Sunny Canadian mění talent žáků na profesní směr

Skutečně ambiciózní volba. Tam, kde osmileté gymnázium končí, SCIS začíná stavět do hloubky. Program má totiž obohacený o specializaci, dvojjazyčnost a neopakovatelnou atmosféru mezinárodní školy.
Tři specializované třídy
Sunny Canadian International School (SCIS) nabízí svým žákům po ukončení 1. stupně hned tři profilové třídy, které systematicky rozvíjejí vášeň studentů pro konkrétní obor.
S – STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Math) Pro žáky, kteří chtějí spojit experiment, design a tvůrčí myšlení. Laboratorní práce, robotika, architektura, projektové úlohy a mezioborové zadání jsou každodenní praxí.
D – International Business & Diplomacy Program, jenž kultivuje podnikavost, porozumění ekonomice a mezinárodním vztahům i schopnost vést argumentační dialog. Důraz je kladen na prezentaci, vyjednávání a „čtení světa“ v souvislostech.
E – Explorers (talent napříč obory) Volba pro mimořádně zvídavé žáky s širokým záběrem – ty, kteří směr teprve hledají, nebo vědomě rozvíjejí více oborů souběžně. Základem je individualizace, vedení a inteligentně volené výzvy.
Tři cesty, jeden cíl: rozvoj talentu a podpora zájmů studentů. Alfou a omegou je nadšení pro specializaci a skutečný zájem studentů, nejen pouze ne vždy vypovídající výsledky testů státních přijímacích zkoušek.
Bilingvní standard všech tříd, který posouvá laťku
Výuka probíhá rovnocenně v češtině a v angličtině; pro žáky je přirozené pracovat akademicky v obou jazycích a plynule mezi nimi přecházet. SCIS dlouhodobě dosahuje excelentní úrovně angličtiny, kdy většina studentů opouští školu s angličtinou na úrovni rodilého mluvčího, tedy Proficiency C2 (doloženo zkouškami Cambridge). V minulém roce škola obsadila 1. místo v celostátních srovnávacích testech SCIO a z jejích lavic vyšel i vítěz národního kola anglické olympiády. Třídy vedou inspirativní učitelé i experti, kteří do hodin vnášejí nejnovější poznatky i pracovní standardy běžné v praxi.
Vysoké nároky, přátelská atmosféra
Koncept SCIS staví na dvojím závazku: udržuje vysoké akademické standardy (v mnoha předmětech vyšší než na osmiletém gymnáziu) a zároveň pečuje o dobré klima třídy – bezpečné,
partnerské a motivující. Důraz na hodnoty (lidskost, respekt, osobní zodpovědnost, radost, čestnost a excelence) není deklarací, ale každodenní praxí.
Kurikulum bez kompromisů
Škola kombinuje standardy provincie Alberta s požadavky RVP pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky osmiletých gymnázií. Na SCIS gymnáziu pak studenti pokračují jak s českým kurikulem zakončeným maturitou, tak s prestižním mezinárodním programem, ze kterého si kromě znalostí odnášejí i AP Capstone Diploma či AP International Diploma, které jsou vysoce ceněny těmi nejlepšími univerzitami světa.
Špičkové zázemí 2 km od jižního okraje Prahy
Všechny stupně SCIS nyní navštěvuje bezmála 700 studentů, kteří využívají moderního zázemí školy v krásné lokalitě plné zeleně.
U současného campusu bude brzy dostavena nová budova The Maple – domov regionálního STEAM centra, konferenčních prostor pro studentské akce a multifunkčního sálu. Prostředí je navrženo tak, aby podporovalo soustředěnou práci i veřejné vystupování.
Proč právě teď
Trh práce je stále více založen na výrazné specializaci a schopnosti učit se rychle a celý život. Junior High School na SCIS nabízí jasně profilované cesty pro ty, kdo chtějí získat náskok – ve vědění, dovednostech i jazycích – a zároveň si uchovat radost z objevování.
Tři písmena, tři třídy, tři příběhy růstu: S, D, E.
A společný jmenovatel? Škola, která bere talent vážně a mění ho ve specializační směr.