Trpké plody sladkého života

Nemá křišťálovou kouli. Ale má data a především zná firmy. Není divu, vždyť jich sdružuje přes sedm tisíc. Proto může největší tuzemská byznysová platforma Bezones a její ředitelka Alexandra Kan naznačit, kudy by se měly ubírat myšlenky podnikatelů a manažerů, aby jejich společnosti uspěly. Doba hojnosti, kdy někdy až tolik nezáleželo na tom, jak jsou firmy a jejich lídři v byznysu pružní, je pryč.



V platformě Bezones sdružujete více než sedm tisíc firem. Máte tak informace z první ruky. Jak podnikatelé vnímají současnou situaci?

Kromě toho, že se s nimi o tom stále bavíme, tak informace získáváme především díky průzkumům, které jejich nálady zjišťují. Dotazovali jsme se například v platformě sdružených firem, co vnímají jako největší problém, který jim současná situace přináší, nebo jsme se jich ptali, jak by měl stát stimulovat ekonomiku.

Co jste konkrétně zjistili?

Například to, že se polovina respondentů obává toho, že přijdou o zákazníky, případně jich budou mít podstatně méně. Hodně firem také žehrá na stát – podle čtvrtiny dotazovaných je stát dokonce tím nejvíce negativním faktorem, protože nastavuje vysokou hladinu daňového zatížení, případně neposkytuje firmám dostatečnou podporu. Naopak na nedostatek zaměstnanců si, trochu překvapivě, stěžuje jen málo podnikatelů sdružených na platformě.

A jak by stát měl nyní, podle zástupců firem, stimulovat ekonomiku?

Především by měl cíleně podporovat její slabá místa. Takovou podporu tuzemských firem uvedla jako nejpodstatnější druh státní pomoci téměř polovina respondentů. Necelá třetina by pak vnímala jako největší pomoc dočasné prominutí plateb sociálního zabezpečení. Zajímavé je, že jen necelá desetina z nich vnímá jako nejvhodnější stimulaci ekonomiky vyšší státní investice a jako ještě pozoruhodnější zjištění vnímám, že jen pro sedm procent dotazovaných je nejvhodnější státní podporou pokračování plošného kurzarbeitu.

Z jakých sektorů ekonomiky jsou firmy, které sdružuje platforma Bezones?

Máme přes sedm tisíc firemních partnerů, to znamená, že jsou v podstatě ze všech ekonomických oblastí.

Tím, že znáte jejich podnikání, máte představu o tom, které sektory z nynějšího stavu profitují a proč, a pro které je dnešní doba naopak obtížná?

A víte, že to nelze jednoduše zobecnit? Je sice zřejmé, že v oblasti gastronomie či hotelnictví jsou podmínky velmi těžké a lze tyto obory vnímat, jako zmíněná slabší místa ekonomiky. Na druhou stranu, i když to zní jako floskule, i v těchto sektorech vidíme mnoho podnikatelů, kteří se nevzdali a hledají a hlavně nacházejí nové možnosti a příležitosti.

Jsou ale segmenty, kterým se daří, protože jim současná situace nahrává.

Ano, i u partnerů Bezones vnímáme, že firmy z oblasti logistiky, farmacie a zdravotnictví či informačních technologií ze současné situace těží. Ale i zde vidíme, že jsou mezi nimi jak společnosti, které se vezou na současné vlně zájmu o jejich produkty či služby, tak i ty, které přemýšlí o tom, jak z toho udělat dlouhodobou a udržitelnou strategii. A pokud se přeci jenom dopustím určité generalizace, pak můžu říci, že se, možná trochu překvapivě daří v podstatě všem, kteří podnikají ve stavebnictví a navazujících oborech. Developery počínaje, přes stavební firmy a subdodavateli konče.

Můžete vysvětlit, proč by podnikatelé a manažeři měli usilovat o to, aby jejich společnost na Bezones nechyběla?

Především proto, že se zde firmy dostanou ke všem datům, která potřebují k tomu, aby jejich byznys rostl. A to vše na jednom místě. Bezones není jen běžnou databází, ale skutečnou byznysovou inteligencí. A také by zde jejich firma neměla chybět proto, že služby Bezones jsou z velké části zdarma – firmám připravíme prezentaci, zajistíme zveřejnění jejich zakázek i referencí či zjistíme informace o jejich konkurenci, případně jim ohlídáme i finanční zdraví možných partnerů a klientů. Bezones je vlastně komunitní síť, která díky sdílení informací usnadňuje firmám jinak složité procesy a pomáhá šetřit čas.

