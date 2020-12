Škola – základ života: Zaplatíte dětem cestu do budoucnosti?

Soukromá škola samozřejmě není automaticky lepší než ta veřejná. V Česku najdeme v této oblasti podniky prestižní a skvělé, stejně jako podprůměrné. Je třeba dobře vybírat.

Výhodou kvalitních soukromých škol je citlivý individuální přístup, schopnost rozvíjet to, na co má žák talent, a pomoci s tím, co mu jde hůře. Dobře to ilustruje příběh mladé Yasminy Overstreet. „Naučila se bez mé pomoci číst, ještě než nastoupila na základku,“ vzpomíná její matka, novinářka Martina Overstreet. „Tam se nudila, nezapadla do kolektivu, až to skončilo u dětské psycholožky. Té přišlo, že problémy mé dcery možná pramení z vysoké inteligence. IQ testy Mensy to potvrdily. A s nimi přišla nabídka podat si přihlášku na Mensa gymnázium.“

Podle Martiny Overstreet tu našli přesně to, co Yasmina potřebovala. „Matematika, fyzika a jazyky se tu neučí ve třídách, ale ve skupinách dětí různého věku, poskládaných podle jejich pokročilosti.“ Žáci zde mají podle Martiny značnou míru svobody, počítá se s tím, že ji nebudou zneužívat. „Učitelé tu jsou spíše trpěliví a tolerantní partneři, mezi dětmi a dospělými panuje důvěra, až takové jako spiklenectví. Někteří žáci docházejí v rámci studia i na přednášky na vysoké školy,“ popisuje Martina.

Škola pro život na propojené planetě

Výše popsané kvality dobrých základních a středních soukromých škol jsou přesně tím, co podle řady odborníků dítě potřebuje k tomu, aby uspělo v rychle se měnícím a globalizujícím 21. století.

Stále ovšem převládá názor, že dát dítě na prestižní soukromou školu je privilegium pro bohaté. S tím však nesouhlasí ředitel prémiového bankovnictví Erste Premier Tomáš Petr.

„Znám řadu lidí, kteří rozhodně nejsou milionáři, a dopřávají svým dětem ta nejlepší studia, jaká u nás existují. Téměř každý může uspořit částku, která pokryje studium i na elitních soukromých školách. Stačí začít včas,“ říká Tomáš Petr, podle nějž by měli rodiče promýšlet investici do vzdělání svého dítěte hned po jeho narození. „V takovém případě na školné dosáhnou i při investici v řádu několika tisíc měsíčně. Mohou si vybrat nějaké dynamické portfolio s akciovou složkou – v tak dlouhém investičním horizontu se akcie vyplatí. S tím vším jim u nás v Erste Premier umíme poradit,“ říká Tomáš Petr.

On sám začal před časem spořit na studium své neteře. Každý měsíc posílá peníze do akciových fondů Top Stocks a Stock Small Caps. Protože neexistuje výhodnější investice než ta do vzdělání. A děti čeká svět, kde se bude každý muset učit celý život.