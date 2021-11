Spolehlivost, loajalita a bezpečí. To reprezentuje účetní firma Trivi

Jak ukazují výzkumy nebo pouhé dotazování na potřeby samotných podnikatelů v oblasti zpracování účetnictví a legislativních povinností, to nejdůležitější je právě naprostá spolehlivost, flexibilita a odbornost účetní, která se o jejich účetnictví stará.

Chtějí mít naprostou jistotu, že budou mít vše v pořádku a že jim nehrozí pokuta nebo zbytečné výdaje navíc kvůli špatnému hospodaření. O případných závažných porušeních legislativy ani nemluvě. Všem těmto hrozbám chtějí předejít spolehlivou účetní. Jak takovou účetní ale najít?

Mise: jak najít spolehlivou účetní a nespálit se?

Předpokladem jsou pravidelně a odborně vyškolené účetní, ideální je potom přímé napojení účetních na daňové poradce. Empatická komunikace, vstřícné jednání a proaktivita jsou potom největší klady a pomoc pro podnikatele, ale také jistota dobře vedeného účetnictví.

Toto vše si uvědomují a již více než 5 let tímto způsobem pracují v moderní online účetní firmě Trivi. Své zaměstnance pravidelně proškolují, vedoucí týmů jsou ověření profesionálové se špičkovými referencemi. Součástí týmů jsou také zkušení daňoví poradci s letitými zkušenostmi. V Trivi se dbá na kvalitní a poctivou práci.

Jaké jsou účetní v Trivi

Snaží se být směrem k přiděleným klientům proaktivní, koncepcí a způsobem práce v Trivi je pečlivé a aktivní hlídání všech legislativních termínů, další klíčovou věcí je potom komplexnost všech podkladů a jejich správná návaznost a propojení s jednotlivými doklady. Jen tak je možno zpracovat účetnictví pro klienty efektivně a dodávat účetní závěrky v ideální podobě a bez nebezpečí sankcí od finančního úřadu nebo dalších složek státní správy. A to se bavíme o běžném účetnictví.

Na řadu mohou přijít i složitější věci, jako je obchodovaní do zahraničí, vývoz, dovoz, vedení příspěvkových organizací nebo využívání dotací od státu nebo Evropské unie.



A jaký přínos má, že se jedná o online účetnictví

Trivi online účetnictví nabízí kromě spolehlivé a profesionální práce svých účetních i kompletní online komunikaci mezi klientem a přidělenou účetní. Součástí je i přenos všech podkladů a faktur, a to pravidelně v průběhu daného měsíce. Se vším pomáhají in house vyvinuté aplikace a systémy strojového zpracování podkladů. Podnikatel má navíc, kromě účetního servisu a poradenství, k dispozici i portál a mobilní aplikaci Trivi a také integrovaný fakturační systém.

Společná synergie vyškoleného týmu účetních a aplikací je několikanásobná kontrola nad zpracováním účetnictví klientů. Konkrétní klient může v průběhu celého měsíce pravidelně zasílat podklady do účetnictví v okamžiku, kdy se mu dostanou do ruky nebo mailu. Na pár kliku odesílá podklady prostřednictvím chytrých mailů nebo svého mobilního telefonu. Samozřejmostí je pak nahrávání do Trivi portálu, opět na pár kliků. Podnikatelé se tak zbavují zbytečných hodin navíc a dvoudenního maratonu ke konci měsíce při odevzdávání podkladů k měsíční závěrce.

V Trivi šetří podnikatelům starosti

Účetní společně s Trivi systémem hlídají veškeré termíny a podklady, doslova myslí za své klienty. Pokud něco chybí nebo dostatečně nesedí, kontaktují své klienty a sjednají potřebnou nápravu. Za klienty komunikují s úřady, odesílají veškeré zákonné a legislativní podklady v určených termínech. A to bez nutnosti přístupu do datových schránek klientů, vše v zastoupení a bezpečně.

Aplikace Trivi se dají propojit prostřednictvím API napojení, díky kterému je možné další rychlé předávání podkladů nebo přímé propojení s bankou klienta. Možností je i propojení prostřednictvím importních můstků jako například Money, ISDOC a dalších. K dispozici je integrace s platebními branami, jako je GoPay, PayPal, Comgate a dalšími.

Maximální úspora času a peněz

API napojení nebo exportní můstky pomáhají přenášet podklady do systému bez výrazné účasti ruční práce, vše probíhá prostřednictvím profilu na Trivi portálu, chytré aplikace nebo e-mailem. Nadhodnotu služeb Trivi mohou využít i provozovatelé e-shopu, Trivi je například integrované s platformou Shoptet.

Klient Trivi získá účetní a daňový servis s podporou chytrých technologií, k dispozici tak má účetnictví online, daňové poradenství online nebo fakturaci online a řadu dalších služeb.

V Trivi účetní firmě jsou na vás připraveni

Chcete zjistit více nebo si chcete nechat rovnou připravit nezávaznou nabídku pro potenciální spolupráci, stačí když navštívíte web Trivi a ozvete se obchodnímu oddělení. Anebo rovnou volejte na zákaznický servis účetní online firmy Trivi 770 184 493.