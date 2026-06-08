Třídění odpadů Čechy baví a lámou rekordy. Na každého vychází 90 kilo

Nejnovější průzkum realizovaný pro společnost EKO-KOM potvrzuje, že pro většinu obyvatel České republiky je třídění odpadu naprostou samozřejmostí a Češi patří k evropské špičce.
V roce 2025 v ČR pravidelně třídily své odpady tři čtvrtiny obyvatel (75 %). Další 2 % Čechů navíc plánují s tříděním v blízké budoucnosti začít. Třídění odpadu má v ČR tradici a jako součást každodenního života.
Z průzkumu vyplývá, že mezi lidmi, kteří odpad poctivě separují, převažují zejména osoby se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním. 78 % z nich žije ve vlastní nemovitosti, nejčastěji v rodinném domě se zahradou, kde mají k dispozici vlastní popelnice na tříděný odpad. 9 z 10 třídičů pak dodalo, že třídí odpad průběžně, aby se jim doma zbytečně nehromadil a dvě třetiny třídičů uvedlo, že třídí veškerý odpad, který lze vytřídit.
V roce 2025 se mohly největší třídičskou základnou pochlubit kraje Vysočina (85 %), Zlínský (84 %) a Středočeský (83 %).
Na vysoké účasti obyvatel na třídění odpadu v ČR má mimo jiné zásluhu hustá a dostupná síť barevných kontejnerů a menších nádob. V České republice je jich k dispozici už bezmála 1,2 milionu a průměrná docházková vzdálenost k nejbližším barevným kontejnerům je jen 92 metrů. Oproti minulým letům se průměrná vzdálenost ke kontejnerům sice mírně zvětšuje, to má však logické vysvětlení. Souvisí to s rostoucím počtem tzv. individuálních nádob, které mají lidé přímo u svých rodinných domů nebo v uzamčených prostorách činžáků. Tyto nádoby sice komfort třídění zásadně zvyšují, obce však v reakci na ně často redukují počet veřejných kontejnerů, což v některých lokalitách opticky docházkovou vzdálenost prodlužuje. Lidé jsou přitom podle průzkumu ochotni s tříděným odpadem ujít klidně až 140 metrů. Celkově je s rozmístěním a kontejnery ve svém bydlišti spokojeno 82 % třídičů.
Zatímco doma třídí odpad naprostá většina (96 % těch, kteří obecně třídí), mimo domov je potenciál pro zlepšení. V práci třídí odpad 62 % zaměstnanců, venku a na výletech v přírodě tak činí 54 % lidí. Kromě toho lidé v průzkumu přiznali, že jim nádoby na tříděný odpad chybí hlavně v kempech a na odpočívadlech u dálnic, na sportovních událostech a festivalech nebo na dalších akcích pod širým nebem.
Na tyto slabší stránky se zaměřuje i společnost EKO-KOM se svým programem na podporu třídění na sportovištích a dlouhodobě umožňuje třídit odpad návštěvníkům Čistých festivalů či lyžařům ve vybraných horských střediscích. Třídění odpadů má totiž smysl, protože tím mu dáváme šanci na recyklaci nebo alespoň energetické využití.
TŘÍDĚNÍ ODPADU V ROCE 2025