzhledem k možnostem, které má, by měla Pardubická nemocnice v nadcházejícím pětiletém období usilovat o získání ještě vyššího statutu, a to cerebrovaskulárního centra. To by znamenalo další posun v komplexnosti poskytované péče, zejména v oblasti intrakraniálních intervencí na invazivní radiologii.
„Personálně i technologicky je Pardubická nemocnice na tuto roli velmi dobře vybavena. Tým invazivní radiologie jsme si postupně vychovali, dále se rozrůstá a má k dispozici moderní přístrojové vybavení. Navíc máme silný tým cévní chirurgie. Neurologové své kvality potvrzují pravidelně,“ uvádí Tomáš Gottvald.
Cerebrovaskulární centrum by stálo na úzkém propojení neurologické kliniky, chirurgických oborů a invazivní radiologie a umožnilo by skutečně komplexní péči o pacienta s cévním onemocněním mozku. Podobný vývoj podle generálního ředitele v minulosti zažila například intervenční kardiologie, která dnes patří k dynamicky se rozvíjejícím oborům s rozšiřujícími se indikačními kritérii, a je tím pádem dostupnější pro širší skupinu pacientů.
Další centra vysoce specializované péče: proč jsou důležitá
Iktová centra nejsou jedinými centry vysoce specializované péče, která Nemocnice Pardubického kraje provozuje. Celkem jich má devět typů. V letošním roce pak NPK obhájila také statut Komplexního onkologického centra (psali jsme ZDE), který je zárukou špičkové diagnostiky a léčby onkologických onemocnění v rámci celého kraje.
Vznik a udržení těchto center má jasnou logiku. „Medicína je řemeslo, které se v podmínkách centralizace rozvíjí rychleji. Zdravotníci získávají větší objem zkušeností v kratším čase, zvládají standardní postupy i komplikované případy a pracují s moderními technologiemi, jejichž pořízení je často podmínkou získání statutu centra a bývá spolufinancováno z evropských fondů,“ vysvětluje Tomáš Gottvald.
Výhled do budoucna
„Ambicí Nemocnice Pardubického kraje je získat všechna centra vysoce specializované péče, o která lze reálně usilovat. Nejde pouze o ekonomický aspekt v podobě vyšších úhrad, ale především o potvrzení kvality péče, stabilitu pracovišť a dlouhodobý odborný růst zaměstnanců,“ vyjmenovává generální ředitel.
Vedle tzv. věstníkových center se NPK zaměřuje také na rozvoj center lékových. V letošním roce například vzniklo oční centrum v Litomyšlské nemocnici jako detašované pracoviště pardubického centra. Tento typ centrové péče výrazně zvyšuje komfort pacientů a zlepšuje dostupnost specializované léčby v rámci regionu.
Rozšíření sítě iktových center tak zapadá do širší koncepce rozvoje Nemocnice Pardubického kraje – koncepce, jejímž cílem je moderní, dostupná a vysoce kvalitní zdravotní péče pro obyvatele celého regionu.