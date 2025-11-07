Teplárny Brno připravují budoucnost elektromobility v každé čtvrti

Doprava stojí za jednou z největších částí emisí skleníkových plynů ve městech. Pokud má Brno opravdu splnit své cíle v oblasti čištění ovzduší, musí se elektromobilita stát praktickou realitou pro co nejvíce obcí, podniků i domácností. Teplárny Brno – tradiční dodavatel tepla, elektřiny, plynu i chladu – přebírají v tomhle směřování významnou roli. Jejich projekt E-mobilita staví infrastrukturu, která lidem umožní přejít na elektromobily bez zbytečných překážek a nejistot.
Rozvoj dobíjecí infrastruktury
- Společnost buduje veřejnou síť dobíjecích stanic již několik let. Výsledkem je více než 100 dobíjecích stanic rozmístěných po Brně.
- Do roku 2030 je ambice dosáhnout minimálně 500 stanice, což by znamenalo výrazné zlepšení dosažitelnosti dobíjení v docházkové vzdálenosti.
- Existují projekty rychlodobíjecích (DC) stanic, které umožní výrazně rychlejší doplnění kapacity baterie než běžné AC dobíječky.
Teplárny Brno plánují tzv. nabíjecí HUBy, lokalizovaná místa s více dobíjecími body – pomalé, rychlé i superrychlé – jako strategická centra elektronické mobility.
Prvním velkým dobíjecím hubem je Academy Park na rohu ulic Veveří a Šumavská.
Řidiči elektromobilů zde mají současně k dispozici:
- expresní nabití u čtyř DC stanic s výkonem až 160 kW,
- komfortní dobíjení u 16 AC stanic (2×22 kW),
- a k tomu bezplatné parkování po dobu nabíjení.
Dalším navazujícím projektem je dobíjecí hub na Červeném mlýně, který bude otevřený všem řidičům elektromobilů a v první etapě nabídne 11 dobíjecích stanic typu DC.
Výzvy a řešení
Ne každá lokalita je stejná, stejně tak ne každý uživatel má stejné potřeby. Teplárny Brno si jsou vědomy řady výzev:
- Cena vs uživatelský komfort? Cena je pro řidiče klíčová. Teplárny Brno hledají rovnováhu mezi dostupností a kvalitou služeb.
- Kapacita a vytížení stanic? Místa jako sídliště, centra městských částí či velké kulturní / sportovní objekty mohou být vytížená, což vede ke zpožděním. E-mobilita Tepláren Brno se rozvíjí tempem, které kopíruje rychlý nárůst elektromobilů ve městě.
- Jak rychle to jde? Od nápadu po reálné spuštění uběhne většinou více než rok – kvůli přípravám, povolením i samotné stavbě.
- Spolupráce s městskými částmi a samosprávami? Většina pozemků pro stanice je v majetku města nebo městských částí. Uskutečnění projektů tak vyžaduje dohodu, územní plány, rozhodování na úrovni obcí.
Dopady na energii a životní prostředí
Silná síť dobíjecích stanic má vícero synergických efektů:
- Redukce emisí – čím více vozidel na elektrický pohon, tím méně emisí CO₂ a NOₓ v městském provozu.
- Využití obnovitelné energie – Teplárny Brno deklarují možnost využití vlastní elektřiny, včetně z fotovoltaiky či jiných obnovitelných zdrojů, čímž se snižuje uhlíková stopa nabíjení.
Projekt E-mobilita Tepláren Brno ukazuje, jak lze kombinovat veřejnou službu, ekologii a moderní energetiku. Budování husté sítě dobíjecích stanic, výstavba hubů v centrálních lokalitách a důraz na obnovitelné zdroje přispívají nejen ke snížení emisí, ale i ke zkvalitnění života ve městě. Přechod na elektromobilitu není jen záležitostí technologie – je to otázka infrastruktury, ceny, organizačního řízení i spolupráce. Teplárny Brno jsou příkladem toho, že když se do těchto aspektů vstoupí systematicky, výsledkem může být prostředí, ve kterém je elektromobilita běžnou, funkční volbou pro většinu lidí.
