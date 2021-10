Studentský účet naučí teenagery pracovat s financemi

Stačí potomkům přihrát studentský účet, nyní s bonusem až 1000 Kč!

Pravidelné kapesné je jednou z cest, jak děti začít učit hospodařit s penězi. Přemýšleli jste ale někdy nad tím, že jim svěříte i nějaké pravidelné platby? Nabízí se třeba možnost dát jim na starost drobné nákupy do domácnosti během týdne. Ideální je, aby v takovém případě měly vlastní účet, na který jim spolu s kapesným budete posílat i částku vyhrazenou pro tyto nákupy. Proč? Mohou se tak kdykoliv podívat na pohyby na svém kontě, díky čemuž se časem naučí udržovat si přirozeně přehled o příjmech a výdajích, který je v životě nezbytný. Například studentský účet mKonto #navlastnitriko od mBank si vaše děti mohou založit samy, stačí jim k tomu jen občanský průkaz. Tento účet je určen pro mladé ve věku 15 až 18 let a založí si ho tak, že vyplní internetovou žádost a smlouvu pak podepíšou v pobočce, případně si ji nechají doručit kurýrem. Svěřit dětem nějakou platbu v domácnosti má ještě další obrovskou výhodu. Velmi rychle si začnou opravdu vážit peněz, protože se seznámí s jejich skutečnou hodnotou. Zjednodušeně řečeno, zjistí, kolik co stojí.

Díky mKontu #navlastnitriko si teenageři také osahají různé finanční produkty, jako je třeba platební karta nebo spořicí účet. Užitečné pro ně bude i seznámit se s mobilní aplikací mBank. Vyzkouší si tak například, že udržovat si přehled o příjmech a výdajích není tak složité, jak se může na první pohled zdát. Prostřednictvím funkce „Moje výdaje“ v mobilní aplikaci mBank totiž vidí, jak moc během jednotlivých období utrácejí, a mají tak o všech výdajích neustále přehled.

Založení a vedení mKonta #navlastnitriko je zcela zdarma. K účtu navíc mladí získají platební kartu, se kterou budou mít zdarma měsíčně 3 výběry z jakéhokoliv bankomatu v ČR, v zahraničí pak ty, u nichž bude suma odpovídat 1 500 Kč a více.

„V mBank považujeme vzdělávání teenagerů v oblasti financí za velmi důležité. Chápeme, že mladí dnes chtějí vše ovládat pomocí chytrého telefonu či hodinek. I proto se v mBank zaměřujeme na mobilní služby. Záleží nám totiž na tom, aby bankovnictví bylo pro mladou generaci přístupné a pochopitelné,“ říká Petr Žabža, ředitel pro akvizici a aktivaci klientů mBank.

Nyní může prvních 500 klientů získat bonus až 1000 Kč při založení nového účtu a splnění následujících podmínek:

podání žádosti a založení účtu v době kampaně s vyplněným promo kódem „TRIKO“ – 100 Kč,

spárování aplikace s účtem – 300 Kč,

1 platba kartou na platebním terminálu (POS terminál), mobilem přes Apple Pay nebo Google Pay či hodinkami pomocí Garmin Pay nebo Fitbit Pay – 300 Kč,

1 platba na internetu zadáním údajů karty nebo přes Apple Pay či Google Pay – 300 Kč.

Akce trvá od 1. 9. 2021 do 31. 10. 2021, případně do založení prvních 500 účtů.

