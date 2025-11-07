Teplárny Brno připravují budoucnost elektromobility v každé čtvrti

Komerční sdělení
Teplárny Brno stojí u zrodu bezemisní éry dopravy v Brně a stávají se motorem městské elektromobility. Tradiční dodavatel tepla a dalších energií chce postavit několik set dobíjecích stanic.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Po Academy parku vznikne nový dobíjecí hub na Červeném mlýně. | foto: EkoAuto s.r.o.

Doprava stojí za jednou z největších částí emisí skleníkových plynů ve městech. Pokud má Brno opravdu splnit své cíle v oblasti čištění ovzduší, musí se elektromobilita stát praktickou realitou pro co nejvíce obcí, podniků i domácností. Teplárny Brno – tradiční dodavatel tepla, elektřiny, plynu i chladu – přebírají v tomhle směřování významnou roli. Jejich projekt E-mobilita staví infrastrukturu, která lidem umožní přejít na elektromobily bez zbytečných překážek a nejistot.

logo

Rozvoj dobíjecí infrastruktury

  • Společnost buduje veřejnou síť dobíjecích stanic již několik let. Výsledkem je více než 100 dobíjecích stanic rozmístěných po Brně.
  • Do roku 2030 je ambice dosáhnout minimálně 500 stanice, což by znamenalo výrazné zlepšení dosažitelnosti dobíjení v docházkové vzdálenosti.
  • Existují projekty rychlodobíjecích (DC) stanic, které umožní výrazně rychlejší doplnění kapacity baterie než běžné AC dobíječky.

Teplárny Brno plánují tzv. nabíjecí HUBy, lokalizovaná místa s více dobíjecími body – pomalé, rychlé i superrychlé – jako strategická centra elektronické mobility.

Prvním velkým dobíjecím hubem je Academy Park na rohu ulic Veveří a Šumavská.

Řidiči elektromobilů zde mají současně k dispozici:
- expresní nabití u čtyř DC stanic s výkonem až 160 kW,
- komfortní dobíjení u 16 AC stanic (2×22 kW),
- a k tomu bezplatné parkování po dobu nabíjení.

Dalším navazujícím projektem je dobíjecí hub na Červeném mlýně, který bude otevřený všem řidičům elektromobilů a v první etapě nabídne 11 dobíjecích stanic typu DC.

Teplárny Brno již postavily více než 100 dobíjecích stanic rozmístěných po městě.

Výzvy a řešení

Ne každá lokalita je stejná, stejně tak ne každý uživatel má stejné potřeby. Teplárny Brno si jsou vědomy řady výzev:

  • Cena vs uživatelský komfort? Cena je pro řidiče klíčová. Teplárny Brno hledají rovnováhu mezi dostupností a kvalitou služeb.
  • Kapacita a vytížení stanic? Místa jako sídliště, centra městských částí či velké kulturní / sportovní objekty mohou být vytížená, což vede ke zpožděním. E-mobilita Tepláren Brno se rozvíjí tempem, které kopíruje rychlý nárůst elektromobilů ve městě.
  • Jak rychle to jde? Od nápadu po reálné spuštění uběhne většinou více než rok – kvůli přípravám, povolením i samotné stavbě.
  • Spolupráce s městskými částmi a samosprávami? Většina pozemků pro stanice je v majetku města nebo městských částí. Uskutečnění projektů tak vyžaduje dohodu, územní plány, rozhodování na úrovni obcí.

Dopady na energii a životní prostředí

Silná síť dobíjecích stanic má vícero synergických efektů:

  • Redukce emisí – čím více vozidel na elektrický pohon, tím méně emisí CO₂ a NOₓ v městském provozu.
  • Využití obnovitelné energie – Teplárny Brno deklarují možnost využití vlastní elektřiny, včetně z fotovoltaiky či jiných obnovitelných zdrojů, čímž se snižuje uhlíková stopa nabíjení.
Firemní elektromobil Tepláren Brno

Projekt E-mobilita Tepláren Brno ukazuje, jak lze kombinovat veřejnou službu, ekologii a moderní energetiku. Budování husté sítě dobíjecích stanic, výstavba hubů v centrálních lokalitách a důraz na obnovitelné zdroje přispívají nejen ke snížení emisí, ale i ke zkvalitnění života ve městě. Přechod na elektromobilitu není jen záležitostí technologie – je to otázka infrastruktury, ceny, organizačního řízení i spolupráce. Teplárny Brno jsou příkladem toho, že když se do těchto aspektů vstoupí systematicky, výsledkem může být prostředí, ve kterém je elektromobilita běžnou, funkční volbou pro většinu lidí.

Teplárny Brno připravují budoucnost elektromobility v každé čtvrti

QR na aplikaci:

Energie +

je EkoAuto s.r.o. ve spolupráci s MF DNES.

Energie

Nejčtenější

Zrcadlovky zestárly. Na prodej nebo výměnu ale ještě pozdě není

Komerční sdělení
Zrcadlovky zestárly. Na prodej nebo výměnu ale ještě pozdě není

Máte doma starší zrcadlovku a přemýšlíte o tom, že byste ji prodali, nebo si pořídili novější fotoaparát? Vyčkávat se vám nevyplatí. Podpora zrcadlovek ze strany těch největších hráčů skončila a...

Škoda Auto ukázala zákulisí výroby. Zjistěte, jak vzniká nové auto

Komerční sdělení

Nahlédnout do výroby automobilky zůstává pro většinu lidí vzácná příležitost. Šest odborníků ze Škody Auto popisuje, jak se v Mladé Boleslavi z návrhů a tisíců dílů stává hotové auto.

