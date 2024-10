Tchajwanské firmy posilují své evropské vazby na MSV 2024 v Brně

Tchajwanská rada pro rozvoj zahraničního obchodu (TAITRA), pověřená Ministerstvem zahraničních věcí Tchaj-wanu, s potěšením oznamuje účast 23 tchajwanských firem na Mezinárodním strojírenském veletrhu (MSV), který probíhá od 8. do 11. října v Brně. Tchajwanská výstava se nachází v pavilonu V brněnského výstaviště.

V tchajwanském pavilonu se představí 18 tchajwanských společností a dalších 5 společností bude prezentováno v oficiálním katalogu. Jedná se o renomované firmy nabízející širokou škálu produktů, které působí v jednom ze tří odvětví (strojírenství/ výroba dílů a příslušenství/ umělá inteligence).

Strojírenství : válcovací stroje, kovací stroje, vertikální obráběcí centra, portálová obráběcí centra, vertikální CNC brusky, CNC vertikální soustruhy, vertikální soustružnická centra

: válcovací stroje, kovací stroje, vertikální obráběcí centra, portálová obráběcí centra, vertikální CNC brusky, CNC vertikální soustruhy, vertikální soustružnická centra Díly a příslušenství : nástroje pro CNC, CBN řezné nástroje, automatické upínače, upínací systémy, čelní karbidové frézy, karbidové držáky, pružinové kleštiny, ventily a filtry typu Y, těsnění, lisované díly, průmyslové kartáče, brusné tkaniny, brusný papír, protiskluzové pásky

: nástroje pro CNC, CBN řezné nástroje, automatické upínače, upínací systémy, čelní karbidové frézy, karbidové držáky, pružinové kleštiny, ventily a filtry typu Y, těsnění, lisované díly, průmyslové kartáče, brusné tkaniny, brusný papír, protiskluzové pásky Ostatní: IoT konektivita, vývoj nových produktů pro autonomní vozidla, systémy pro kontrolu výrobků založené na umělé inteligenci

Některé ze společností v tchajwanském pavilonu nedávno získaly ocenění Taiwan Excellence Award, včetně:

Honor Seiki Co., Ltd.: Společnost představí své CNC vertikální soustruhy a vertikální soustružnická centra, která jsou populární v odvětvích, jako je větrná energetika, letectví, železniční doprava, vodíková energetika či válcová ložiska, a to zejména díky zavádění inteligentních a automatizovaných konvektivních technologií a úsporných energetických řešení.

· Autogrip Machinery Co., Ltd.: Společnost vyrábí sklíčidla pro frézování, kleštinová sklíčidla, vertikální sklíčidla, manuální sklíčidla, hydraulická sklíčidla, pneumatická sklíčidla, upínací sklíčidla, sklíčidla do CNC soustruhů, sklíčidla na zakázku, synchronizované upínače, držáky nástrojů, pneumatické otočné aktuátory, hydraulické aktuátory, rotační klouby, rozvodové ventily na zakázku, náhradní díly a další.

· Chumpower Machinery Corp.: Nabízí vrtačková sklíčidla, držáky nářadí, závitovací sklíčidla či vřetenové systémy; Chuan Bao je největší tchajwanský výrobce sklíčidel, který dodává díly, jako jsou vrtačková sklíčidla, držáky nástrojů, vřetenové příslušenství atd.

Bilaterální obchod mezi Tchaj-wanem a Českem nadále roste. Podle statistik našich celních úřadů dosáhl za období od ledna do srpna tohoto roku objem vzájemného obchodu mezi Tchaj-wanem a Českem přibližně 1,735 miliardy amerických dolarů, což představuje nárůst o 132,67 % ve srovnání se stejným obdobím v roce 2023. Vývoz z Tchaj-wanu do České republiky činil 1,342 miliardy amerických dolarů, což je nárůst o 254,87 %. Dovoz z České republiky do Tchaj-wanu dosáhl 392 milionů amerických dolarů, což představuje nárůst o 6,78 %.

TAITRA vás srdečně zve k návštěvě tchajwanské výstavy, která se nachází v pavilonu V stánky číslo 084A-084G a 085A-085L).