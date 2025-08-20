Unikátní možnost pro české investory: Inovace ve výzkumu Alzheimera

Komerční sdělení
Česká společnost H2 Medical Technologies, člen skupiny H2 Global Group představila své technologie a patentovanou terapii pro prevenci a podporu léčby Alzheimerovy choroby.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Unikátní možnost pro české investory: Inovace ve výzkumu Alzheimera | foto: ČTK

Se svou inovací se nyní chystá na prestižní konferenci LSI Europe 2025 v Londýně, kde představí své technologie předním světovým expertům v oblasti MedTech a HealthTech. Ještě před vstupem globálního partnera, mají čeští investoři mimořádnou příležitost stát se součástí tohoto průlomového projektu.

Představte si, že můžete být u zrodu objevu, který má šanci změnit životy milionů lidí po celém světě – a přitom pochází z České republiky, země, která světu dala génia antivirotik prof. Antonína Holého, vizionářského podnikatele Tomáše Baťu, vynálezce kontaktních čoček prof. Otto Wichterleho či polarografie Jaroslava Heyrovského.

Česká inovační stopa pokračuje v Ostravě – H2 Medical Technologies, člen skupiny H2 Global Group, vyvinuli první zařízení na světě využívající molekulární vodík k prevenci a podpoře léčby Alzheimerovy choroby.

Jedinečné uznání na světové scéně

V září letošního roku vystoupí zakladatel a CEO společnosti David Maršálek na LSI Europe Summit 2025 v Londýně – jedné z nejprestižnějších světových konferencí pro investory a inovátory v oblasti medicíny a technologií. H2 Global Group bude jediným českým zástupcem v oblasti MedTech a HealthTech, který před stovkami investorů a lídrů světové medicíny představí nejen nový prototyp přístroje vyvinutý pro klinické studie s cílem registrace prvního vodíkového zdravotnického prostředku na světě, ale také kompletní vodíkové řešení.

Unikátní možnost pro české investory: Inovace ve výzkumu Alzheimera

Know-how světové úrovně z Japonska

Projekt stojí na více než 30 letech vědeckého výzkumu, registrovaných patentech a spolupráci s japonským vědeckým týmem pod vedením světově uznávaného profesora Shigeo Ohty, který je navíc společníkem v H2 Global Group.

„Vodíku se věnuji od roku 2011, vyvíjíme nová řešení v podobě produktů, přístrojů, registrujeme patenty a užitné vzory pro praktické využití vodíku v různých oblastech péče o zdraví. V posledních 3 letech jsme s týmem intenzivně pracovali na tom, abychom mohli pomáhat lidem zejména v oblasti neurodegenerativních onemocnění,“ říká David Maršálek. „Vím, jak náročné je pro jednotlivce i celou rodinu pečovat o člověka s demencí nebo Alzheimerovou chorobou – sledovat, jak postupně ztrácí vzpomínky, orientaci, a nakonec schopnost postarat se o sebe. Je to obrovská zátěž nejen pro blízké, ale i pro stát a systém. Podle dat WHO má dnes s demencí problém více než 50 milionů lidí, do roku 2050 to může být více než 154 milionů lidí na světě, a proto je prevence a investice do ní tak zásadní. Chceme dát lidem účinný nástroj, který jim pomůže chránit jejich vzpomínky, vztahy a soběstačnost.“

Podle Davida Maršálka tato technologie cílí nejen na Alzheimerovu chorobu, ale i na regeneraci nervového systému, prevenci stárnutí mozku a další neurologické oblasti. „Cíl je jasný, dostat toto naše unikátní řešení do běžného zdravotnického úhradového systému, a tím ho také zpřístupnit co nejvíce lidem.“