Je umělá inteligence hrozbou pro vzdělávání a práci v IT?

Komerční sdělení
Je umělá inteligence hrozbou pro vzdělávání a práci v IT?

S nástupem umělé inteligence ztrácí klasické vzdělávání smysl! AI sebere práci velkému množství profesí včetně vysoce honorovaných programátorů a grafiků! Ano, můžeme se dočíst mnohé. Často jsou...

Souboj na Caravaningu – Pohlreich, Forejt a Fotr na Tripu vaří

Komerční sdělení
Souboj na Caravaningu – Pohlreich, Forejt a Fotr na Tripu vaří

V sobotu 8.11. ve 13.00 se v pavilonu P představí šéfkuchařské osobnosti Zdeněk Pohlreich a Přemek Forejt. Jejich kuchařský souboj plný humoru i kulinárních triků bude moderovat Pepa Vrtal alias Fotr...

Češi se nedobrovolně smiřují s realitou menších bytů s vyšším nájmem

Komerční sdělení

Rostoucí ceny energií, inflace i vysoké úrokové sazby brzdí plány na pořízení vlastního domova natolik, že 6 z 10 Čechů už s ním do budoucna vůbec nepočítá. Aktuální situace na nemovitostním trhu se...

Digitální showroom: když technologie dává firmám duši

Komerční sdělení
Filip Major

Rozhovor s Filipem Majorem, zakladatelem iShowroom.eu.

7. listopadu 2025

Teplárny Brno připravují budoucnost elektromobility v každé čtvrti

Komerční sdělení
Po Academy parku vznikne nový dobíjecí hub na Červeném mlýně.

Teplárny Brno stojí u zrodu bezemisní éry dopravy v Brně a stávají se motorem městské elektromobility. Tradiční dodavatel tepla a dalších energií chce postavit několik set dobíjecích stanic.

7. listopadu 2025

Tam, kde rostou značky

Komerční sdělení

GIVET míří mezi lídry kosmetiky v Evropě. Z malého hráče vyrostl v silný house of brands.

7. listopadu 2025

Uspesnynaburze.cz otestoval brokery XTB a eToro: fakta místo reklamy

Komerční sdělení
Uspesnynaburze.cz otestoval brokery XTB a eToro: fakta místo reklamy

V investování je stále obtížnější rozlišit, kdo má reálné zkušenosti a kdo jen přebírá texty z marketingových brožur. Investor Lukáš Ištvan a zakladatel portálu Uspesnynaburze.cz patří mezi ty, kteří...

7. listopadu 2025

Vize budoucnosti: Z Prahy do Liberce za 69 minut

Komerční sdělení
Vize budoucnosti: Z Prahy do Liberce za 69 minut

Železniční spojení mezi Prahou a Libercem čeká v následujících letech zásadní modernizace. Tento strategický infrastrukturní projekt má za cíl zkrátit cestovní dobu vlaků mezi oběma městy a zároveň...

7. listopadu 2025

Češi se nedobrovolně smiřují s realitou menších bytů s vyšším nájmem

Komerční sdělení

Rostoucí ceny energií, inflace i vysoké úrokové sazby brzdí plány na pořízení vlastního domova natolik, že 6 z 10 Čechů už s ním do budoucna vůbec nepočítá. Aktuální situace na nemovitostním trhu se...

6. listopadu 2025

Tradice, poctivost a kvalita. Nahlédněte do masozávodu v Modleticích

Komerční sdělení

Jen pár kilometrů od Prahy, v Modleticích, se denně píše příběh desítek tun čerstvého masa. Sídlí zde masozávod Kauflandu, který už přes dvě dekády zajišťuje na stoly českých a slovenských domácností...

6. listopadu 2025

Jak překladač Vasco Translator Q1 zvyšuje pohodlí na dovolené

Komerční sdělení

Existuje zvláštní druh klidu, když víte, že se můžete dorozumět s kýmkoli a kdekoli. Ať už se procházíte zářícími ulicemi Tokia, objednáváte si oběd na marockém trhu nebo se ptáte na cestu v malé...

6. listopadu 2025

Města a obce obdrží dotace na zkvalitnění turistické infrastruktury

Komerční sdělení
Ilustrační foto

Přes 38 milionů korun dá Ústecký kraj obcím a městům na podporu oživení cestovního ruchu na území Ústeckého kraje. Bude se jednat především o zkvalitnění turistické infrastruktury.

6. listopadu 2025

Český fintech dospěl: z experimentu vyrostl obor s miliardovým výkonem

Komerční sdělení
Český fintech dospěl: z experimentu vyrostl obor s miliardovým výkonem

Český fintech se definitivně zařadil mezi klíčová ekonomická odvětví.

6. listopadu 2025

Jak vybrat správnou výšku a šířku lešení

Komerční sdělení
Jak vybrat lešení

Výběr správné výšky lešení rozhoduje o tom, zda bude práce bezpečná a pohodlná, nebo naopak zdlouhavá a nepříjemná. Správné rozměry lešení určují nejen váš dosah a stabilitu, ale i celkovou...

5. listopadu 2025  17:19

Jan Révai zve na Zakázané zóny. Adrenalin, poučení i síla práce v týmu

Komerční sdělení
Jan Révai zve na Zakázané zóny. Adrenalin, poučení i síla práce v týmu

Herec Jan Révai se už příští týden představí v nové dobrodružné roli. Jako hlavní průvodce pořadu Zakázané zóny, který poběží každý večer na TV Spektrum, nahlédne společně s diváky do 20 tajemných...

5. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.