Jaká konkrétní data tedy může platforma nabídnout?

Na Bezones jsou registrovány pouze firmy, které působí v České republice. Partner Bezones má tak jistotu, že i ostatní podnikatelé, které Bezones sdružuje, dodržují pravidla, jež na českém trhu platí. Když si zde jako partner vyhledáte jakoukoliv firmu, uvidíte o ní vše podstatné. A k tomu patří, kromě běžných věcí, jako jsou kontakty či webové stránky i data, jež je složitější získat – například konkrétní poptávky, které firma zadává, reference či výstupy ze sociálních sítí. A další informace získají partneři díky užitečným nástrojům, které mohou jejich byznysu zásadně pomoci.

Jaké nástroje máte na mysli?

Například hlídač insolvence. Pokud ho partner využije, pohlídá mu, zda firmě, se kterou chce spolupracovat, nehrozí úpadek. Pokud ano, dostane okamžitě mailem upozornění. Užitečnými nástroji jsou i hlídač trhu – ten pomáhá firmě sledovat, jak vlastní zákazníky, tak i konkurenci, anebo sledování veřejných zakázek – partner si zde může filtrovat a najít veřejné zakázky, které jsou pro něj zajímavé. A zase se o to nemusí starat; upozornění na danou otázku mu přijde automaticky.

Naznačila jste, že už je takřka klišé tvrzení, že krize je zároveň šance. Jak to vnímáte?

Je to tak, bez ohledu na to, jak to nazveme. U našich partnerů z více zasažených sektorů vidíme, že nyní běžně zavádějí něco, čemu bychom mohli říkat byznys development. Ten u nich dosud často neexistoval. Někteří z nich se třeba více začínají, místo koncových zákazníků, zaměřovat na klienty z firemní oblasti. Jiní zase přemýšlejí o tom, co nabídnout právě koncovému zákazníkovi, který dnes uvažuje jinak, než dříve. Jsem přesvědčena, že právě pro takové firmy může být platforma Bezones velmi užitečná. Nabízíme jim totiž jednoduchý způsob, jak získat nové klienty a zakázky – můžou u nás najít, vyfiltrovat podle konkrétních parametrů a pak rovnou oslovit vhodné firmy. To jim výrazně šetří čas, lidské zdroje a tak i peníze.

Svádí to k velkému zjednodušení, ale kdybyste měla s ohledem podněty od firem sdružených v platformě, uvést pro současné období jedno doporučení, co by to bylo?

Aby podnikatelé a manažeři, kteří jsou jinak přesvědčení o kvalitě svých produktů a služeb, dbali na jejich prezentaci a nezapomínali na marketing. Ten je v dnešní době zásadní. Dokáže vás totiž v očích zákazníků odlišit od ostatních. My vidíme, že dnes firmy často marketingovou komunikaci zanedbávají – ať už jde o nepřehledné webové stránky, špatně provedené výkonnostní kampaně či nedostatečné, případně nevhodně zacílené public relation. Kde se marketingu věnují, anebo s tím začali, tam jsou vidět výsledky.

Můžete uvést příklad, některého z partnerů Bezones, kde to zafungovalo?

Je jich hodně, ale pokud bych měla někoho jmenovat, tak třeba technologickou společnost Retex z Moravského Krumlova. Začali se více věnovat marketingu se začátkem covidové krize a rychle to mělo pozitivní výsledky. Na druhou stranu jde to ruku v ruce s tím, že zvolili výbornou obchodní strategii, když rozšířili nabídku tak, aby s pomocí vyspělých technologií zasáhli do většího počtu perspektivních oborů. Bez zajímavých výrobků a služeb by veškeré marketingové aktivity byly jen příslovečnou nafouknutou bublinou.

Zkusme být vizionáři. V jaké kondici bude česká ekonomika a firmy za tři roky?

Jsem optimista, i když během následujícího roku to bude zřejmě velmi těžké. Část firem zanikne. Obrazně můžu říci, že ty, co měly sladký život v době hojnosti a nepřizpůsobí se nové situaci, sklidí trpké plody. Ale jiné firmy, napříč všemi sektory, najdou v této situaci příležitosti. To se bude týkat jak menších firem, u kterých to bude nezbytné, tak často i byrokracií svázaných korporací – společnosti se reorganizují a podnítí tak kreativitu. Vzniknou nové zajímavé produkty a služby. Domnívám se tak, že se máme na co těšit. Bez ironie.