Nejinak tomu bude u plánované trading konference zaštítěné předním brokerem XTB, která se zaměří na vše, co potřebuje každý investor a trader vědět o obchodování na trzích v roce 2021. Koná se už 27. března a účast je na základě e-mailové registrace zdarma. „I letos jsme na sobotu 27. března připravili Online tradingovou konferenci. Půjde o největší tuzemskou událost pro obchodníky na trzích. Pokud to s investicemi myslíte vážně, neměli byste tuto událost minout – čeká vás hodnotný program plný zajímavých hostů, kteří určitě mají co říct a předat. Pokud hledáte inspiraci, podobné příležitosti jsou to pravé, jak vaše obchodování posunout na vyšší úroveň. Vzdělávat by se měli nejen začátečníci, ale i pokročilí profesionálové,“ říká David Šnajdr, ředitel české pobočky brokerské společnosti XTB. Začátkem února tohoto roku skupina XTB zveřejnila své předběžné finanční výsledky za rok 2020. Z rekordních hodnot výnosů a zisků skupina vykázala i nejvyšší hodnoty z hlediska aktivních klientů. Podle zprávy Finance Magnates za čtvrté čtvrtletí 2020 je tak XTB mezi top pěti brokery na světě, co se týče počtu aktivních účtů.

Učte se obchodování na trzích od těch nejlepších!

9 odborníků, 9 témat v jeden den



Na konferenci vystoupí i hlavní analytik XTB Jaroslav Brychta. Ve své analytické činnosti se věnuje především analýze měnového trhu, měnové politice centrálních bank a jejímu dopadu na finanční trhy. V popředí jeho zájmu jako soukromého investora jsou americké a některé čínské akcie a ETF. V rámci svého příspěvku se zaměří na to, jaký je ideální přístup k diverzifikaci akciového portfolia v dnešním turbulentním prostředí. Správná diverzifikace totiž patří mezi základní pilíře úspěchu, a to nejen ve světě investic.

Dále se představí velmi zkušený trader Marek Vaňha, který se dlouhodobě zabývá obchodováním podle tzv. Elliottových vln. Své strategie úspěšně aplikuje na trh s komoditami, ale také na čím dál více populární kryptoměny. Odborník na obchodování Forexu Patrik Klempár představí své top tři strategie, které podle něj budou v roce 2021 nejefektivnější, a Vojtěch Slovák představí sedm největších příležitostí na trhu s komoditami. Jeho hlavní strategie je založena zejména na sezónnosti a obchodování hlavně zemědělských komodit. Tomáš Mirzajev se ve své přednášce zaměří na využití páky pro jištění a práci s expozicí akciového portfolia, ať už se jedná o shortování indexu na páku namísto zbrklého prodeje celého portfolia při první korekci, nebo se jedná o nákup speciálních ETF, které násobně rostou v případě tržních propadů, nebo obchodování indexu volatility.

O důležitosti psychologie a disciplíny v tradingu promluví Tomáš Vobořil, který patří k nejuznávanějším traderům v Česku – a tuto pozici si nevydobyl ničím jiným než usilovnou prací. Hlavním tématem přednášky tedy bude psychologie a vnitřní disciplína, které jsou základem práce každého tradera. Kompletní program s řečníky a tématy najdete tady.