Umějí mladí nakládat s financemi? Jak kdo, ukázal průzkum

Většina mladých považuje vlastnictví nemovitosti za důležitý životní cíl, přesto šest z deseti současných respondentů vidí pořízení bytu nebo domu v tuto chvíli jako málo reálné. Navzdory tomu přibližně polovina mladých plánuje bydlet ve vlastním už během pěti let. Třetina z těch, kdo si chtějí pořídit nemovitost, počítá s určitou formou pomoci od rodičů.
Vyplývá to z průzkumu, který představila společnost Broker Consulting ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos. Ten zkoumal postoje generace Z k oblasti bydlení, spoření a investicím, ale také srovnával mladou generaci s lidmi ve věku 45 až 65 let, tedy s generací jejich rodičů.
Mladí jsou finančně gramotní
Generace Z spoří a investuje relativně často, nejčastěji do 1 000 Kč měsíčně. Současně tu vzniká jádro „vyspělého mladého investora“: vzdělaní muži ve městech, kteří investují pravidelně vyšší částky a aktivně sledují odborný obsah. Pro velkou část mladých znamená finanční jistotu především dostatečná rezerva a kontrola nad vlastními financemi. Významu nabývá i pasivní příjem, tedy peníze plynoucí z pronájmů či investic.
Mladí lidé používají širší spektrum investičních nástrojů než starší generace — mezi často uváděnými jsou akcie, ETF, kryptoměny a podílové fondy. Jakkoli starší generace označuje část z těchto investic jako rizikové, žádné výjimečně vysoké riziko s sebou nést nemusejí. Stačí, aby se investor spolehl na vedení kvalifikovaného odborníka nebo se dokázal orientovat ve světě peněz.
A s tím nemá generace Z problém. Informace získává z online článků, aplikací a sociálních sítí. Zároveň se častěji obrací i k moderním nástrojům, včetně AI. A věnuje systematickou pozornost i odbornému obsahu. Současně existuje významná skupina, která své kroky konzultuje nebo oceňuje odborné poradenství — výsledkem je široká kombinace samostatnosti a vyhledávání ověřených rad.
Dvě tváře generace Z: ambiciózní a nejistí
Výzkum odhalil mezi mladými dvě výrazné skupiny: ambiciózní a nejisté.
Ambiciózní mladí lidé mají vyšší příjmy, už vlastní nemovitost nebo ji plánují, aktivně investují větší částky a vzdělávají se v oblasti financí, kombinují online zdroje s poradenstvím podle potřeby.
Naproti tomu nejistí mladí mají nižší příjmy, častěji plánují zůstat u rodičů, jejich investiční aktivity jsou spíše sporadické nebo je u nich nenajdeme vůbec. Jejich hodnoty a finanční plány se teprve formují.
Rozdíly nejsou jen ve věku. Souvisejí především s bydlením, úsporami, vzděláním v oblasti financí a s pracovním zaměřením.
Finanční produkty, které chtějí cílit na Generaci Z, proto musejí být flexibilní: od jednoduchých nástrojů pro začátečníky až po sofistikované řešení pro ty, kdo investují více a aktivně se vzdělávají. Bankéři musejí této generaci klientů přizpůsobit i jazyk a kanály, jimiž k ní chtějí mluvit.
Generace Z je ambiciózní, technologicky orientovaná a pragmatická. Současně u peněz kombinuje chuť k aktivnímu zapojení a přístup k ověřeným radám.