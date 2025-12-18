Tři dekády růstu, inovací a důvěry pod taktovkou Enprag

Společnost Enprag, přední dodavatel dílenského a kancelářského nábytku v České republice, letos slaví významné jubileum – 30 let na trhu. Pojďme si povyprávět příběh malého podniku založeného dvěma nadšenci, který vyrostl ve stabilního lídra s vlastní výrobou a mezinárodními certifikacemi.

Václav Bohuslávek | foto: ENPRAG, s.r.o.

„Před třiceti lety jsme začínali jako malý podnik se dvěma nadšenci, kteří se s odhodláním pouštěli do světa podnikání. Bez velkého kapitálu, ale s jasnou vizí a chutí tvořit něco smysluplného, jsme založili společnost Enprag – kovovynabytek.cz. Dnes jsme stabilní společností s více než třiceti odborníky a rozsáhlou sítí spolupracovníků, která se řadí mezi lídry českého trhu v oblasti dílenského a kancelářského nábytku,“ říká majitel a zakladatel Enprag Václav Bohuslávek.

Tento dynamický růst není náhodný. Je výsledkem strategického plánování, neustálého hledání inovací a schopnosti naslouchat potřebám našich zákazníků. Každý krok, který jsme za ta léta udělali, byl veden snahou o zlepšení – nejen produktů, ale i služeb, které je doprovázejí.

Vlastní vývoj a výroba jako přirozený krok vpřed

Naše dlouholeté zkušenosti, naslouchání potřebám našich zákazníků a neustálá snaha o zlepšení nás postupně přivedly k rozhodnutí vzít věci do vlastních rukou. Proto vám dnes můžeme představit celou řadu našich výrobků značky Enprag z různých odvětví:

Dílenský nábytek – od pracovních stolů po dílenské nářaďové vozíky přes ESD produkty, které vydrží i náročný provoz.

Skladové regály – modulární regálové sestavy pro jakýkoli prostor.

Kancelářské vybavení – funkční, ergonomické i designové sestavy, které lahodí vašemu oku.

Každý produkt, který dnes opouští naši výrobu, je výsledkem mnohaleté praxe, vývoje a zpětné vazby od těch, kteří s ním denně pracují. Naše cesta tím ale nekončí. V Enprag věříme v inovace, kvalitu a individuální přístup. Nadále chceme rozšiřovat vlastní výrobu, přinášet nové produktové řady a být spolehlivým partnerem pro firmy i jednotlivce.

Kvalita, která nekončí u výrobku

Víme, že skutečná hodnota produktu se neodvíjí pouze od jeho technických parametrů, ale také od toho, jak je doručen, nainstalován a uveden do provozu. Proto jsme vybudovali silné servisní zázemí, které zahrnuje tým kvalifikovaných řidičů a montážních techniků. Tito profesionálové zajišťují bezpečné doručení, odborné vybalení a instalaci produktů přímo u zákazníka.

Dbáme na to, aby celý proces probíhal hladce, bez zbytečných komplikací a s minimálním rizikem poškození zboží či okolí. Naším cílem je, aby zákazník od začátku do konce cítil, že se o něj staráme.

Rozšiřujeme skladové prostory a expedujeme do 24 hodin

V tento okamžik máme k dispozici skladové prostory o ploše více jak 8000 m² (cca 27 plaveckých bazénů). Nové skladové prostory nám umožňují držet větší množství produktů skladem a tak rychleji reagovat na vaše objednávky, zkrátit dodací lhůty a nabídnout širší sortiment zboží bez čekání. Díky optimalizaci logistiky a skladového hospodářství jsme schopni většinu běžných objednávek z e-shopu kovovynabytek.cz odeslat do 24 hodin od jejich přijetí. Naše skladové procesy jsou nastaveny tak, aby byla zajištěna nejen rychlost, ale i kvalita balení a bezpečnost přepravy. Každý produkt prochází kontrolou, aby k vám dorazil v perfektním stavu.

Rozšiřování skladových prostor je součástí našeho dlouhodobého plánu, jak držet krok s rostoucí poptávkou a zároveň poskytovat služby na nejvyšší úrovni.

Enprag

Certifikace, které mluví za nás

Letos jsme dosáhli dalšího milníku – získali jsme mezinárodní certifikace ISO 9001 a ISO 14001. Tyto standardy potvrzují, že společnost Enprag splňuje přísné požadavky na řízení kvality i environmentální odpovědnost.

ISO 9001 je zárukou toho, že naše procesy jsou efektivní, transparentní a orientované na zákazníka. ISO 14001 pak dokládá náš závazek k ochraně životního prostředí – od výběru materiálů až po způsob výroby.

Děkujeme za vaši důvěru

Za každým úspěchem stojí lidé. My v Enprag si hluboce vážíme všech zákazníků, kteří nám v průběhu let projevili důvěru. Bez jejich podpory bychom se nikdy nedostali tam, kde jsme dnes. Děkujeme, že jste s námi – ať už jste s námi od začátku, nebo nás teprve poznáváte.

Václav Bohuslávek

Pokud hledáte řešení pro vaši dílnu, kancelář nebo provoz, neváhejte se obrátit na náš obchodní tým. Rádi vás přivítáme v naší vzorkovně kovového nábytku v pražském Slivenci. Zde si můžete produkty osobně prohlédnout, vyzkoušet a konzultovat s našimi odborníky. U šálku dobré kávy společně probereme vaše potřeby a najdeme řešení, které bude funkční, estetické a cenově výhodné.

Těšíme se při dalších projektech! Enpragkovovynabytek.cz

