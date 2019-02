Únorové rande s módou v Brně

Poprvé s Design street a Designers´ show

Brněnské veletrhy dlouhodobě zviditelňují a uvádějí na trh také exkluzivní zboží, malosériovou produkci a nové zajímavé značky. Únorovou novinkou bude speciální sekce Design street, kde si na jednom místě prohlédnete autorskou tvorbu návrhářů a značek jako Karin Poyel, Avenir – Jana Koperová, Lada Vyvialová a dalších. Představí se zde také vítězka španělské designérské soutěže Laura Manuela Sanchez Sanz. Navíc se celkem třikrát uskuteční speciální přehlídka sestavená z jejich autorské oděvní tvorby. Ať na veletrh přijdete kterýkoliv den, o DESIGNERS´ SHOW na mole v pavilonu P nepřijdete; o víkendu začíná vždy ve 14.30 a v pondělí o hodinu dříve.

Další zajímavou novinkou veletržního programu bude seminář „Mistrovská zkouška v oboru KREJČÍ“. Pořadatelem je Sektorová rada textilního, oděvního a kožedělného průmyslu, která v rámci vytváření Národní soustavy kvalifikací připravuje znovuzavedení prestižního označení Mistr řemesla v oboru krejčí. V těchto dnech se finalizují podmínky a pravidla pro spuštění odborných zkoušek, které spočívají v prokázání špičkových dovedností, teoretických znalostí i manažerských schopností. Seminář na veletrhu STYL je příležitostí aktivně se podílet na vzniku hodnotících standardů tak, aby se krejčovskému řemeslu znovu vrátila prestiž, jakou mívalo a jakou si zaslouží.

Stánky plné módy pro příští podzim a zimu

Skladba vystavovatelů je tradičně pestrá a vedle veletržních stálic se můžeme těšit na nováčky z několika zemí. K premiérovým účastníkům patří třeba italský výrobce dámské konfekce s delší než stoletou tradicí Gironacci Arduino, bulharská značka plavek z italských materiálů Sun Diva, výrobce dámské konfekce Dan International a Manifatture Neamt z Rumunska nebo např. firma Mad Max Fashion s kolekcí dámské módy od španělské značky smash! a dánské značky Nümph. Nabídku obuvi a kožené galanterie rozšíří hned několik značek z Polska: ANN-MEX, ESKA J. Szydlowski, F.P.H.U. DUO MEN a KATI Piotr Jedrzejczyk. Poprvé budou vystavovat značky ALPINO SHOES a Hanyork z Turecka a po čtyřech letech se vrací italská značka PRIMIGI, která přiveze nabídku dětské obuvi.

Na veletrhu STYL opět najdeme stánky firem jako HE-Ó ® Helena Švancárová, H & D Prostějov, Jihočeská textilní, Jitex COMFORT, Jopess fashion, KARPET, LERROS Fashion, MODELA, Moděva, PM-STYL, SANU BABU, TEXART, Vestis line, Tylex Letovice a dalších. Nebudou chybět ani šicí stroje firmy Strima a dodavatelé metrového textilu Ipextör, Jožwiak, Arres Tekstil, Tylex. Bižuterii přiveze Atlas Bijoux, Bižuterie Balvín, FaBOS, Giil Shop, JSB Bijoux, Lerch Bižuterie, L&S Bohemia a T.Lepidi. Ze zahraničí se budou prezentovat mj. ruský Level-Pro, francouzský FUEGO, turecký Vigoss tekstil, Enisse, Ceksan, Denizgulu, Nistra, Gunerler, Arres, maďarský Impextör, německé značky Hegler Fashion, CASAMODA a Frank Walder a polské JÓŽWIAK nebo Seganti Fashion. Veletrh KABO přivítá tradiční vystavovatele jako Caprice, DERMATEX, Gabor, Geneze, Jana shoes, Jiří Šnobl, Legero, Konsorcium T+M, MARCO TOZZI, Rieker Bohemia, Salamander, s.Oliver Shoes, Tamaris, UNIDAX, V + J OBUV a mnohé další.

Klubová karta – to se vyplatí

Pokud ještě nejste členy Klubu návštěvníků STYL a KABO, neváhejte a požádejte o členství, protože získáte řadu výhod a ušetříte peníze i čas. Jako návštěvník se už nemusíte nikde registrovat ani čekat, protože klubová karta s čárovým kódem umožní průchod turnikety přímo do pavilonu P nebo hlavním vchodem do areálu výstaviště. Navíc nebudete platit ani za parkování a o všech novinkách a dalších výhodách se včas dozvíte v e-zpravodaji. Pokud podnikáte nebo pracujete v oboru textilního, oděvního, obuvnického a kožedělného průmyslu a ještě nejste členy Klubu návštěvníků STYL a KABO, napište do 14. února 2019 na b2bstylkabo@bvv.cz.

V doprovodném programu veletrhů nechybí slavnostní vyhlášení Osobností roku 2018 v textilním a obuvnickém průmyslu. Čekají nás také přednášky na oblíbená témata – o trendech od nizozemské trendové prognostičky Ellen Haeser a s typy zákazníka seznámí Jarmila Krahulcová. Návštěvníkům i vystavovatelům budou v obou pavilonech P i F opět k dispozici Poradenská centra. A na mole v pavilonu P se každý den uskuteční celkem čtyři přehlídky: vždy v 10.30 a 12.30 STYL SHOW, v 11.30 LINGERIE SHOW a ve 14.30 (v pondělí už ve 13.30) speciální přehlídka DESIGNERS´ SHOW.

Více informací si můžete přečíst na www.bvv.cz/styl-kabo.