Unikátní možnost pro české investory: Inovace ve výzkumu Alzheimera

Od lázeňské až po veterinární péči

Vedle zařízení připravovaných k medicínské certifikaci firma pod vedením PharmDr. Milana Krajíčka a prof. Ohty vyvinula a vyrábí také balenou, vodíkem sycenou vodu H2 Premium Water a doplňky stravy jako H2 Brain – unikátní dvoufázové tablety pro zvýšení přirozené tvorby molekulárního vodíku střevním mikrobiomem a podporu správné činnosti mozku. H2 Medical Technologies je navíc jedinou firmou na světě s oficiálním schválením využití svých přístrojů ve veterinární medicíně od ÚSKVBL. Brzy budou na trh uvedeny speciální přípravky pro péči o kočky, psy a koně. Vodíková řešení H2 Global Group již několik let využívá řada tuzemských i zahraničních léčebných lázní, lázeňských domů, regeneračních center, dentálních klinik a sportovních klubů.

Unikátní možnost pro české investory: Inovace ve výzkumu Alzheimera

Investiční příležitost, která se neopakuje

Možnost investovat do této české technologické revoluce je stále otevřená i pro české investory. Až dosud projekt financovali čeští investoři převážně formou dluhopisů. V zahraničí je běžné, že lidé do takových MedTech projektů vstupují v rané fázi, získávají podíly a při úspěšném exitu je zhodnocují násobně. V Česku je povědomí o takových možnostech zatím malé – o to větší je nyní šance být u toho v době, kdy má projekt největší růstový potenciál.

„Jsme přesvědčeni, že kombinace vědeckých důkazů, patentové ochrany, mezinárodní spolupráce a zkušeného týmu nám umožní stát se světovým lídrem v oblasti vodíkových technologií pro zdravotní péči,“ dodává Maršálek. „Takové šance nepřicházejí často – a až se o nás bude psát v učebnicích, můžete říct: Byl jsem u toho. Jsem součástí silné vize společnosti, kde vodík je molekula života, která spojuje svět,“ dodává zakladatel H2 Global Group David Maršálek.

Více informací: www.H2global.group a https://H2global.cz/

Kontakt pro média: eliska.ulehlova@H2global.group

Nejčtenější

Na dovolenou mimo EU? Připojte se k internetu hned po přistání

Komerční sdělení

Přiletíte do Turecka, Egypta nebo třeba Tuniska a ještě na letišti potřebujete zkontrolovat rezervaci hotelu nebo poslat zprávu domů. Díky výhodným roamingovým balíčkům si můžete užít internet v...

Lifting budoucnosti bez skalpelu: Sofwave™ nově v IEM SPA

Komerční sdělení

Sofwave™ neinvazivní lifting, který si získal přední plastické chirurgy i hollywoodské hvězdy dorazil do IEM SPA. Viditelné výsledky, nulová rekonvalescence a přirozený efekt bez zásahů, které mění...

Dětské skupinky MiniSovičky. Příběh, který ovlivnil dětské osudy

Komerční sdělení

Když se Renáta Müller před šesti lety rozhodla, že vedle své vlastní rodiny vybuduje i „rodinu pro další děti“, málokdo tušil, jak silný a úspěšný příběh se začne psát.

Stoklasná Lhota se dočká vodovodu a kanalizace

Komerční sdělení

Po více než deseti letech čekání se ve Stoklasné Lhotě u Tábora konečně začne budovat vodovod a kanalizace. Město Tábor, pod které tato místní část spadá, tak plní svůj dlouhodobý závazek. Investice...

ODISka v mobilu – náhrada plastové karty s výhodami pro studenty

Komerční sdělení

Virtuální dopravní karta ODISka v mobilu se stává stále oblíbenější alternativou k tradiční plastové kartě ODISka. Cestující ji mohou využívat v rámci celého systému ODIS, tedy napříč...

Nejlepší online automaty: 5 tipů, jak je poznat

Komerční sdělení

Na internetu je tak velký výběr online automatů, že kdybyste chtěli, nemusíte už nikdy hrát stejnou hru dvakrát. Jenže to by byla škoda. Některé „bedny“ jsou totiž tak dobré, že stojí za to užívat si...

