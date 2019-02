Se záložními zdroji UPS se již nemusíte obávat výpadků elektřiny

S výpadkem elektřiny přestane fungovat i kamerový a přístupový systém, ať se jedná o rodinný dům nebo sídla firem a společností. V domácnostech mohou záložní zdroje udržet v chodu čerpadla vytápění nebo rekuperací. Se záložními zdroji UPS budete připraveni výpadkům elektřiny čelit.

Princip funkce a možnosti využití

Princip funkce záložního zdroje elektrické energie je v zásadě jednoduchý. Pokud je síťové napětí připojené, záložní zdroj dodává výstupní napětí pro spotřebič, který je k němu připojený, a současně dobíjí akumulátor záložního zdroje. Když dojde k výpadku elektřiny, záložní zdroj přepne svoji funkci a začne dodávat DC napětí připojenému zařízení. Spektrum využití je velmi široké, ať už se jedná právě o zabudování do počítačů nebo kamerových a přístupových a bezpečnostních systémů. Podle konkrétního případu použití je nutné vybírat příslušné parametry záložního zdroje.

Jaké jsou možnosti?

Vstupní napětí záložních zdrojů UPS Mean Well je 90 až 264 V střídavého proudu (AC). Díky takto širokému rozsahu vstupního napětí jsou tyto záložní zdroje použitelné v jakékoliv rozvodné síti v kterémkoliv státě na světě.

