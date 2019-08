Srovnej si to aneb Nové trendy v manipulační technice

Moc dobře to vědí i společnosti zabývající se výrobou manipulační techniky. V rámci neustálých vylepšení přichází s novými produkty i celou řadou služeb usnadňujících provoz. Aktuální novinkou je kampaň s názvem Srovnej si to od společnosti STILL. V čem akce spočívá a jaké jsou další novinky v oboru? To se dozvíte v článku.

Vysokozdvižné vozíky na akumulátorový pohon

Víte, na jaké akumulátory jezdí vaše vysokozdvižné vozíky, nebo právě přemýšlíte, jaký typ pořídíte a nemůžete se rozhodnout? Moderní variantou jsou Li-Ion a existuje pro to hned několik dobrých důvodů. Tyto akumulátory poskytují při stejném objemu více energie v porovnání s olověnými bateriemi. Znamená to, že nemusí zabírat tolik místa ve vozíku, a přesto vydrží napájet zařízení po stejnou dobu. Takové vozíky v praxi většinou vydrží bez nabití jezdit klidně až třikrát déle v porovnání s modely využívajícími olověnou baterii. Manipulační technika navíc vyžaduje servis. Ten je u lithium-iontových baterií velmi jednoduchý, protože není vůbec potřeba. Tyto baterie do VZV nepotřebují doplňovat vodu. Obrovskou výhodou pro hladký provoz a časovou úsporu je i rychlejší nabíjení. Moderní varianty jsou navíc opatřeny chytrými systémy, které řídí komunikaci mezi vozíkem a baterií pro efektivní využití energie a signalizaci potřeby dobití. Tento druh baterií je navíc skvělý i do provozů, kde se pracuje v nízkých teplotách, protože ani v takovém případě se nesnižuje jejich výkonnost.

V neposlední řadě je důležitá i ekologická výhoda. Doba životnost Li-Ion akumulátoru je delší a v případě, že již nedokáže spolehlivě sloužit, dá se téměř plně recyklovat. Jde tedy o šetrnější variantu pro životní prostředí v porovnání s olověnými bateriemi. Až se příště budete poohlížet po nových vozících, už budete vědět, že ideální volby jsou modely s Li-Ion akumulátorem.

Jak prodloužit životnost u olověných akumulátorů?

I přesto, že dnes spíše narazíte na vozíky využívající Li-Ion akumulátory, u starších modelů se můžete setkat také s klasickými olověnými bateriemi. Ty však mají jednu značnou nevýhodu, která při podcenění může znamenat výrazné zkrácení doby jejich životnosti. Jde o efekt zvaný sulfatace spočívající v hromadění sulfátu uvnitř akumulátoru. Na elektrodách se postupně vytváří krystaly, které snižují maximální kapacitu baterie. Z toho důvodu se doporučuje nenechávat baterii nenabitou, ale během mnoha použití se to může stát. Jakmile se tento jev nasčítá, může být akumulátor odsouzen ke svému konci. Řešením je desulfatace. Tuto službu nabízí společnost STILL v Plzeňském a Karlovarském kraji. Pokud jste z této lokality a máte vozíky poháněné tímto druhem akumulátorů, zvažte jejich profesionální revitalizaci.

Ekologické čištění vozíků

Jednou za čas je potřeba vozíky očistit od špíny a navrátit jim lesk. Jednou z variant čištění je klasické ruční mytí. To je však časově poměrně náročné a kvůli potřebě většího množství vody i nepříliš ekologické. Zbavovat se smytého odpadu je často zbytečně finančně i časově náročné v porovnání s pouhým objednáním myčky. Z toho důvodu přichází společnost STILL s ekologickou mobilní myčkou pro efektivní čištění vysokozdvižných vozíků. Pokud se rozhodnete pro ekologické mytí vozíků, můžete se těšit na parádní výsledek doplněný o dobrý pocit, že jste zbytečně nezvyšovali zátěž životního prostředí. Nespornou výhodou je také opravdu profesionální vyčištění se vším všudy.