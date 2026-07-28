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Srovnávače autopojištění pod lupou: Co o nich říkají zákazníci

Komerční sdělení

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

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Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

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Při výběru autopojištění dnes většina řidičů začíná v online srovnávači. Není divu. Rozdíly v ceně povinného ručení nebo havarijního pojištění mohou u stejného vozidla dosahovat tisíců korun ročně a lišit se může také rozsah krytí, limity pojistného plnění nebo kvalita asistenčních služeb.

Málokdo má čas obcházet jednotlivé pojišťovny zvlášť. Online srovnávače pojištění tento proces výrazně zjednodušují. Je však dobré vědět, že ne všechny fungují stejně a výsledky se mohou lišit.

Jak fungují srovnávače pojištění?

Princip je jednoduchý. Uživatel zadá základní údaje o vozidle, provozovateli a požadovaném typu pojištění. Srovnávač následně odešle poptávku partnerským pojišťovnám a během několika sekund zobrazí nabídky, které odpovídají zadaným parametrům.

Právě zde ale vznikají rozdíly mezi jednotlivými službami. Každý srovnávač spolupracuje s jiným počtem pojišťoven a může zprostředkovávat odlišné produkty. Některé pracují s širším portfoliem, jiné se zaměřují především na povinné ručení nebo vybrané typy pojištění.

Online srovnávače jako zprostředkovatelé pojištění získávají provizi od pojišťovny za každou sjednanou smlouvu. Pro zákazníky jsou služby srovnávačů zpravidla zdarma – kromě pojistného neplatí nic navíc.

Proč se ceny mezi srovnávači mohou lišit?

Mnoho lidí předpokládá, že po zadání stejných údajů uvidí ve všech srovnávačích totožné nabídky. Ve skutečnosti tomu tak být nemusí. Rozdíly v cenách i počtu zobrazených nabídek vznikají z několika důvodů:

  • Rozsah spolupráce s pojišťovnami – každý srovnávač spolupracuje s jiným počtem pojišťoven.
  • Nabízené varianty pojištění – některé pojišťovny mohou poskytovat prostřednictvím jednotlivých srovnávačů pouze vybrané tarify nebo určité kombinace připojištění.
  • Nastavení výpočtu a filtrů – srovnávače mohou pracovat s různými výchozími nastaveními, například zahrnout či nezahrnout určitá připojištění nebo odlišně zobrazovat varianty pojištění podle zadaných preferencí.
  • Pořadí zobrazených nabídek – výsledky bývají nejčastěji řazeny podle ceny, některé srovnávače však umožňují řazení podle jiných parametrů nebo zvýrazňují doporučené produkty, které podle jejich hodnocení nabízejí dobrý poměr ceny a pojistné ochrany.

Podle čeho srovnávače pojištění hodnotit?

Než se rozhodnete pro konkrétní srovnávač, vyplatí se sledovat několik důležitých kritérií:

KritériumProč je důležité
Počet zapojených pojišťovenČím více pojišťoven srovnávač porovnává, tím větší je šance najít zajímavou kombinaci ceny a rozsahu krytí.
Přehlednost nabídekKvalitní srovnávač zobrazuje nejen cenu, ale také limity pojistného plnění, rozsah asistenčních služeb, připojištění nebo spoluúčast. Díky tomu lze produkty mezi sebou snadno porovnat.
Způsob sjednání pojištěníMožnost uzavřít smlouvu kompletně online šetří čas. Výhodou je také okamžité doručení souvisejících dokumentů a jednoduchá správa smlouvy.
Zákaznická podporaMožnost poradit se s odborníkem bývá užitečná při výběru pojištění, při řešení změn smlouvy nebo při řešení složitějších případů.
Šíře nabídky produktůJe praktické, pokud lze na jednom místě sjednat povinné ručení, havarijní pojištění a doplňková připojištění. Některé srovnávače zároveň zprostředkovávají i další druhy pojištění.

Nejoblíbenější online srovnávače pojištění vozidel

Mezi nejpopulárnější srovnávače autopojištění v Česku patří ePojisteni.cz, SURI.CZ, RIXO.CZ, Povinne-ruceni.com, Klik.cz a Top-Pojisteni.cz.

Povinne-ruceni.com

Na rozdíl od univerzálních srovnávačů se Povinne-ruceni.com zaměřuje výhradně na pojištění vozidel, což z něj dělá vhodnou volbu pro uživatele, kteří chtějí specializovaný přehled bez rozptylování zbytečnými funkcemi a dalšími typy pojištění. Jeho silnou stránkou je jednoduchý proces sjednání a důraz na srozumitelné vysvětlení jednotlivých parametrů pojištění.

Povinne-ruceni.com je nejstarším portálem o povinném ručení – své služby nabízí online už od roku 1999. Dnes patří mezi dlouhodobě etablované srovnávače zaměřené přímo na oblast autopojištění.

SURI.CZ

SURI.CZ je rychle rostoucím, moderním online srovnávačem, který klade důraz na přehledné zobrazení všech parametrů krytí na jednom místě. Díky tomu si uživatel snadno a rychle porovná nejen cenu, ale i rozsah pojistné ochrany. Po zadání údajů zobrazí kalkulačka varianty pojištění vozidel, přičemž pojištění lze sjednat kompletně online včetně elektronického doručení zelené karty. Kromě povinného ručení nabízí také havarijní pojištění, pojištění skel, asistenční služby i další doplňková připojištění.

SURI.CZ patří ke srovnávačům s nejlepším průměrným uživatelským hodnocením. Uživatelé oceňují především osobní přístup a profesionální jednání.

