To nejdůležitější, co v nemocnici máme, jsou naši zaměstnanci

Důležitou roli v komunikaci s veřejností a v poskytovaných službách sehrálo v době „covidové“ i kvalitní internetové připojení.

Covid už je v České republice dva roky. O co vás tato zkušenost obohatila v profesním i soukromém životě?

Epidemie onemocnění COVID-19 dramaticky zasáhla do životů každého z nás. V profesním životě jsem si uvědomil, že to nejdůležitější, co v nemocnici máme, jsou lidé. Zaměstnanci všech profesí, zaměstnanci, na které se můžete vždy spolehnout, na jejich nasazení, zkušenost, rozvahu a sounáležitost. Právě bez takovýchto lidí bychom to nikdy nezvládli.

Z osobního pohledu jsem však zklamaný přístupem poměrně velké skupiny obyvatel, jejich sobeckostí, netolerancí a někdy až agresí. Těžko se to chápe, když víte, čím si nemocnice a lidé v ní za poslední dva roky prošli. Chybí nám bohužel pokora.

Nemocnice v Uherském Hradišti hrála v rámci covidové situace ve Zlínském kraji speciální roli. Fungovali jste jako jakási krajská centrála. Jak složité to bylo?

Naše nemocnice jako jediná ve Zlínském kraji disponuje infekčním oddělením, proto byla dočasně určena jako spádová nemocnice pro příjem těchto pacientů z celého Zlínského kraje. V rámci fungování nemocnice bylo nutné nastavit nová pravidla, vytvořit nové týmy, reprofilizovat lůžka, vytvořit „covidové“ jednotky, zajistit ochranné pomůcky a doplnit přístrojovou techniku. Bylo nutné radikálně omezit standardní provoz, především plánovanou operativu, nahrazovat chybějící personál nebo jej přesouvat z jiných oddělení. Museli jsme zřídit odběrová, testovací a očkovací centra. Bylo toho opravdu hodně. Toto extrémní zatížení jsme zvládli jen díky obrovskému nasazení veškerého personálu. Za to jim všem patří velký obdiv a dík.

Jak moc se covid dotkl vašeho personálu? Zažívali jste kvůli tomu ve zvýšené míře odchody z pracovního poměru?

Velká část našeho personálu byla pod extrémním tlakem, bojovala s obrovským fyzickým i psychickým vyčerpáním, a to na úkor svého osobního volna, svých rodin a mnohdy i na úkor svého zdraví. Navzdory této enormní zátěži jsme se však naštěstí nesetkali se zvýšeným nárůstem žádostí o ukončení pracovního poměru.

Jak se změnila situace po nástupu varianty omikron třeba v porovnání s obdobím, kdy jste museli pacienty transportovat do vzdálených nemocnic?

Změnu jsme pocítili především v menším počtu hospitalizovaných pacientů, a to zejména v intenzivní péči. Nicméně jsme byli a bohužel zatím stále jsme nuceni mít uzavřeny některé stanice a reprofilizovat je jako covidová lůžka. Opět jsme také zaznamenali masivní nárůst pracovních neschopností, což je pro chod nemocnice vždy velmi problematické a limitující. Přesto všechno se snažíme neomezovat poskytovanou péči.

Jak velkou roli hrají v aktuální situaci moderní technologie? Jak moc jsou technologie a přístroje v nemocnici závislé na internetovém připojení?

V dnešní době bez kvalitního a spolehlivého internetového připojení nemůže žádná nemocnice plnohodnotně fungovat. Na tomto připojení jsou závislé nejen služby, které využíváme, ale také sami poskytujeme. Jedná se například o eRecept, eNeschopenku a různé webové formuláře a hlášení. Sami pacienti se pak prostřednictvím našich webových stránek mohou objednávat například na jednotlivá vyšetření, očkování, antigenní či PCR testování. V neposlední řadě nám zajišťuje komunikační kanál se státními institucemi a s jinými zdravotnickými zařízeními.

Kdo vám internet zajišťuje a jak jste s jeho službami spokojeni?

Hlavní internetové připojení nám zajišťuje společnost Nordic Telecom. S poskytovanými službami jsme velmi spokojeni, v našich požadavcích nám vychází maximálně vstříc. V případě problému pracovníci společnosti vždy rychle nabídnou optimální řešení.

Jak moc využívají internetové připojení ve vaší nemocnici pacienti, mají tu možnost, třeba při dlouhodobějších hospitalizacích?

Kvalitní internetové připojení patří v dnešní době k požadovaným standardům. Spolehlivé připojení proto v naší nemocnici nabízíme nejen hospitalizovaným pacientům, ale i všem návštěvníkům nemocnice.

Internet, to jsou i sociální sítě. Jak často je využívá právě Uherskohradišťská nemocnice? Dostává se vám na nich podpory od veřejnosti?

Prostřednictvím sociálních sítí jsme ve spojení s veřejností takřka denně. Je to skvělý nástroj pro rychlou komunikaci, díky kterému můžeme uživatele sociálních sítí neprodleně informovat o všem důležitém, co se v nemocnici děje. Aktuálně máme na Facebooku přes 8 000 fanoušků a této podpory si velice vážíme.

Jaké máte jako nemocnice v letošním roce plány? Čekají pacienty nějaké změny?

Našim největším a nejobtížnějším úkolem bude maximálně dohnat veškerou kvůli covidu odloženou péči. Plně zprovoznit všechna oddělení a ambulance a pokud možno doplnit chybějící personál.

V polovině roku nás čeká slavnostní otevření zrekonstruovaného plicního pavilonu, jenž nabídne pacientům větší komfort a vyšší kvalitu péče, zároveň bude sloužit jako zázemí pro obory plicního lékařství, neurologie, onkologie a pro některá RTG diagnostická pracoviště.

Uherskohradišťská nemocnice také uspěla se žádostí v programu REACT-EU a do konce roku 2023 je naplánovaná obměna přístrojového vybavení přibližně za 100 milionů korun.