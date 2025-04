Špindlerův Mlýn prodává sezonky, nově i celoroční Gopass SKI sezonku

Do sezony 25/26 přináší Gopass ještě atraktivnější nabídku pro majitele Gopass SKI sezonky. První důležitou novinkou je, že všechny sezonky, kromě té s názvem FLEXI, budou platit jak v zimě na lyžování, tak i v létě na výlety lanovkami. Druhá novinka nabídne možnost kombinované platby s využitím cashbacku.

„Gopass Ski sezonka je ideální volbou pro aktivní lyžaře, kteří plánují strávit na horách více času. Navíc si může každý zájemce rozložit platbu na dvě části. Nabízíme nově i možnost zaplatit za sezonku interním Gopassovým kreditem goX, který je součástí našeho věrnostního programu,“ vysvětlil změny ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn René Hroneš a dodává: „Je možné kombinovat platbu tak, že část bude uhrazena s nasbíraným goX kreditem a zbytek jinou platební metodou.“

Gopass SKI sezonka 25/26 platí do konce aktuální lyžařské sezony 2024/25, celou letní sezonu a celou příští lyžařskou sezonu 2025/26. Lyžovat s Gopass SKI sezonkou bude možné až do ukončení lyžařské sezony 24/25 na Slovensku a poté na rakouském ledovci Mölltaler Gletscher, kde je ukončení sezony naplánováno na 8. 6. 2025. Nabízí lyžování na více než 200 kilometrech perfektně upravených sjezdovek ve střediscích Jasná, Vysoké Tatry, Špindlerův Mlýn, Ještěd, Szczyrk (SMR/COS), Innbsruck Muttereralm a Mölltaler Gletscher po celou sezonu bez výlukových dnů. Ve střediscích Jasná, Špindlerův Mlýn, Ještěd a Szczyrk (SMR) je součástí sezonky i večerní lyžování zdarma.

Špindl WALK sezonka potěší všechny milovníky slunečných hor

Společně s Velikonocemi dorazí do Špindlerova Mlýna i letní sezona. Dále pak s květnovými svátky a víkendy, přičemž každodenní letní provoz si Skiareál připravil pro návštěvníky od června až do října. Všem turistům a rodinám, které se chystají dovolenou strávit pobytem na čerstvém vzduchu, nabízí Skiareál možnost užít si výlety naplno a výhodně díky letní sezonce.

Špindl WALK sezonka nabídne svým majitelům možnost 2x za den využít jízdu nahoru a dolů na lanovkách Medvědín nebo innogy line Svatý Petr. Jako naprostou novinku nabídne 1x za měsíc vypůjčení terénní koloběžky zdarma a neomezený vstup do trampolínového parku na Medvědíně po celé léto. Zchlazení po všech různých aktivitách se poté vyplatí v restauracích na horních stanicích jak na Medvědíně, tak na Pláni – kde k domácí limonádě dostanou sezonkáři další limonádu zdarma při každém jednom nákupu.

Nejvýhodnější Špindl WALK sezonky pro pěší turisty budou k dispozici online na Gopass.travel do konce května za 1 290 korun pro dospělého a 910 korun pro děti, přičemž ty nejmenší do 6 let jedou lanovkou zdarma. Užívat si veškerých výhod mohou majitelé sezonky od začátku letní sezony až do října.

Majitelé jak jedné, tak druhé sezonky také oproti ostatním značně ušetří. Součástí permanentky je i cashback ve výši 15 % ve vybraných barech a restauracích, sportovních obchodech a půjčovnách MOTION po celou dobu platnosti sezonky. Samozřejmostí je i cashback za nákup samotné sezonky, který bude připsán na účet den po nákupu a lze jej využít k nákupu dalších produktů a služeb na Gopassu.

Více informací naleznete na: gopass.travel/spindl-walk a gopass.travel/CZ/ski-season-pass

Letní aktivity, harmonogram akcí a ty nejdůležitější informace přímo ze Skiareálu Špindlerův Mlýn můžete objevovat na: www.skiareal.cz