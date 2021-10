Šlápněte do pedálů na elektrokole zn. Leader Fox s motorem Panasonic

Elektrokola Leader Fox se nově pyšní středovým motorem od značky Panasonic, konkrétně řadou GX Ultimate. „Díky tlakovému snímači v motoru může řídicí jednotka vyhodnotit, jak velkou silou se jezdec opírá do pedálů, a podle režimu přípomoci reguluje výkon motoru,“ vysvětluje Tomáš Jungr a dodává, že jedním z hlavních důvodů, proč se rozhodli pro spolupráci se společností Panasonic, byl ten, že Panasonic motor je maximálně spolehlivý ve všech ohledech. Minimální poruchovost, skvělý výkon a záruka kvality a preciznosti světové značky Panasonic byly rozhodujícími impulsy pro to, aby společnosti spojily síly. Dva roky ladili vzájemnou spolupráci, a to především v oblasti úpravy baterií. Motor vyniká velmi plynulým a tichým chodem a nadprůměrným výkonem ve stoupání.

Široký výběr pro rekreační i aktivní cyklisty

Na e-shopu firmy Leader Fox, ale i v kamenných cykloprodejnách po celém Česku, si můžete vybrat elektrokolo s motorem Panasonic GX Ultimate v pěti modelech. Modely jsou ještě dále rozdělené dle velikosti ráfku 27“ a 29“, tedy z dvou barevných variant si zákazník může vybrat čtyři elektrokola podle své potřeby. Systém motoru se ovládá pomocí LCD displeje a tlačítkového ovladače umístěného na řídítkách. Přehledný Panasonic displej cyklistu informuje o průměrné a maximální rychlosti, o počtu najetých kilometrů, a to jak celkově, tak při aktuální jízdě, ukazuje stav nabití baterie elektrokola a poměrně šikovné je také podsvícení pro lepší čitelnost například ve tmě. Navolit si může tři režimy, automatický mód nebo také použít funkci WALK, která se využívá při vedení kola do prudkého kopce.

Zdolejte vrcholy, které se dříve zdály nemožné

S elektrokoly osazenými motorem Panasonic nebude problém zdolat jakýkoliv terén. A to díky síle motoru, která se projevuje na náročné trase. Už nebudete muset slevovat na svých výletech z původních plánů, protože vaší novou hnací silou bude spolehlivý a tichý motor Panasonic. Za ty výhledy a pocit pokoření i těch na první pohled nezdolatelných kopců a vrcholů to jednoznačně stojí. Nejlevnější elektrokolo s pohonem Panasonic startuje na 67 900 korunách. Na jedno nabití baterie se bez problémů najede průměrně 120 km.

Všechny rámy jsou lakovány ve vlastní práškové lakovně v Českých Budějovicích

Vlastní servisní síť po celém Česku

Ti, kteří si pořídí elektrokolo přes Leader Fox e-shop nebo v jejich kamenné prodejně v Českých Budějovicích, mohou v případě poruchy využívat servisní síť po celé republice. V současné době se jedná o dvacet tři poboček a v plánu je spolupráce se servisními centry Kolofix po celé ČR.

Trendem je pohodlná jízda

Současně jsou velkým trendem celoodpružená elektrokola. „Z důvodu větší poptávky jsme rozšířili nabídku o další dva modely. Důraz klademe na integraci baterie a rámu, nově jsme přidali teleskopickou sedlovku, kterou naleznete u modelu kola Ayra a Arran osazené Panasonic motorem,“ doplňuje Tomáš Jungr.

Leader Fox vyrábí jízdní kola už čtvrt století

V Českých Budějovicích navrhují vlastní design, připravují výrobu všech modelů i řad a montáž provádějí ve vlastní výrobní hale již dvacet pět let. Ročně firma Leader Fox vyrobí až padesát tisíc jízdních kol a elektrokol, které se prodávají nejen v České republice, ale i v celé EU. V jejich široké nabídce najdeme kola horská, crossová a trekingová kola, dětská kola a v posledních letech také elektrokola. Na jejich výrobu se specializují od roku 2013.