Sila na obilí mohou zvýšit zisk každému farmáři a zemědělci

Zemědělec, ten tvrdý chleba má. Zejména ten, který nemá kde skladovat úrodu. Po každé sklizni vás tedy čeká stejné kolečko - naložení a odvoz úrody do výkupního skladu. Právě tím se ale každý rok připravujete o velké peníze. Pořiďte si raději sila na obilí, díky nimž pravidelně ušetříte velké peníze.

Kvalitní uskladnění za nízkou cenu

Na první pohled se může zdát, že jde o nákladnou investici. A při pohledu na pouhá čísla to je také pravda. Pokud ale koupíte silo na obilí, peníze se vám za relativně krátkou dobu vrátí. Nebudete totiž muset prodat obilí hned po sklizni, kdy je cena nejnižší, ale budete moci s prodejem počkat na finančně příznivější období. Navíc budete mít možnost jednoduše sledovat vlhkost a teplotu zrna. Nejedno silo na obilí totiž nabízí technologii, která tyto vlastnosti umí monitorovat. Díky tomu budete moct včas zasáhnout v případě jakýchkoliv problémů. Některá sila dokonce tyto problémy umí řešit sama. Součástí technologie totiž bývají i ventilátory.

Sila na obilí vám zvýší zisk

V předešlé části jsme sice mluvili o úsporách, i tak budete muset počítat s menším obnosem na údržbu, zejména za elektřinu. V dlouhodobém horizontu se ale tato investice rozhodně vyplatí. A to z jednoduchého důvodu, který zná každý investor. Vždy, když je zboží dostatek, cena klesá. A to platí i v období sklizně. Pokud tedy budete prodávat ihned po sklizni, výrazně proděláte. Zajištění kvalitního skladování obilí by tedy mělo být prioritou číslo jedna.

Vlastní sila na obilí vám navíc umožní nakupovat úrodu i od ostatních farmářů. Volné kapacity můžete využít i k pronájmu. Pokud si troufnete, je možné poskytovat i služby v oblasti čištění zrna. Možností je nepřeberné množství. Stačí si chvíli sednout, popřemýšlet a vymyslet, jak volné kapacity využít ke zvýšení vašeho zisku.