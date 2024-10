Seznamte se s robotem, který zvládne lakovat stejně dobře jako člověk

A pokud si myslíte, že robot nedokáže nahradit lidskou ruku při tak náročné činnosti, jako je lakování, připravte se na překvapení.

Co ArtiCoating umí?

ArtiCoating je nová unikátní technologie, se kterou je lakovací proces plně pod kontrolou.

ArtiCoating není jen obyčejný robot. Je navržen tak, aby bylo možné lakovat ručně i plně automaticky. Navíc můžete mezi těmito dvěma režimy snadno přecházet podle toho, co právě potřebujete. Máte malou sérii produktů, která vyžaduje precizní ruční práci? Žádný problém. Potřebujete rychle a efektivně nalakovat stovky kusů? ArtiCoating si s tím hravě poradí. Bezkontaktním měřením vrstvy práškové barvy ihned po její aplikaci dochází na základě vyhodnocených dat k úpravám parametru stříkacích zařízení tak, aby vrstva odpovídala přesně stanoveným požadavkům. To vše za plného provozu lakovny.

„Náš cíl byl vytvořit systém, který kombinuje to nejlepší z obou světů – přesnost robota a flexibilitu lidské ruky,“ říká Martin Šátek, vedoucí výzkumu a vývoje ve společnosti ITS. „S ArtiCoating lze díky speciálnímu držáku pistole snadno přepínat mezi manuálním a automatickým lakováním podle svých aktuálních potřeb. To je něco, co v průmyslu zatím nemá obdoby,“ dodává.

Flexibilita, o které jste nesnili

Zásadní výhodou ArtiCoatingu je jeho neuvěřitelná flexibilita. Díky sedmé ose (již v základní verzi) zvládá lakování i na těch nejméně přístupných místech – například v hlubokých záhybech nebo vysoko nad zemí. Takový rozsah pohybu by byl pro člověka velmi obtížný, pokud vůbec možný.

Certifikace do výbušného prostředí ATEX

Díky celokovovému provedení a certifikaci pro použití ve výbušných prostředích (ATEX) splňuje nejpřísnější bezpečnostní normy. Navíc, díky svým malým rozměrům nezabere ve vaší lakovně mnoho místa, což je ideální pro provozy s omezeným prostorem.

Rychlá instalace bez složitostí

Další obrovskou výhodou je, že ArtiCoating lze snadno a rychle integrovat do již existujících lakovacích systémů. Instalace je tak rychlá, že může být hotová během jediného týdne, aniž by bylo nutné zasahovat do řídicích systémů.

Snadné ovládání i pro začátečníky

Ovládat ArtiCoating je snadné i pro ty, kteří nemají s robotikou žádné zkušenosti. Programování a úprava trajektorie robota je intuitivní a rychle pochopitelná. A díky tomu, že můžete uložit neomezený počet programů, je správa lakovacích úkolů snadná a přehledná.

„Naším cílem bylo vytvořit systém, který bude přístupný pro každého,“ dodává Martin Šátek. „Nemusíte být inženýr nebo odborník na robotiku. Díky intuitivnímu ovládání je ArtiCoating vhodný pro běžné operátory.“

Cenově dostupné řešení pro každou firmu

„Chtěli jsme, aby si ho mohly dovolit i menší firmy, proto jsme se zaměřili na nejlepší poměr ceny a výkonu,“ vysvětluje Martin Šátek. Cena ArtiCoatingu je stanovena na 2.590.000 Kč, což je v porovnání s konkurencí velmi slušná nabídka. Navíc ITS nabízí možnost rozložit kupní cenu na výhodné splátky – například 55.000 Kč měsíčně po dobu pěti let. Pro ty, kteří preferují flexibilitu, je k dispozici také pronájem za výhodných podmínek.