20. srpna 2025

Unikátní možnost pro české investory: Inovace ve výzkumu Alzheimera

Komerční sdělení

Česká společnost H2 Medical Technologies, člen skupiny H2 Global Group představila své technologie a patentovanou terapii pro prevenci a podporu léčby Alzheimerovy choroby.

20. srpna 2025

Czech Truck Prix & NASCAR láká na adrenalin, zážitky a české šampiony

Komerční sdělení

Od 28. do 31. srpna nabídne Czech Truck Prix na Autodromu Most nabitý program, kde se potkají tisícikoňové závodní trucky, evropské NASCAR i historické závodní ikony. Letos však bude mít víkend...

20. srpna 2025

ŠANTOVKA FAMILY DAY 2025: obří festival zážitků pro všechny generace

Komerční sdělení

Olomouc se na konci léta opět stane centrem radosti, kreativity a nezapomenutelných zážitků. V sobotu 30. srpna 2025 se Smetanovy sady promění v největší zážitkový festival široko daleko – třetí...

20. srpna 2025

Na dovolenou mimo EU? Připojte se k internetu hned po přistání

Komerční sdělení

Přiletíte do Turecka, Egypta nebo třeba Tuniska a ještě na letišti potřebujete zkontrolovat rezervaci hotelu nebo poslat zprávu domů. Díky výhodným roamingovým balíčkům si můžete užít internet v...

19. srpna 2025

Pol Point umožňuje rychlý a efektivní způsob komunikace s policií

Komerční sdělení

Oficiální představení prvního kontaktního a bezobslužného místa policie na území Ústeckého kraje, takzvaného Pol Pointu, se uskutečnilo v obci Velký Šenov na Děčínsku.

19. srpna 2025

Stoklasná Lhota se dočká vodovodu a kanalizace

Komerční sdělení

Po více než deseti letech čekání se ve Stoklasné Lhotě u Tábora konečně začne budovat vodovod a kanalizace. Město Tábor, pod které tato místní část spadá, tak plní svůj dlouhodobý závazek. Investice...

18. srpna 2025

ODISka v mobilu – náhrada plastové karty s výhodami pro studenty

Komerční sdělení

Virtuální dopravní karta ODISka v mobilu se stává stále oblíbenější alternativou k tradiční plastové kartě ODISka. Cestující ji mohou využívat v rámci celého systému ODIS, tedy napříč...

18. srpna 2025

Dětské skupinky MiniSovičky. Příběh, který ovlivnil dětské osudy

Komerční sdělení

Když se Renáta Müller před šesti lety rozhodla, že vedle své vlastní rodiny vybuduje i „rodinu pro další děti“, málokdo tušil, jak silný a úspěšný příběh se začne psát.

18. srpna 2025

Back to school: (Vy)bavte se v Auparku a oslavte léto na Let’s busk

Komerční sdělení

Královský Back to school s Let’s Busk je za rohem! Nenechte si proto ujít oslavu posledního letního víkendu v Auparku, od 30. srpna do 1. září vás čeká hudba, zábava a společné chvíle, na něž během...

18. srpna 2025

Možná je čas zastavit se a položit si tu nejdůležitější otázku

Komerční sdělení

„Jde v životě ještě o víc?“ Každého člověka to někdy napadne. Možná v noci, když nemůžeme spát. Možná při procházce po práci, kdy nás přepadne pocit, že dny utíkají tak rychle a něco nám uniká. Možná...

18. srpna 2025

ZAHRADNÍK PARKET slaví 25 let. K výročí dostal nový showroom

Komerční sdělení

Před 25 lety vstoupila společnost ZAHRADNÍK PARKET na český trh a za čtvrtstoletí své existence se vyprofilovala jako stabilní a důvěryhodný partner v oblasti podlahových krytin.

17. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.