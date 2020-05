Studujte MBA a zajistěte si budoucnost

Pandemie koronaviru nás všechny zastihla nepřipravené. Do té doby jsme si prakticky ani neuměli představit, že by se svět mohl takovým způsobem „zastavit“ – a to doslova ze dne na den. Mnoho lidí přišlo o práci nebo jim bylo znemožněno podnikání. Na druhou stranu jsme ale dostali čas přemýšlet. Mnoho z nás začalo zvažovat své hodnoty, kariéru a cíle. Možná jsme si také uvědomili, že jistot máme v životě jen několik. Proč je jednou z nich vzdělání?

Zkušenosti a vědomosti vám nikdo nevezme

Podobná hesla na vás možná mohou působit zastarale, dnes ale platí více než kdykoli předtím. Firmy postižené krizí redukují počet pracovních míst nebo snižují platy. Nic jiného jim vlastně ani nezbývá.

Když ale budete ve své společnosti nebo oboru nenahraditelní, máte vyhráno až do konce kariéry. Jak toho ale docílit? Dnes žijeme v době informační. Musíte tedy mít zkrátka a dobře lepší vzdělání a praktické dovednosti než ti ostatní. A abyste takového stavu dosáhli, musíte se vzdělávat především chytře a efektivně.

Klasické akademické vzdělání je samozřejmě stále zásadní, ještě důležitější jsou ale vědomosti z praxe a know-how. A právě na těchto pilířích je postaveno studium MBA.

Naučte se uplatňovat zkušenosti těch nejlepších

Neakademický titul MBA je zaměřen na manažerské dovednosti a v západním světě dnes platí za vzdělávací standard nejen pro vrcholový management. Nenechte se ale zmást: Tyto znalosti uplatní prakticky každý, kdo se pohybuje ve světě obchodu.



U nás se na tento typ studia specializuje například Cambridge Business School v centru Prahy. Zdejší MBA programy jsou založeny na znalostech a zkušenostech předních profesionálů v jednotlivých oborech managementu a zvláštní důraz je kladen právě na praktické využití těchto informací. Ne nadarmo je Cambridge Business School ověnčena nejedním prestižním oceněním.

Studium i pro ty nejvytíženější

Standardní studium MBA trvá jeden rok a vyznačuje se flexibilitou, díky které si na něj najdou čas i ti nejvytíženější manažeři. V budově školy se během těchto 12 měsíců totiž setkáte pouze čtyřikrát, zbytek studia probíhá dálkově ve formě samostudia. Jednoduše dostanete online přístup k veškerým výukovým materiálům a samozřejmě můžete také kdykoli konzultovat i s jednotlivými vyučujícími.

Studijní obory pro současný svět

Na Cambridge Business School si aktuálně můžete vybrat z více než desítky studijních programů v českém jazyce.



K těm nejzajímavějším patří například nejnovější program MBA Krizový management, který je zaměřen na tzv. soft skills v oblasti řešení problémů a krizových situací. Naučíte se zásady strategického plánování a vaše budoucí byznysová rozhodnutí budou postavena na pevných základech.

Pro kariérní úspěch v dnešním světě se ale velmi hodí také program Management a leadership. Ten je zaměřen na praktické informace z celého spektra manažerských činností. Naučíte se umění marketingové komunikace, základům vyjednávání nebo obchodního práva.

Pokud vás studium MBA zaujalo, je ten nejlepší čas podat si přihlášku. Nebude totiž náhodou, že podle dat Cambridge celých 76 procent bývalých absolventů následně postoupilo v kariérním žebříčku nebo dosáhlo na vyšší plat.

Jako lidská společnost v současnosti stojíme na prahu nové éry. Vstoupíte do ní i vy jako silnější?