Účinek imigrace na evropské ekonomiky

Mnoho lidí v EU cítí velkou zlost ohledně imigrace, která umožnila jednotlivcům vstup do jedné z 28 zemí a migraci kamkoli v EU. Ovšem stejně jako v obchodování a financích, má také imigrace své vítěze i poražené. Poražení v imigrační hře jsou rodilí pracovníci s nízkým vzděláním a dovednostmi, kteří se cítí ohroženi nebo jsou skutečně nahrazeni migranty, kteří mohou dělat stejnou práci za méně peněz.

Jak může imigrace pomoci?

Imigrace je skvělý nástroj pro boj s chudobou. Dochází k tomu, že migranti, kteří mohou být vzdělaní i nevzdělaní, se mohou z chudých států přesunovat a vydělávat víc, než by mohli ve své domovské zemi. Díky tomu mohou posílat finanční prostředky do svých původních zemí a podporovat tak své rodiny. Pokud migranti pracují na jiném místě, a potom se rozhodnou vrátit domů, vezmou si s sebou i dovednosti, sítě i know-how, které získali.

Nejen, že je imigrace přínosná pro migranty, ale může mít přínos i pro hostitelské země. Nevzdělaní imigranti obecně provádějí práce, které rodilí pracovníci dělat nechtějí. Existují miliony pracovních pozic s nízkou úrovní vykonávané práce, které nejsou dobře placené, a zároveň existuje nedostatek pracovních sil po celé EU. Tyto pracovní pozice nevyžadují technické dovednosti, proto nejsou nijak specializované a také neplní technické mezery ani manažerské pozice. Tito migranti zvyšují celkovou produktivitu země a obohacují intelektuální výstup dané země.

V čem je imigrace škodlivá?

Problém je v tom, že přínos imigrace se zřídkakdy dostane k nevzdělané populaci hostitelské země. Přínos obvykle pocítí jen nejbohatší vrstva obyvatel a nevzdělaní rodilí pracovníci se cítí naštvaní a zrazení. U těch, kdo se cítí odstrčení, nabývají na významu otázky identity a kultury a vzniká sociální nepokoj. Mnoho lidí je naštvaných na svou vlastní zemi, ale místo toho, aby zaměřili svůj hněv na politiky, zaměří se na imigranty.

V socialistické společnosti může imigrace vygenerovat ještě další střet. Pokud se mohou imigranti snadno dostat do EU, a potom získat časem tytéž benefity jako rodilí občané, zmenšuje se tím schopnost ekonomiky podporovat vlastní obyvatele. Sociální struktura ekonomiky se bude nadále rozdělovat a umožní bohatým stát se ještě bohatšími, čímž v důsledku dojde k eliminaci střední třídy. Kromě toho umožňuje struktura EU imigrantům možnost přesunout se do sociálně nejvýhodnější oblasti. Vzhledem k tomu, že jakmile jste přijati jednou zemí, můžete se přesunovat kamkoli v EU, imigranti si mohou najít nejvíce socialistickou oblast a těžit z její sociální politiky.

Skutečným problémem imigrace v Evropě je fakt, že většina evropských ekonomik nedokáže podporovat svou střední a nižší třídu. Příchod imigrantů zvýší produktivitu země, ale rodilým občanům s nižším příjmem to nepomůže. Tato situace obvykle vede k rozčílení rodilých občanů na nejnižších úrovních, kteří ale neobrací svůj vztek proti své zemi, ale proti imigrantům.