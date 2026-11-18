Potvrzuje to i průzkum Buřinky. Ani o část vložených peněz nechce přijít 39 % dotázaných, a dalších 23 % je ochotno podstoupit jen malé riziko výměnou za vyšší výnos. To znamená, že pro téměř dvě třetiny dotázaných je riziko naprosto zásadní.
Každý třetí Čech by si investici s rizikem poklesu vůbec nevybral
Než se rozhodnete, co s úsporami, odpovězte si na jednoduchou otázku, co od svých peněz očekáváte. Chcete především jistotu, nebo jste ochotný přijmout i možnost ztráty, pokud můžete vydělat víc?
Představte si, že jste investovali 100 tisíc korun. Jednoho dne se podíváte na výpis a zjistíte, že vaše investice má hodnotu jen 90 tisíc. Co uděláte? Vyberete peníze, abyste neriskovali další pokles, nebo počkáte, jak se situace vyvine? Do podobné hypotetické situace byli postaveni také respondenti průzkumu Buřinky a díky konkrétnímu případu nám upřesnili jak, to s tím zvládáním rizika máme. Téměř třetina (32 %) by si investici, u které může k takovému poklesu dojít, vůbec nevybrala. Dalších 11 % by peníze ihned vybralo, i za cenu ztráty. Celkově tedy 43 % lidí riziko v souvislosti financemi odmítá nebo zvládne jen to minimální. V této konkrétní situaci by 41 % Čechů pokles hodnoty investice ustálo, přestože pro většinu z nich by to nebylo příjemné. Zbývajících 15 % si nedokázalo představit, jak by v takové situaci reagovalo.
„Při rozhodování o úsporách se často soustředíme hlavně na možný výnos. Stejně důležité je ale zamyslet se nad tím, jak bychom reagovali, kdyby hodnota našich peněz dočasně klesla. Pokud víme, že ani menší ztráta není něco, s čím se cítíme komfortně, je vhodné zvolit konzervativnější způsob ukládání peněz,“ říká Jana Součková, zodpovědná za oblast stavebního spoření v Buřince.
6 základních rad, jak naložit s úsporami a minimalizovat riziko ztráty
· Ponechte si disponibilní rezervu na cca 3–6 měsíců běžných výdajů
· U zbývajících prostředků si předem stanovte, na jak dlouho je chcete investovat nebo spořit.
· Pozor na sliby garantovaného výnosu. Ověřte si, zda k tomu jsou žádné další podmínky.
· Prověřte si investiční společnost, zda má oprávnění od ČNB.
· Ve všeobecných podmínkách se podívejte na všechny poplatky a sankce.
· Rozložte si riziko, rozdělte své úspory mezi různá aktiva. U investic počítejte i s možnou ztrátou.
Kam s úsporami? Záleží na riziku i čase
Když víte, jak velké riziko jste ochotni přijmout a kdy budete své peníze potřebovat, snáz najdete i produkt, který vám bude vyhovovat. Každý způsob spoření nebo investování má totiž své výhody, ale i omezení.
Chcete mít peníze v bezpečí a kdykoli po ruce?
Pokud si vytváříte rezervu na nečekané výdaje, kterou můžete potřebovat ze dne na den, vhodnou volbou je například spořicí účet. Peníze máte kdykoliv k dispozici, vklady jsou ze zákona pojištěné a zároveň se vám úročí. Počítejte ale s tím, že banka může úrokovou sazbu kdykoliv změnit a úroková sazba se může vztahovat pouze na určitý limit úspor.
Můžete peníze na několik let bezpečně odložit a nechcete riskovat?
Pak může být vhodnou volbou stavební spoření. To kombinuje garantovanou úrokovou sazbu, státní podporu až 1 000 korun ročně a případné další bonusy podle aktuální nabídky stavební spořitelny. Stejně jako u spořicího účtu jsou i zde vaše vklady ze zákona pojištěné. Je ale potřeba počítat s šestiletou vázací dobou pro zachování nároku na státní podporu. Hodí se proto především pro úspory, které nebudete v nejbližších letech potřebovat.
„Ne všechny úspory potřebujeme mít ihned k dispozici. Pokud víme, že peníze několik let nebudeme potřebovat, dává smysl zvolit produkt s předem známými podmínkami zhodnocení. Právě to je jedna z hlavních výhod stavebního spoření,“ uvádí Jana Součková
Jste ochotni přijmout určité riziko výměnou za možnost vyššího výnosu? Pokud nechcete výrazné výkyvy, nabízejí se konzervativněji zaměřené fondy. Když investujete na delší dobu a nevadí vám ani větší kolísání, přicházejí v úvahu akciové fondy nebo ETF. U všech těchto možností je ale potřeba počítat s tím, že výnos není zaručený a můžete přijít i o část vložených peněz.
Spoření a investování se nemusí vylučovat – rozhoduje, kdy budete peníze potřebovat
Nemusíte si vybírat jen mezi jistotou a rizikem. Oba přístupy lze kombinovat. Část peněz můžete ponechat v bezpečí a další investovat s vidinou vyššího výnosu. Důležité je především vědět, které peníze potřebujete mít po ruce a které můžete na delší dobu odložit.
„Není nutné vybírat si mezi spořením a investováním. Obojí může mít v našich financích své místo. U peněz, které máme připravené na konkrétní plány, často dává přednost jistotě i ten, kdo jinak investuje,“ vysvětluje Součková.
Důležité je hlavně najít takový způsob nakládání s úsporami, se kterým budete spokojeni, i když se situace na trhu změní.
Více o možnostech stavebního spoření od Buřinky.
Článek má informativní charakter a nepředstavuje investiční doporučení.
O průzkumu
Průzkum pro Stavební spořitelnu České spořitelny realizovala agentura Data Stories v červenci roku 2026. Sběr dat proběhl na online panelu. Průzkumu se zúčastnilo 1 006 respondentů ve věku 18 až 75 let, vybraných kvótním výběrem podle pohlaví, věku a regionu.