RIXO.CZ

RIXO.CZ kombinuje online srovnání s podporou pojišťovacích specialistů. Nabízí možnost porovnání povinného ručení, havarijního pojištění i dalších pojistných produktů. Hodí se pro uživatele, kteří vedle online kalkulace ocení také možnost konzultace a individuálního doporučení.

RIXO.CZ nabízí kromě srovnání pojištění také srovnání cen energií a finančních produktů.Patří mezi mladší srovnávače na trhu, rychle si však vybudoval silnou pozici na trhu.

Klik.cz

Klik.cz patří mezi nejdéle fungující online srovnávače pojištění v Česku. Kromě pojištění vozidel zprostředkovává také celou řadu dalších pojistných a finančních produktů. Díky dlouholetým zkušenostem a přehledné online kalkulačce umožňuje rychle získat přehled o dostupných variantách pojištění od více pojišťoven a pojištění následně sjednat bez návštěvy pobočky.

Klik.cz je provozován stejnou společností jako srovnávač ePojisteni.cz.

Top-Pojisteni.cz

Také Top-Pojisteni.cz patří mezi zavedené hráče na českém trhu. Na českém trhu působí už od roku 2005. Vedle autopojištění nabízí i další druhy pojištění – cestovní pojištění a pojištění domácnosti. Je proto vhodný například pro uživatele, kteří chtějí řešit více druhů pojištění na jednom místě.

Podobně jako ostatní srovnávače pojištění umožňuje portál Top-Pojisteni.cz dokončit sjednání pojištění kompletně online.

ePojisteni.cz

ePojisteni.cz je jedním z nejznámějších online srovnávačů v Česku. Zprostředkovává velmi široké portfolio pojistných a finančních produktů včetně povinného ručení a havarijního pojištění. Výhodou je dlouhodobá přítomnost na trhu a rozsáhlá nabídka produktů, díky které si mohou vybrat jak běžní řidiči, tak majitelé vozidel se specifickými požadavky.

Otestovali jsme srovnávače za vás

Abychom vám ušetřili čas, otestovali jsme všechny zmíněné srovnávače na modelovém příkladu – se stejným vozidlem, řidičem i termínem. Jak si jednotlivé portály v testu vedly?

SrovnávačVýsledek testu
Povinne-ruceni.comNejlevnější pro netypická vozidla.
SURI.CZV přímých srovnáních s konkurencí nejlevnější.
RIXO.CZPrůměrný výběr nabídek / cen.
Klik.czNejvíce pojišťoven a nabídek.
Top-Pojisteni.czNejdražší nabídka povinného ručení.
ePojisteni.czNadprůměrný výběr nabídek.

Co o srovnávačích neřeknou reklamy: srovnání podle skutečných Google recenzí

Reklamy všech srovnávačů slibují totéž: nejlevnější pojistku za pár minut. Jak ale vypadá realita, se dozvíte až z recenzí lidí, kteří jejich služby skutečně využili. Prošli jsme proto tisíce textových recenzí šesti největších českých srovnávačů na Google. Ukázalo se, že největší rozdíly nejsou v ceně. Ušetřit tisíce korun umí každý z nich. Rozdíly jsou v tom, co se děje okolo – kolikrát vám po zadání telefonu zavolají a jaké silné/slabé stránky má každý z nich.

SrovnávačUživatelské hodnocení GoogleTelefonování po kalkulaciSilná stránkaHlavní slabina
Povinne-ruceni.com4,9Klienti oceňují, že telefonní čísla nevyužívá k dalšímu marketingu.Pojistí i veterány, přívěsy či netypické kategorie vozidel, které jinde odmítají. Žádný marketing po sjednání.Jen ojedinělé stížnosti bez opakujícího se vzorce.
SURI.CZ4,9Klienti opakovaně chválí, že nevolají a nic nevnucují.V přímých srovnáních klientů s konkurencí opakovaně vychází nejlevněji.Stížnosti jsou ojedinělé a netvoří opakující se trend.
RIXO.CZ4,7Opakované volání z různých čísel, které pokračuje i po zablokování.Velmi dobrá aplikace se všemi smlouvami a aktivním hlídáním výročí pojistek.Agresivní telemarketing.
Klik.cz4,7Klienti si stěžují na opakované volání po kalkulaci.Sjednání za pár minut včetně předvyplněné výpovědi staré smlouvy s návodem.Přestřelený platební systém: urgence a výhrůžky stornem chodí i klientům s řádně zaplacenou pojistkou.
Top-Pojisteni.cz4,5Bez stížností i pochval.Rychlé sjednání a dlouhodobá péče. Poradci se před výročím smlouvy sami ozvou s novou nabídkou.Opakované případy, kdy se cena z kalkulace při uzavření výrazně zvedla.
ePojisteni.cz4,2Po zadání čísla volají okamžitě a opakovaně, často z různých čísel i o víkendech.Rychlé vyřízení po telefonu a ceny často nižší než u pojišťovny napřímo.Agresivní telemarketing a opakované případy dvojích pojistek: na nutnost výpovědi staré smlouvy neupozorní.

Jak vybrat srovnávač, který vám bude vyhovovat?

Online srovnávače jsou skvělým sluhou, který vám dokáže ušetřit nejen tisíce korun, ale i hodiny času stráveného obíháním poboček. Neexistuje však jeden univerzálně nejlepší srovnávač pro každého. Někomu bude vyhovovat širší nabídka finančních produktů, jiný hledá především rychlé porovnání cen nebo možnost konzultace s odborníkem.

Smlouvy týkající se pojištění vozidel se vyplatí pravidelně revidovat. Hodnota vozu klesá, ceny na trhu se mění a díky pravidelnému srovnání můžete neustále držet své náklady na minimum. Vyberte si jeden z ověřených srovnávačů pojištění a vyzkoušejte si nezávaznou kalkulaci ještě dnes – zabere vám to jen pár minut.

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