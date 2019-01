Společná evropská měna slaví 20. narozeniny. A Evropané si euro chválí

Rozhodnutí pro zavedení společné měny bylo vedeno důvody politickými i ekonomickými. Bylo reakcí na novou politickou situaci v Evropě po pádu železné opony i odpovědí na měnové otřesy 70. a 80. let. Vznik eura zároveň odrážel přesvědčení, že jednotný trh s volným pohybem zboží, služeb, osob a kapitálu může plnohodnotně fungovat pouze tehdy, pokud bude podpořen jednotnou měnou.

Dnes již eurem platí 340 milionů Evropanů v 19 zemích Evropské unie. Další země, například Bulharsko či Chorvatsko, se na přijetí eura chystají. Mimo EU euro používá nebo má svou měnu na euro navázáno asi 60 států a území po celém světě se 175 miliony obyvateli.

Euro je druhá nejvýznamnější světová měna

Za dvacet let své existence se euro stalo druhou nejvýznamnější světovou měnou. U mezinárodních plateb si drží dokonce stejný podíl jako americký dolar – na každou z těchto dvou měn připadá zhruba 40 % světových mezinárodních plateb. Co se týče půjček, úvěrů a bankovních rezerv, drží euro druhou příčku hned po dolaru.

Díky stabilitě eura jsou firmy z celého světa při obchodování s Evropou ochotny přijímat ceny v eurech, což evropským firmám šetří náklady spojené se zajištěním proti kurzovým pohybům i poplatky za převod mezi měnami. Většina vývozů z eurozóny mimo Evropskou unii se uskutečňuje v euru.

Společná evropská měna má mnoho příznivců

I když to z české kotliny tak nevypadá, euro je v Evropě i ve světě tedy poměrně atraktivní. A kdo ho okusil, je s ním spokojen. Pěkným vysvědčením byl pro euro Eurobarometr z podzimu, kde jej podpořilo rekordních 75 % obyvatel v zemích eurozóny. Naopak v zemích, kde se eurem neplatí, je podpora eura podstatně nižší - v průměru 36 %. Pozoruhodný je kontrast mezi 77% podporou v SR a pouze 21% v ČR.

Co stojí za touto oblibou společné měny? Evropané si cení eura především jako sjednocujícího symbolu celé Evropy. Zároveň vnímají celou řadu praktických výhod a ekonomických přínosů v každodenním životě. S eurem se v Evropě snáze cestuje, obchoduje a investuje. Firmy ušetří miliardy eur díky nižším transakčním nákladům a odpadnutí kurzového rizika. Euro přineslo i nižší inflaci a tedy větší stabilitu cen. Díky snazšímu porovnání cen v eurech je mnohem větší konkurence a tlak na snižování spotřebitelských cen. Se zavedením eura také v mnoha zemích podstatně klesly úrokové sazby a půjčky se tak staly levnějšími. Například průměrné hypoteční sazby klesaly postupně z 5,7 % v roce 2002 na 2,2 % v roce 2017.

Naši slovenští sousedé přijali euro dříve

Z českého pohledu je obzvlášť zajímavý případ Slovenska, které euro přijalo již v roce 2009. Češi a Slováci vycházejí ze stejné historie, institucionálního prostředí i podobné struktury ekonomiky a koneckonců sdíleli společnou měnu několik desetiletí. Rok po zavedení eura jeho podpora na Slovensku stoupla na 78 %, i přes hlubokou ekonomickou krizi. Euro bylo podnikateli vnímáno jako stabilizační prvek v době krize, protože jim umožnilo snížit náklady na zajišťování proti kurzovým výkyvům a na směnu měny. Obavy populace ze zdražování se nepotvrdily – inflace byla v roce 2009 pod 1 % a dopady přechodu na euro byly minimální. Euro prokazatelně hrálo pozitivní roli při rozhodování investorů o umístění investice. Podle odhadů OECD bylo Slovensko v roce 2011 díky přijetí eura o 10 % bohatší (v HDP na obyvatele v paritě kupní síly).

Měřeno lidskou optikou euro ve svých dvaceti letech dosáhlo dospělosti. Již má za sebou nestabilní pubertální období, již přestálo první velkou krizi, vyšlo z ní posíleno a stalo se atraktivní měnou pro Evropu i široké okolí. Nenaplnila se tak věštba amerického ekonoma a nositele Nobelovy ceny Miltona Friedmana, podle kterého euro nemělo přežít deset let nebo první velkou ekonomickou krizi. Euro přežilo obojí a přejme mu vše dobré i do dalších let.