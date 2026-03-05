Skupina Bonduelle získala mezinárodní certifikaci B Corp™

V Bonduelle jsme přesvědčeni, že společenská zodpovědnost a pozitivní dopad naší činnosti na naše okolí je nesporně hybnou silou jak pro naše podnikání, tak pro celou naši organizaci. V této souvislosti s hrdostí oznamujeme, že jsme získali mezinárodní certifikaci B Corp.

Skupina Bonduelle získala mezinárodní certifikaci B Corp™ | foto: Ogilvy,s.r.o.

Tento významný milník řadí Bonduelle do prestižní společnosti takto certifikovaných firem a přispívá jak k naplnění naší ambice inspirovat k pestré rostlinné stravě, tak i k pozitivnímu vlivu na zdraví populace a životní prostředí.

Udržitelnost jako středobod podnikání

Získání mezinárodní certifikace, jež je udílena od roku 2018, je součástí transformačního plánu společnosti nazvaného „Transform to Win“ (Transformací k vítězství), který staví udržitelnost do samého středu našeho obchodního modelu. V turbulentním ekonomickém prostředí Bonduelle znovu potvrzuje, že výkonnost a udržitelnost podnikání stále více závisí na integraci společenských a environmentálních otázek reflektovaných v řetězci „z pole až na stůl“.

Ve spolupráci s dlouhodobými partnery rodinná skupina Bonduelle poskytuje již více než 170 let nabídku produktů, které každý den přinášejí nejvyšší kvalitu svým zákazníkům – v různých segmentech trhu, po celém světě.

Pět pilířů odpovědného přístupu

Získání B Corp s sebou nese náročný a neustálý proces zlepšování. Během procesu certifikace jsou společnosti hodnoceny v pěti klíčových pilířích: Správa a řízení, Zaměstnanci, Komunity, Zákazníci a Životní prostředí. V Bonduelle tento přístup mobilizuje celou organizaci, transformuje její výrobní i obchodní chování a promítá se do mnoha rozhodnutí. Jde o ambiciózní kolektivní úsilí, které zahrnuje všechny subjekty skupiny po celém světě.

Transparentnost jako závazek do budoucna

„B Corp není jen uznáním, jde o náročný proces neustálého zlepšování, který posiluje naši transparentnost a konzistenci našich závazků vůči všem zainteresovaným stranám. Je to každodenní příslib stát se lepší společností pro svět. Začleněním tohoto přístupu do všech našich každodenních činností budujeme odpovědnější a odolnější obchodní model, beroucí v potaz dopady těchto aktivit,“ uvedl Xavier Unkovic, CEO skupiny Bonduelle.

Tento úspěch je výsledkem výjimečného kolektivního úsilí: týmy Bonduelle setrvale usilovaly o zlepšování procesů a pečlivou evaluaci aplikovaných změn.

„Se získáním certifikace přišla do Bonduelle jedinečná dynamika – pomohla nám strukturovaným způsobem zlepšit naše sociální, environmentální a řídicí postupy, posílit naši transparentnost a přispět k relevanci naší nabídky a našich značek. Začlenění tohoto rámce do našeho každodenního fungování dává naší práci smysl a umožňuje každému v organizaci přispět k udržitelnějším potravinám,“ řekla Céline Barral, Director of Strategy, Brands, and Impact.

Pomáháme tam, kde je to skutečně potřeba

„Získání certifikace B Corp vnímáme jako další potvrzení toho, že naše dlouhodobé aktivity v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelnosti mají smysl. V České republice se podílíme například na podpoře dětí z dětských domovů a žen v obtížné životní situaci, spolupracujeme s potravinovou bankou a věnujeme se také výsadbě stromů. Některé projekty realizujeme dlouhodobě, jiné mají jednorázový charakter, ale společným cílem je pomáhat tam, kde je to skutečně potřeba. Zvláště si cením toho, že se do těchto aktivit zapojuje celý náš tým,“ okomentoval Michal Skála, obchodní ředitel Bonduelle pro CE MID.

Cesta k regenerativnímu zemědělství v číslech

Certifikace B Corp v mezinárodním fungování společnosti mimo jiné reprezentuje:

  • 11 000 kuchařů, kteří se během 3 let účastnili školení na téma přípravy rostlinné stravy.
  • 98 % produktů z portfolia Bonduelle dosahuje v systému nutričního hodnocení Nutri-Score nejlepšího (A) a druhého nejlepšího (B) ohodnocení. Dlouhodobě usilujeme o snižování obsahu aditiv, konzervantů, soli nebo vyloučení reziduí pesticidů.
  • 59 % partnerských pěstitelů praktikuje metody regenerativního zemědělství. Podíl by se měl do roku 2030 zvýšit na 80 %.
  • 73 % zavlažované orné půdy je vybaveno systémem pro regulaci zavlažování, s cílem dosáhnout 90 % do roku 2030.
  • 100 % závodů je zapojeno do místních iniciativ s pozitivním dopadem.
  • 71 % je míra angažovanosti zaměstnanců (dle metodiky Opensquare).

Vědomé řízení environmentálních i společenských dopadů je pro Bonduelle silnou stránkou a získaná certifikace B Corp potvrzuje ambice ve vytváření budoucnosti, v níž jdou podnikání a udržitelnost ruku v ruce.

To nejlepší teprve ochutnáme!

Tuto cestu sledujte na www.bonduelle.com/en.

Skupina Bonduelle získala mezinárodní certifikaci B Corp™

Komerční sdělení
