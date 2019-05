Titul MBA: hitem se stává skupinové studium

Zejména větší firmy umožňují studium hned několika manažerským tandemům nebo celým týmům. Začínají studovat i partnerské páry. Jak takové studium může vypadat na jedné z největších MBA škol v České republice, European Business School?

Hra je nedílnou součástí našich životů už od dětství. Nebo, že by tímto obdobím chuť a motivace k hraní skončila? Kdepak, jen konvence nám někdy brání si dále hrát – to přece manažeři nedělají. Ale samozřejmě, že dělají.

European Business School, nabízející více než 30 specializací v rámci programů profesního vzdělávání, vytváří pro skupinové studium ideální podmínky. Základem je výběr některého z programů MBA, po kterém se uchazeči pouští do vlastního studia. „Serious game“, na jejímž konci je zisk titulu MBA, může začít. Cílem jsou nové znalosti, zlepšení manažerských dovedností, zpětná vazba, výměna a přenos zkušeností.

Páry s oblibou vyhledávají studium MBA ve dvou.

Vzájemná soutěž manažery baví

Celé studium MBA se zaměřuje na analýzu a řešení témat z manažerské praxe, jež studenti promítají do seminárních prací. Jejich témata si studenti volí sami s ohledem na vlastní zájmy a profesní preference. Pak si dvojice nebo vícečlenné skupiny porovnávají svoje studijní výstupy, soutěží o co nejlepší hodnocení. Vzájemná konkurence a kontrola působí jako motivátor k tomu, aby studium dokončili v požadovaném termínu a s co nejlepším řešením zadaných témat.

Ředitelka European Business School Jana Bočáňová komentuje zájem o skupinové studium následovně: „Je skvělé sledovat, že rostoucí počet studentů ve skupinách dokáže studium pojmout i jako hru a soutěž, prostě spojit příjemné s užitečným. Tematická setkání v rámci jednotlivých programů samozřejmě vede zkušený lektor, který však do práce jednotlivých malých skupin nezasahuje. Jednotlivé skupiny nesoutěží mezi sebou, ale samy se sebou.“

Takto nastavená hra umožňuje efektivní práci a rozvoj, kdy manažeři sdělují své názory a nápady a hledají řešení zadaných témat. Intenzivní a náročné části studia střídá odpočinek. Sebereflexe a chuť zvítězit nad sebou i ostatními žene studenty dopředu. Studenti zkrátka oceňují hravou formu, kdy vše objevují hlavně sami, před nudným biflováním a pasivním přijímáním informací.

European Business School pořádá semináře pro širokou veřejnost.

100% online studium: jeho obliba rovněž roste

Ti, kteří díky neustálému cestování a vytížení nemohou navštěvovat výuku, mohou studovat ve volných chvílích v kanceláři nebo na služebních cestách. Pro tyto zájemce je určeno 100% online studium, jehož součástí nejsou přednášky ani e-learningové testy. Online formou lze studovat všechny programy zakončené tituly MBA, BBA, DBA, LL.M., MPA či MSc.

Prostupnost online studiem je postavena na průběžném zpracování seminárních prací. Na samém konci studia pak následuje absolvování závěrečné ústní zkoušky. Uznávanou formu online studia, označovanou „by publication“, uplatňují i prestižní zahraniční školy.

Semináře, které pomohou i pobaví

Kromě studia manažerských programů nabízí European Business School i tematické semináře s těmi nejlepšími odborníky na danou oblast. Semináře jsou určené pro studenty i širokou veřejnost. Účastníci se na seminářích zajímavou a poutavou formou dozvědí aktuální novinky a zároveň v přímé interakci s odborníky řeší konkrétní příklady z praxe.

V blízké budoucnosti se zájemci mohou těšit na další díl oblíbeného seriálu z pracovního práva nebo absolvovat školení na téma úspěšného vyjednávání. Každý účastník semináře získá po jeho absolvování certifikát a bonusové vouchery na další semináře i studium.

Ředitelka European Business School, Bc. Jana Bočáňová, LL.A.

Skupiny se právě přihlašují do nového cyklu

European Business School nyní otevírá nový cyklus studia a nabízí mimořádnou cenu skupinového studia MBA u všech specializací. Školné začíná na 78.000 Kč bez DPH na osobu v případě studia MBA ve třech a činí 80.000 Kč bez DPH na osobu v případě studia ve dvojicích.

A co vy? Chcete získat prestižní titul v některé z oborových specializací a zároveň si i zasoutěžit a hrát? Dokažte si, že cesta k úspěchu může být zajímavá i zábavná.

Další informace najdete na www.ebschool.cz. Případně kontaktujte přímo ředitelku školy Janu Bočáňovou na telefonu 739 023 578, nebo přijďte na Den otevřených dveří.