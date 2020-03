Spoření nejen na zlé časy

Spořicí účet nemusí plnit jen funkci výnosnějšího běžného účtu. mBank nabízí mSpoření, které klientovi pomáhá spořit maximálně efektivně. „Klientovi nabízíme možnost otevření až osmi cílů, kterých by chtěl díky ušetřeným financím dosáhnout,“ uvádí Jan Kamenský, produktový manažer mBank, a dodává: „Také mu pomůžeme systematicky převádět tu správnou částku, aby si cíle v definovaném časovém období skutečně splnil.“

Důležité je nastavit si správné cíle. Odborníci doporučují naspořit si zejména dostatečnou finanční rezervu pro případ nenadálých životních situací. Uvádí se, že bychom měli být schopni vyjít s naspořenými financemi minimálně 3, optimálně pak 6 měsíců. Bohužel současné výzkumy uvádějí, že jen polovina lidí by bez větších problémů ustála výpadek dokonce i jen jednoho měsíčního příjmu.

Kromě rezervy na živobytí si lidé spoří zejména na bydlení, důchod či dovolenou. Neměli bychom ale zapomenout ani na krátkodobé cíle, které nás odmění za naši práci v bližším horizontu, nejlépe během pár měsíců. Těmito cíli mohou být například nový mobil, kolo nebo víkendový výlet do zahraničí.

Mnoho lidí v současnosti nemá ve spoření žádnou disciplínu. Mnozí ani nevědí, jak s vydělanými financemi správně naložit. Odborníci uvádějí pravidlo 50/20/30: 50 % příjmů by mělo pokrýt nezbytné výdaje za bydlení, jídlo a další potřebné věci, 20 % by mělo jít na úspory a 30 % na věci, kterými si chceme udělat radost, ale jejich nákup není nutný. mBank pomáhá klientovi k efektivnímu nastavení rozdělení výdajů ze skupiny „zbytné výdaje“ a „úspory“.

Spoření u mBank totiž stojí na myšlence „čím více utratím, tím více naspořím“. Fakticky to funguje tak, že klient při každé platbě nad 100 korun, kterou provede platební kartou, převodem nebo výběrem z bankomatu, odkloní vždy část financí na vlastní definované cíle. U každého z nich si přitom může nastavit různý styl spoření. První možností je zaokrouhlování – při každé transakci se na cíl odloží rozdíl mezi zaplacenou částkou a zbytkem do nejbližší stokoruny (v případě částky, která je násobkem 100, se připíše 50 Kč). Dalšími variantami je připsání jakékoliv částky ve výši 10 až 50 Kč či připsání určitého procenta z platby, a to v rozmezí od 1 do 10 %. Poslední, čtvrtou variantou spoření může být využití trvalého příkazu na klientem určenou částku. mBank při volbě způsobu spoření navíc vždy ukazuje, kolik by klient naspořil za minulý měsíc s daným typem spoření.

Pro jasnou představu uvádíme příklad. Simoniným cílem je našetřit si na skútr. Zvolila si princip zaokrouhlování transakcí na násobky stokorun.

Při objednávce z e-shopu ve výši 1589 Kč si tak na skútr přispoří 11 Kč – jako zaokrouhlení do nejbližší stokoruny. Při výběru z bankomatu ve výši 3000 Kč se jí na mSpoření připíše 50 Kč (pokud je transakce jakýmkoliv násobkem stokoruny, připisuje se vždy 50 Kč).

K naspořeným financím se u mSpoření ještě každý měsíc přičte 1,2procentní úrok. Výhodou tohoto produktu je také to, že jeho založení a vedení, případně úpravy cílů a jejich výše je zdarma. Žádné poplatky tedy v rámci spoření nehradíte. Zdarma je také případné zrušení účtu.

„Při spoření vždy doporučujeme pravidelnost, ať už se jedná o jakoukoliv částku, kterou dokážete ze svého příjmu vyčlenit. Máte-li nastaven jasný cíl, pomocí našeho systému ho jistě dosáhnete,“ dodává Jan Kamenský z mBank.

Více o mSpoření zde.