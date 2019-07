Studium MBA: návratnost investice zajištěna

Základní otázky, jež si zájemci o studium kladou, jsou: Lze studium zvládnout při náročném zaměstnání či podnikání? Je možné studium skloubit s rodinou a volným časem? A vyplatí se vůbec titul MBA?

Studium MBA nabízí desítky institucí různé kvality. Náročnost, ale také upotřebitelnost získaných vědomostí by měly být hlavními kritérii. Neplatí přitom, že ačkoli je MBA studium placené, je na absolvování zcela nenáročné.

„Kvalitní titul MBA je podložen studijním úsilím. Zaměstnavatelé to vědí, proto umí posoudit úroveň titulů od různých poskytovatelů. Investice do studia na prověřené škole se absolventům vyplácí,“ říká Patrik Spannbauer, statutární ředitel European Business School, která patří mezi největší poskytovatele profesního vzdělání v České republice.

Neméně důležitým faktorem je, aby náročnost studia MBA odpovídala očekáváním zájemců o vzdělání. Kvalitní školy vždy uveřejňují detailní informace o náplni jednotlivých předmětů, zakončení studia, ale i například o akreditacích a odborných garantech programů.

European Business School nabízí široký výběr programů MBA, DBA, BBA, LL.M., MSc. a MPA. Celkově se jedná o 28 oborových specializací, přičemž všechny lze studovat v klasické kombinované formě i 100% online. O kvalitě studia na této škole vypovídají získané akreditace i množství ohlasů absolventů studia.

Mgr. Patrik Spannbauer – statutární ředitel a lektor European Business School.

Pracovních aktivit se studium příliš nedotýká

Studium MBA lze poměrně dobře sladit s pracovním i soukromým životem. Svým pojetím se studium stávající kariéře každého přizpůsobuje. Po pracovní stránce naprostá většina studentů nezaznamená vůbec žádná omezení, naopak jim studium pomůže řešit mnohá témata a otázky z jejich zaměstnání.

Studenti se nejvíce věnují zpracování seminárních prací a konzultacím s lektory v rámci jednotlivých vzdělávacích modulů. Seminární práce jsou přitom klíčovou součástí MBA studia, protože představují výstupy v rámci jednotlivých předmětů. Zpracování prací mohou studenti průběžně konzultovat s lektory MBA - experty na danou problematiku. V rámci těchto konzultací pak pod jejich odborným vedením zpracovávají prakticky zaměřené výstupy. Obdobně je tomu v případě závěrečné práce, jejíž téma si student volí a kterou po zpracování obhajuje před komisí. Výstupem může být případová studie dále použitelná v zaměstnání či vlastním podnikání.

Všechny programy a specializace lze studovat klasicky i 100% online.

Vyplatí se studovat MBA?

U studia MBA na kvalitní škole, která má reference absolventů, prověřené vzdělávací programy a odborně zdatné lektory s praktickými zkušenostmi, je návratnost investice do studia zajištěna. Více než čtyři pětiny absolventů je přesvědčeno, že investovat do MBA studia se vyplatí a investice se jim vrací nejpozději do dvou let. Absolventi si díky zisku titulu MBA platově polepší minimálně o desítky tisíc korun ročně. Většina absolventů během svého studia získává kromě praktických znalostí také cenné kontakty, díky kterým využívá nové obchodní a kariérní příležitosti.

„Studium MBA je vhodné pro všechny, kteří při své práci potřebují manažerské dovednosti a pokročilé soft skills. O titul MBA mají zájem top manažeři, právní, lékařské a školské profese i majitelé firem,“ upřesňuje Patrik Spannbauer.

Škola rovněž pořádá semináře pro veřejnost z oblastí práva, marketingu nebo osobního rozvoje.

Výhodné studium i zajímavé semináře

European Business School aktuálně přijímá přihlášky do nového studijního cyklu. Zájemci mohou využít časově omezenou mimořádnou cenu studia MBA. Škola v průběhu celého roku rovněž pořádá zajímavé semináře na aktuální témata s předními odborníky na danou oblast. V nejbližší době proběhnou semináře Tipy pro efektivní marketing na sociálních sítích nebo Velká novela občanského zákoníku - bytové spoluvlastnictví.

Další informace najdete na www.ebschool.cz.