Sluchátka? Dnes už bez kabelu

Už jsou s námi přes 100 let

Už vynálezce Thomas Alva Edison vybavil některé modely svého fonografu z konce 70. let 19. století početnými naslouchátky podobajícími se lékařským stetoskopům. V 90. letech stejného století na podobném principu v Londýně fungovala služba electrophone. Zákazníci si pomocí telefonu zavolali na ústřednu, kde je propojili na živou produkci v některém z divadel. Platilo se na svou dobu horentních pět liber ročně. Roku 1891 byl udělen první patent na sluchátka vkládaná přímo do uší, jejž získal francouzský technik Ernest Mercadier.

Sluchátková revoluce

Revoluce udeřila na přelomu 70. a 80. let minulého století, kdy se začali prodávat první walkmany dodávané s malými a lehkými sluchátky. To znamenalo masové rozšíření i přes tehdejší vysokou cenu. Postupně se ve vývoji sluchátek začalo dbát na jejich zmenšování a zároveň udržení kvality přehrávané hudby. To vyvrcholilo v roce 2001, kdy se objevily první „pecky“, miniaturní sluchátka, která se téměř celá vejdou do ucha a stejně jako před sto lety byla znovu vybavena mikrofonem, neboť opět začala sloužit i pro volání.

Druhá revoluce už bez kabelu

Pryč jsou dny, kdy si před posloucháním hudby musíme poradit se zamotaným klubkem kabelů. Díky technologii True Wireless u sebe v kapse nosíme malé nabíjecí pouzdro, ve kterém jsou usazena dvě malá sluchátka, která si posluchač vloží do uší a díky technologii Bluetooth™ si z našeho telefonu bezdrátově přehrajeme hudbu, zavoláme kamarádům nebo blízkým. A kde se vzala? První TWS sluchátka uvedla japonská firma ONKYO v roce 2015, měla řadu technických problémů a byla drahá. Dnes je ale tahle technologie dostupná a krabičku s TWS sluchátky můžete mít v kapse i vy!

