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Sendvičová generace pečuje o všechny. Finanční plán ji ale často chybí

Komerční sdělení   0:06

| foto: CENTURY 21

Komerční sdělení

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Je ráno. Dceru je třeba odvézt na příměstský tábor, syn má odpoledne prohlídku vysokoškolských kolejí. Mezitím volá maminka, že jí lékař změnil léky, v lékárně je nemají a táta už nezvládá posekat zahradu. A vám večer dojde, že jste dnes nemysleli ani chvilku na sebe. Vítejte v sendvičové generaci.

Tohle není okrajový problém několika rodin. Kvůli stoupajícímu věku dožití a pozdějšímu rodičovství se s podobnou situací potkává stále více Čechů,“ upozorňuje Nikola Havránková, marketingová ředitelka společnosti 4FIN HOLDING, která zastřešuje finanční poradenské služby 4fin a realitní makléře CENTURY 21.

Delší život a pozdější rodičovství mění rodinný sendvič

Podle ČSÚ je současný průměrný věk dožití u žen 83,2 let, u mužů 77,5 let. Přitom před třiceti lety byl průměrný věk dožití o 7 let nižší. Věk žen při narození prvního dítěte se posunul z 23 na 29,2 let. Výsledkem je, že se dnes častěji překrývá péče o vlastní děti či vnoučata s péčí o stárnoucí rodiče, a to výrazně více než kdysi.

Péče se promítne do rodinného rozpočtu

Na první pohled by se mohlo zdát, že tu jde hlavně o čas a emoce, ale ve skutečnosti je to často i největší finanční zkouška života. Nestačí už jen plánovat rozpočet pro vlastní domácnost. Současně je často potřeba přispívat rodičům na péči, zdravotní pomůcky nebo upravit jejich bydlení. Do toho běží hypotéka, tlačí vás inflace i otázka, jestli si zvládnete něco odložit i na vlastní stáří.

Co s bydlením stárnoucích rodičů?

Energii je ale potřeba věnovat i otázce, co s bydlením rodičů. Velký dům se zahradou nebo byt daleko od rodiny může být časem náročné zvládat i udržovat. Rodina pak řeší, zda bydlení upravit, hledat menší či bezbariérovou variantu, přestěhovat rodiče blíž k dětem, nebo nemovitost prodat a část peněz využít na péči. Podle odborníků na bydlení a reality ze CENTURY 21 je takové rozhodnutí dobré řešit dříve, než rodinu postaví před hotovou věc úraz nebo zhoršení zdravotního stavu. Nejde jen o cenu nemovitosti, ale hlavně o to, zda bude bydlení pro rodiče i za několik let praktické, bezpečné a pro celou rodinu finančně únosné.

Finanční plán je důležitý. Přesto ho nemají skoro dvě třetiny Čechů

Právě v této životní fázi se ukazuje, jak důležité je mít finanční plán i rezervu na nečekané situace. Mít stanovený životní finanční cíl ale není v tuzemsku vůbec automatické. Z pravidelného sociologického průzkumu od společnosti Inbox pro Ministerstvo financí vyplývá, že pouze 39 % respondentů má stanovený životní finanční cíl. Na prvních místech je dlouhodobě bydlení (22 %) a splacení hypotéky (21 %).

Finanční plán by však neměl končit splacenou hypotékou. Ve čtyřiceti nebo padesáti letech potřebujeme vědět nejen to, kdy doplatíme bydlení, ale také z čeho budeme jednou žít my a jakou rezervu máme pro situaci, kdy naši pomoc budou potřebovat rodiče nebo naše neosamostatněné děti,“ vysvětluje Nikola Havránková.

Jednorázový výdaj 14 tisíc? 77 % to zvládne, ale musí na to být dva

Nejedná se jen o dlouhodobý finanční plán. Průzkum mapující finanční gramotnost se také ptal respondentů, jak by si poradili s jednorázovým výdajem 14 tisíc korun. Z vlastních zdrojů by ho dokázalo zaplatit 77 % lidí. Jenže při výpadku jednoho celého měsíčního příjmu už bez půjčky situaci zvládne jen 63 %.

