Tři nejčastější mýty o půjčkách

1. Žádost o půjčku je komplikovaná a zabere spoustu času

Mnoho lidí si spočítá, že by si úvěr dovolit mohli, bojí se však složitého procesu a hromady papírování. Pravdou ale je, že půjčit si peníze je v dnešní době otázkou pár minut. Například mBank nabízí možnost požádat o první mPůjčku Plus bez úroku on-line z pohodlí domova. „Naše půjčka s nulovým úrokem je skvělým řešením pro ty, kdo by si peníze rádi půjčili, ale odrazuje je strach z komplikovaného vyřizování úvěru. Sjednání je velmi rychlé, a navíc v mobilní aplikaci i internetovém bankovnictví budete mít o svém úvěru neustálý přehled,“ vysvětluje Petr Král, produktový manažer spotřebitelských úvěrů mBank.

Pro sjednání této půjčky stačí vyplnit a odeslat on-line žádost na webových stránkách banky, což můžete uskutečnit každý den včetně soboty a neděle v kteroukoliv hodinu, a následně přijít smlouvu podepsat na jakoukoliv pobočku nebo si ji nechat doručit kurýrem. Pro stávající klienty mBank je to dokonce ještě jednodušší a rychlejší – zažádat o půjčku lze v mobilní aplikaci nebo internetovém bankovnictví, kde také mohou následně připravenou smlouvu elektronicky podepsat.

2. Je lepší půjčit si od známých

Samozřejmě, že když vám půjčku poskytne rodina nebo přátelé, kteří po vás zpravidla nechtějí žádné poplatky či úroky, bude to pro vás výhodnější než v kterékoliv bance. Mějte ale na paměti, že byste i v těchto případech měli být velmi opatrní. Ne nadarmo totiž české přísloví říká: „Chceš-li ztratit přítele, půjč mu peníze“. Jistě i vy sami jste slyšeli o situacích, kdy se rodinné nebo přátelské vztahy kvůli půjčce zhoršily, nebo dokonce úplně zanikly.

Půjčky v rámci rodiny či mezi přáteli se totiž mnohdy neobejdou bez komplikací. Kvůli absenci smlouvy a dalších náležitostí bývá častým rizikem neschopnost půjčku splatit. Hrozí tedy, že příbuzný nebo kamarád, který vám peníze z dobré vůle půjčil, je už nikdy neuvidí zpátky. Ani však řádné a pravidelné splácení nemůže zaručit, že to s půjčkou od známého půjde hladce. I on se totiž znenadání může dostat do svízelné situace a půjčené peníze po vás bude chtít vrátit okamžitě, přestože domluva byla jiná. Těmto situacím se s půjčkou od banky vyvarujete.

3. U půjčky je rozhodující její úrok

Výše úrokové sazby je opravdu důležitá a samozřejmě často platí, že čím nižší úrok, tím výhodnější úvěr. Jak už z názvu první mPůjčky Plus bez úroku vyplývá, výši úroku nemusíte řešit, protože je 0 %.

Obecně ale platí, že než se pro nějakou půjčku rozhodnete, podívejte se také, jaké další poplatky se k ní vážou. Mnohé banky si totiž účtují za uzavření smlouvy, vedení úvěru nebo jeho předčasné splacení. „V případě první mPůjčky Plus bez úroku zaplatíte na začátku pouze 2procentní poplatek z půjčené částky, přičemž úroková sazba je 0 procent. Pokud si tedy například mladý pár na zvelebení ložnice půjčí 20 000 Kč, splatí 20 400 Kč a už nic navíc, s tím může počítat. Těch 400 Kč je právě ten předem jasně stanovený 2procentní poplatek z půjčené částky. Půjčku můžete navíc kdykoliv předčasně splatit bez poplatku,“vysvětluje Petr Král. Pro mBank je transparentnost opravdu důležitá, a proto u ní nenajdete žádné skryté poplatky.

První mPůjčka Plus bez úroku je půjčka s nejnižším RSPN na bankovním trhu. Půjčit si můžete od 10 000 do 40 000 Kč na 12 nebo 24 měsíců.

Více informací naleznete na: www.mbank.cz