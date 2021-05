Stýská se vám už po moři? Vydejte se na kurzy angličtiny na Maltě

Kurzy angličtiny na Maltě jsou určeny pro děti a mládež, dospělé od 18 do 29 let i pro studenty po třicítce. Zkrátka pro každého cestujícího jednotlivě nebo s delegátem, kdo má chuť se učit jazyk. Školy na Maltě navíc nabízejí bohatý program pro volný čas a ubytování nejen v rodinách, ale i ve školních rezidencích. Dokonce se létá přímo z Prahy!

Chcete studovat v letovisku, kde to žije?

Je vám více než 30 let a toužíte po dobrodružství? Pak vám doporučíme studium angličtiny ve škole EC Malta 30+ v rušném letovisku St. Julians, které je hlavním centrem zábavy na Maltě. Osm minut chůze od školy se nachází i pláž. Zdejší moderní a velmi kvalitní škola má 20 tříd, počítačovou učebnu, studovnu, knihovnu a terasu s kavárnou.

Chcete poslat dítě s delegátem? Nebo jste mladí dospělí a přejete si studovat ve škole, kde je spousta vašich vrstevníků? Také vy přímo v St. Julians najdete školu přesně pro vás - Sprachcaffe. Jedná se o jedinou zdejší kampusovou školu, navíc má ve svém areálu největší bazén na ostrově. Škola má v areálu desítky apartmánů pro studenty, vlastní restauraci a od pláže je vzdálená 500 metrů. Je skvěle vybavená a má bohatý program pro volný čas.

Studium v klidném St. Paul´s Bay

Pokud byste si přáli, aby vaše dítě studovalo v klidnější lokalitě, tou pravou volbou je malá rodinná škola BELS v St. Paul´s Bay, která sídlí v centru malebného městečka St. Paul´s Bay blízko moře. Nabízí kurzy pro děti ve věku od 10 do 16 let a od 16 do 17 let. Na studenty čeká bohatý volnočasový program, herní a sportovní večery, barbecue na pláži, večerní plavání, výlety nebo návštěva vodního parku i National Aquarium.

Ve stejném klidném letovisku najdete také školu Global Village English Centre, která je určena pro dospělé. Průměrný věk studentů je tady 37 let. Škola sídlí v prostorné moderní vile, 2 minuty chůze od moře. Nabízí kvalitní kurzy angličtiny a profesionální servis s přátelskou atmosférou. Má klimatizované třídy, internetovou kavárnu, klubovnu a rozlehlou střešní terasu s krásným výhledem na moře.

Malta je bezpečná

Na Maltě je koronavirová situace pod kontrolou. Aktuální data můžete sledovat zde. Během května by měla být hotová vakcinace obyvatel a školy otevírají od 1. června 2021. Maltská vláda dokonce vypsala speciální program – studenti, kteří si zakoupí 3 a více týdnů studia, dostanou za každou noc strávenou na Maltě voucher na 10 EUR. Vouchery můžete uplatnit v restauracích nebo obchodech.

Kurzy angličtiny na Maltě s CK INTACT

Kurzy angličtiny na Maltě nabízí CK INTACT, která je zde pro vás již 31. sezonu. Na studium jazyků v zahraničí se specializuje a má řadu zkušeností. Vždyť také na našem trhu nabízí nejširší nabídku jazykových kurzů v zahraničí.

Více informací najdete na www.intact.cz.