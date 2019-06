Světová premiéra skladby dokončené umělou inteligencí míří na festival

Rezervujte si v diáři čtvrtek 4. července, v 18.00 hodin na hlavní stage, kde budou protagonisty Antonín Dvořák, umělá inteligence, punk rocková kapela Vypsaná fiXa, jeden z nejrespektovanějších českých orchestrů PKF — Prague Philharmonia a Komerční banka (KB), a to všichni najednou. Přijde vám to jako trochu bizarní spojení? Vysvětlování se ujala Kateřina Šušáková, ředitelka Komunikace v KB.

Zvykli jsme si na mix různých hudebních žánrů a interpretů, ale tohle vystoupení je úplně jiný level. Můžete nám to vysvětlit?

Na jednom pódiu vystoupí kapela Vypsaná fiXa a symfonický orchestr PKF. Společně zahrají třináct vybraných hitů kapely Vypsaná fiXa v aranžmá pro band a orchestr. K unikátnímu hudebnímu propojení došlo díky aktivitám, které KB dlouhodobě podporuje, a společné oslavě 25 let existence Rock for People, PKF a Vypsané fiXy.

Protože je Komerční banka partnerem PKF i Rock for People, je tento festival ideálním místem pro světovou premiéru dalšího projektu, na kterém se podílíme spolu s naší marketingovou agenturou Wunderman a PKF. Je to dokončení skladby velikána české hudby Antonína Dvořáka umělou inteligencí. Prvopočátkem všeho byla myšlenka využít umělou inteligenci AIVA (Artificial Intelligence Virtual Artist ) k dokomponování fragmentu Dvořákova nedokončeného díla pro klavír. Tato myšlenka nás okamžitě nadchla a rozhodli jsme se ji maximálně podpořit. Po roce bylo nakonec dokončeno dílo o třech větách Z budoucího světa (From the Future World), které nyní postupně odkrýváme světu.

Kdo je tedy autorem?

Nejsem hudební odbornice, ale podle mého názoru je to společné dílo Antonína Dvořáka a umělé inteligence AIVA. Ta dostala za úkol analyzovat všech 115 opusů Antonína Dvořáka a pokusit se na základě této analýzy dokomponovat Dvořákův nedokončený fragment. To se povedlo a musím doplnit, že minimálně v evropském měřítku je to naprostý unikát. Převedení notového záznamu do hudební nahrávky se ujal orchestr PKF.

Návštěvníci Rock for People uslyší celé dílo?

Na tomto festivalu zazní světová premiéra druhé věty. V úvodní fázi projektu se zrodila první část skladby, kterou nahrál český klavírista Ivo Kahánek, a poté zazněla na slavnostní prezentaci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v Bruselu na téma Národní strategie České republiky v oblasti umělé inteligence.

Druhá část bude uvedena 4. července právě na festivalu Rock for People a projekt vyvrcholí 15. listopadu ve Dvořákově síni Rudolfina představením třetí, závěrečné části. Zájemci si mohou poslechnout první větu na webu www.fromthefutureworld.cz, druhou na festivalu a na třetí se mohou těšit na podzim.

Jak k sobě pasuje umělá inteligence a bankovnictví?

Nejen umělá inteligence, ale i robotizace, moderní technologie, nejnovější inovace, to vše se stává součástí dnešní moderní banky. Bez toho by naši klienti čekali dny nebo týdny na schválení hypotéky nebo úvěru, nemohli platit u obchodníků svým mobilním telefonem (pozn.: Apple Pay, Google Pay) nebo hodinkami, nemohli by se přihlašovat do mobilního bankovnictví a potvrzovat transakce otiskem prstu nebo Face ID (pozn.: identifikace obličeje). Bez toho bychom našim klientům nemohli zaručit nejvyšší úroveň zabezpečení jejich peněz v ČR s použitím bezplatného software od IBM Trusteer apod.

Díváme se do budoucnosti. To je naše jediná cesta, jak našim klientům nabídnout služby, o kterých se jim dnes ani nezdá. Ačkoli neměl Antonín Dvořák sebemenší tušení, že zde bude nějaká Komerční banka, jeho společné dílo s umělou inteligencí Z budoucího světa je pro nás inspirací.