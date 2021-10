Spravujte své finance rychlostí blesku díky mobilní aplikaci

Víte, co všechno v ní už dnes rychle, snadno a bezpečně zařídíte?

Mít v kapse celou banku, přesně tak bychom mohli jednoduše popsat bankovní aplikaci. Například ta od mBank je nabitá nejrůznějšími užitečnými funkcemi, které vám ušetří spoustu času a usnadní správu financí. Pokud chcete třeba zkontrolovat zůstatek na účtu, nemusíte hledat bankomat či čekat, až budete u počítače, abyste se podívali do internetového bankovnictví. Během pár sekund ho uvidíte v mobilní aplikaci, stačí se do ní jednoduše přihlásit pomocí biometrie (otisk prstu, sken obličeje nebo sítnice) či PIN kódu. Nastavit si můžete také bezplatné notifikace, díky kterým budete mít neustále přehled o financích na svém účtu. Informace můžete získávat o všech příchozích a odchozích platbách, platbách kartou, neprovedených platbách či speciálních nabídkách.

Utratili jste víc, než bylo v plánu? Vsaďte na funkci Moje výdaje

Znáte to. Na večeři s kamarády se rozšoupnete víc než obvykle nebo si spontánně uděláte něčím radost. Pohled na stav bankovního konta před výplatou vás pak zaskočí. S hlídáním rozpočtu vám pomůže funkce Moje výdaje, díky které v aplikaci přehledně vidíte, zda tento měsíc utrácíte více nebo méně než obvykle.

Bezpečná karta

Díky aplikaci budete mít také plně pod kontrolou svou kartu. Můžete si totiž zdarma a za pár sekund měnit limity k ní, blokovat některé typy transakcí (například ty internetové, bezkontaktní nebo zahraniční), změnit PIN, zablokovat kartu, a to i dočasně, což se hodí ve chvíli, kdy ji nemůžete najít.

Nevíte si rady? Spojte se s odborníkem

Klienti se mohou přímo v mobilní aplikaci mBank obrátit na experta banky, a to buď prostřednictvím chatu, nebo jedním kliknutím, které je přepojí na mLinku, a to kdykoliv a odkudkoliv bez nutnosti dalšího ověření. Nemusejí si tak pamatovat žádné další ověřovací kódy.

Pokud u mBank účet nemáte, můžete si ho stejně jako například půjčku či spořicí produkt sjednat pomocí pár kliků přímo v aplikaci. Nyní navíc s bonusem až 2000 Kč.

Jaké podmínky je potřeba splnit pro získání bonusu?

1. Založte si mKonto v mobilní aplikaci a vyplňte promo kód PODZIM.

Spárujte aplikaci s účtem do 15 dnů od otevření účtu. Za splnění těchto podmínek od nás získáte prvních 500 Kč.

2. Plaťte pravidelně kartou už od prvního dne.

Když během prvních 30 dnů od otevření účtu zaplatíte kartou 5 000 Kč a víc, dostanete od nás 500 Kč.

Na dalších 2 x 500 Kč se můžete těšit při splnění stejných podmínek během 31.–60. dne a 61.–90. dne.

Mějte v kapse celou banku i vy!

Více informací na www.mbank.cz