Sharplayers je unikátní startup, který nabízí 3D tisk na zakázku

Prostřednictvím speciálního 3D tisku si můžete nechat vytisknout cokoliv – od stavebních projektů přes hračky a masky až po propagační předměty s originálním designem. V následujících řádcích se zaměříme nejen na 3D tisk jako takový, ale také vám představíme startup, jenž v dané oblasti poskytuje unikátní služby.

Startup Sharplayers na českém trhu působí od roku 2017, i přesto si však dokázal vybudovat poměrně silnou základnu zákazníků. Zaměřuje se na 3D tisk na zakázku a jeho posláním je vyrobit prototyp za pomoci 3D tiskárny co nejrychleji. Tvůrcem startupu je Tomáš Mráz, jenž sám potřeboval proměnit své myšlenky v realitu, ovšem nenašel žádnou firmu, na kterou by se mohl obrátit. Potřeboval totiž nejen vyrobit 3D model, ale zároveň se chtěl i ohledně své práce poradit. Přijal tedy výzvu a založil takovou společnost sám, aby pomáhal lidem, kteří se ocitnou ve stejné situaci jako tehdy on.

Všechno objednáte přes internet

Startup si zakládá na jednoduchosti. Službu si objednáte v pohodlí svého domova, stačí vám pouze připojení k internetu. Otevřete webovou stránku Sharplayers.cz, kde nahrajete soubor s 3D daty, vyberete si vhodný materiál a barvu, případně další specifické vlastnosti výsledného výrobku. Jestliže máte specifické požadavky na výrobu, připište je k objednávce. Poté vám společnost zašle přesnou kalkulaci, na kolik vyjde výroba toho, co požadujete. Pokud s cenou souhlasíte, stačí zaplatit fakturu a startup spustí výrobu.

Obrovskou výhodou je, že Sharplayers se nezaměřuje výhradně na Českou republiku, zasílá totiž zboží do celého světa, takže klidně můžete být i na druhé straně planety.

3D tisk a jeho využití

Uplatnění 3D tisku je opravdu široké. V průmyslu vám pomůže zkoušet nové prototypy, ve zdravotnictví zase vytvoří 3D modely zdravotnických pomůcek a nástrojů. Stejně tak se 3D tisk používá v architektuře a architekti tak proměňují stavební návrhy v představitelnou realitu.

V neposlední řadě můžete danou cestou vyrobit masky, nástroje, hračky, ale i ukázky šperků, náhradní díly, propagační předměty a věci na konference.

Spolupráce od začátku až do konce

Sharplayers je tým profesionálů, kteří vám pomohou s vývojem i výrobou produktu. Pokud nejste příliš zběhlí v 3D designování, veškeré detaily vám doladí. V podstatě nezáleží na tom, zda potřebujete vyrobit jeden kus, nebo tisíc kusů, protože startup je připraven vyrábět klidně i celou sérii. Právě z proto se na něj obracejí nejen jednotlivci, ale i spousta firem.

Technologie 3D tisku

Existuje hned několik technologií 3D tisku, ale popíšeme vám jen ty, které používá Sharplayers. Jedná se konkrétně o Fused Filament Fabrication (FFF) a stereolytografii (SLA).

1. Fused Filament Fabrication (FFF)

Snad nejrozšířenější způsob, který se používá při 3D zakázkovém tisku, je Fused Filament Fabrication. Slouží k levné výrobě modelů v nízkém rozlišení, a tak ho využijete hlavně v okamžiku, kdy potřebujete zhotovit nenáročný model. Sice jiné techniky jako fotopolymerace a práškové slinování jsou kvalitnější, co se týče výsledků, ovšem u nich musíte počítat s mnohem vyšší cenou. Účelem technologie FFF je prostě minimalizovat náklady na tisk a používá materiály ABS, PLA, ASA, PA12, PC, ABS, PET-G, HIPS, PP, TPU, PEI a PEEK.

Maximální velikost tisku: 300 × 600 × 500 mm nebo 400 × 400 × 400 mm

Minimální tloušťka stěny: 0,8 mm

Minimální průměr otvoru: 1 mm

Tolerance pro odchylku: 0,2 mm

Za pomoci metody FFF si můžete nechat vytisknout v podstatě všechno, na co si jen vzpomenete. Potřebujete architektonický model, průmyslový prototyp či chybějící náhradní díl pro průmysl a domácí využití? Žádný problém.

2. Stereolitografie (SLA či SL)

V případě, že požadujete mnohem přesnější 3D tisk, není nic jednoduššího než využít stereolytografii s přesností tisku +/- 0,08 mm. Stereolitografie, která používá polymer vytvrzovaný světlem, se postará o přesné detaily a vysokou odolnost výsledného produktu. Stejně tak vás nadchne hladký povrch. Stereolitografie je však nákladnější záležitost, a tak počítejte s vyšší cenou oproti předchozí technologii.

Maximální velikost dílu: 150 × 200 × 65 mm

Minimální tloušťka stěny: 0,4 mm

Minimální průměr otvoru: 0,5 mm

Tolerance pro odchylku: 0,08 mm

Stereolitografie používá barevný polymer. Jestliže však máte specifické požadavky na odstíny, je možné vzít i biokompatibilní, vysokoteplotní či flexibilní polymer. Danou technologií se vyrábějí právě lékařské modely, například při předoperačním plánování a implantaci, dentistický materiál a prototypové části, u nichž je vyžadována vysoká přesnost.

Ceny 3D tisku

Pravděpodobně vás také zajímá cena 3D tisku. Výslednou cenu ovlivňuje hned několik faktorů, mezi které patří třeba velikost výrobku, použitá technologie, specifické požadavky a podobně. Zpravidla se však cena za hodinu 3D tisku pohybuje od 50 do 150 korun, ovšem přesnou kalkulaci dostanete až poté, co zašlete startupu podklady pro tisk. Odešlete poptávku přes Sharplayers.cz, která je samozřejmě nezávazná, vyčkejte, než vám firma vzápětí pošle přesnou cenu, a potom se rozhodněte, zda si necháte model vytisknout. Pracovníci společnosti odpovídají na poptávky většinou do tří hodin od jejího obdržení.