Smart Půjčka – chytré peníze na cokoliv

Celý produkt – od sjednání, skóringu až po poslání peněz a splácení - se řídí přes online platformu, kde má klient kompletní přehled o produktu i úrokových sazbách včetně RPSN. Právě RPSN patří u tohoto produktu k nejnižším na trhu, jeho maximální výše je od počátku transparentně uvedena a řadí se tak po bok spotřebitelským úvěrům poskytovaným bankami na českém trhu. Společnost očekává, že v letošním roce poskytne nové úvěry za více než 100 milionů korun a chce oslovit přes 1000 zcela nových klientů.

„Jde o jeden z budoucích klíčových pilířů naší společnosti při rozvoji zcela nové digitální divize pro jiný typ klientely. Vedle hotovostních půjček, kde rosteme na výnosech i ziskovosti, jsme chtěli vybudovat zcela novou platformu, která nám umožní naplnit naše další plány v rámci segmentu spotřebitelských úvěrů v České republice,“ komentuje Smart Půjčku Miroslav Kučírek, předseda představenstva EC Financial Services, a.s. Díky plně funkční, přehledné a intuitivní digitální platformě tak dokáže společnost v budoucnu nabídnout pro partnery i řešení na klíč, například pro účelově vázané spotřebitelské úvěry v konkrétní oblasti – od cestování, až po nákup automobilu či zahradního nábytku. „Taková služba může být silnou konkurenční výhodou pro naše obchodní partnery, kteří tak nabídnou rychlé a komfortní řešení financování pro své zákazníky,“ doplňuje Kučírek.

Mnoho klientů si neuvědomuje, že právě sazba RPSN vystihuje skutečné roční náklady na úvěr. Často jsou klienti překvapeni, že se původně atraktivní roční úroková sazba neodráží na finálním RPSN. „Smart půjčka je koncipována jako transparentní produkt, kde vidíte všechny sazby již od počátku a v průběhu žádosti se nenavyšují, což je bohužel mnohdy u konkurence běžné. Náš marketing neláká na nereálné sazby „již od“, které se pak „po individuálním posouzení“ mnohdy i znásobí – Smart půjčka udává sazbu RPSN od prvního prokliku na naší webové stránce naprosto neměnnou. Věřím proto, že si produkt najde své zákazníky – ať už z řad konečných klientů, tak i obchodních partnerů, kteří potřebují důvěryhodného finančního partnera,“ komentuje uvedení Smart půjčky David Manych, partner investiční společnosti Natland, jež vlastní EC Financial Services.

Značka „Smart půjčka“ byla původně obchodní značkou olomoucké společnosti JET Money. V roce 2018 EC Financial Services koupila část jejich závodu a rozhodla se změnit formát produktu. Původně byly „Smart půjčky“ koncipované jako hotovostní úvěry s limitem 70 000 Kč. Nyní se jedná o bezhotovostní úvěry poskytované výhradně online s rozsahem 50 000 až 300 000 Kč. Koncepčně se tedy jedná o zcela jiný produkt určený pro jinou klientelu, nicméně známost značky mezi spotřebiteli je jednou ze synergií transakce z roku 2018 a dalšího rozvoje produktů společnosti.

Společnost EC Financial Services, a.s. patří se svou značkou Express Cash k nejvýznamnějším hráčům českého trhu hotovostních půjček. Na trhu působí od roku 2012. Společnost má ve svém portfoliu více než 51 tisíc klientů (pouze fyzické osoby) a v roce 2019 přesáhly výnosy 500 milionů korun. Aktuálně tvoří EC Financial Services síť více než 700 obchodních zástupců a 130 stálých zaměstnanců. Značka Express cash získala jako jedna z prvních v roce 2017 licenci ČNB. Od roku 2012 je součástí investiční skupiny Natland.

Začátkem února 2020 vydala předběžnou zprávu za rok 2019, kde jsou stručně komentovány neauditované výsledky společnosti za uplynulý rok, který byl opět v mnoha směrech rekordní. Předběžnou zprávu za rok 2019 najdete v elektronické podobě na stránkách www.smartpujcka.cz v sekci Korporátní informace.