Každá čtvrtá domácnost má rezervu jen na jeden až dva měsíce

Alarmující je i zjištění, že při výpadku hlavního zdroje příjmu domácnosti by 26 % domácností zvládlo přežít nanejvýš jeden až dva měsíce. Dalších 25 % by se dokázalo o sebe postarat tři měsíce, ale už ne šest. Na výpadek hlavního příjmu přitom stačí na pár měsíců onemocnět nebo přijít o práci bez možnosti najít si novou. „Finanční rezerva není jen ochrana jednotlivce. U sendvičové generace chrání často tři generace najednou,“ apeluje Nikola Havránková.

Stále více Čechů počítá ve stáří s pomocí dětí

Výzkum otevřel ještě jedno z palčivých témat této generace. Z čeho Češi očekávají, že budou žít ve stáří. Na starobní důchod spoléhají téměř všichni, 69 % předpokládá, že bude moci čerpat vlastní úspory a 45 % očekává, že bude v důchodu dále pracovat.

Překvapivě stále více lidí spoléhá na to, že ve stáří jim finanční pomohou děti. Zatímco v roce 2020 tuto výpomoc očekávalo 28 % respondentů, v roce 2025 už to bylo 40 %. Tohle je velmi zajímavý pohled na celé téma sendvičové generace. Protože sendvičová generace není jen o tom, že se lidé rozhodnou pomáhat rodičům. Čtyři z deseti Čechů v aktivní fázi života, už dnes počítají s tím, že jejich děti budou jedním ze zdrojů jejich financování ve stáří. Tím již dnes přinášejí do toho obrazně popisovaného sendviče, další patro.

7 rad odborníků, jak zvládnout finanční tlak v rodině

1. Nebuďte na všechno sami
Zapojte partnera, sourozence i další členy rodiny. Péče o rodiče i děti nemusí ležet na jednom člověku. Pokud se o péči a související výdaje rodina podělí, je menší riziko, že dlouhodobě zatíží jen jednoho jejího člena.

2. Mějte finanční plán pro celou rodinu
Projděte svou situaci s nezávislým finančním poradcem. Pomůže vám podívat se na rezervy, pojištění, financování potřeb dětí a péče o rodiče i na vlastní zajištění na stáří. Dobrý finanční plán by měl počítat i se situacemi, které dnes ještě nenastaly.

3. Mluvte s rodiči dřív, než přijde krize
Zjistěte, jaké mají příjmy, úspory, pojištění, majetek a představy o budoucí péči. Promluvte si také o tom, kde mají důležité dokumenty a kdo má přehled o jejich financích. V nemocnici nebo po náhlé události se podobné věci řeší mnohem hůř.

4. Neobětujte vlastní finanční budoucnost
Pomáhat dětem i rodičům je přirozené, ale ne za cenu zrušení vlastních rezerv a spoření na stáří. Pokud dlouhodobě vyčerpáte vlastní finanční zázemí, může se stát, že budete v budoucnu sami potřebovat pomoc svých dětí.

5. Využijte pomoc, na kterou máte nárok
Příspěvek na péči, dlouhodobé ošetřovné, sociální služby nebo vhodně nastavené pojištění mohou část finanční i časové zátěže zmírnit. Rodina nemusí všechny náklady péče automaticky hradit pouze ze svých příjmů a úspor.

6. Počítejte s tím, že jednou můžete péči potřebovat i vy
Stáří není jen otázka výše důchodu. Promyslete si, z čeho byste financovali pomoc, pokud byste už nebyli plně soběstační. Součástí přípravy by mělo být i vyřešené vlastnictví, majetek, závěť a přístup k důležitým informacím.

7. Pomozte dětem, aby jednou pomoc nepotřebovaly – a nemusely ji poskytovat vám
Finanční gramotnost, vlastní rezerva a zdravý vztah k penězům mohou být pro děti do budoucna cennější než jejich dlouhodobé finanční dotování. Stejně důležité je připravit se na vlastní stáří tak, aby děti nemusely v krizové situaci teprve zjišťovat, že rodiče nemají rezervu nebo plán péče.

O společnosti 4FIN HOLDING

Společnost 4FIN HOLDING poskytuje pod značkou 4fin Better together komplexní majetkové poradenství prostřednictvím sítě více než 1 500 profesionálních poradců po celé České republice a pod značkou celosvětové realitní jedničky CENTURY 21 zase realitní služby. Zaměřuje se na finanční plánování, které klientům pomáhá bezpečně a efektivně spravovat rodinný majetek. S objemem spravovaného majetku přesahujícím 30 miliard korun a díky unikátní kombinaci pohledu na finance i reality patří mezi nejvýznamnější hráče v oboru finančních služeb v České republice.

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