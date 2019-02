Se studiem na vysoké lze začít i v únoru

Standardní doba studia bakalářského oboru je tři roky, magisterského pak dva. Nikdo vás však nenutí skončit po této době. Někteří si studium rozvolní, aby stíhali práci, další opakují předměty, takže jim nic jiného nezbývá. Vysoká škola umožňuje každému přizpůsobit si výuku na míru. Tak proč nezačít studium od února?

Začíná se v letním semestru a postupuje standardně

Na některých školách není možné začít v půlce akademického roku z prostého důvodu. V letním semestru nabízí rozdílné předměty než v tom zimním. Například Vysoká škola Praha se zaměřením na podnikání a právo má ovšem nabídku stejnou jak na léto, tak na zimu. Nemalý vliv to má i na opakování předmětů. Studenti nemusí čekat celý rok, aby mohli zopakovat předmět, který nezvládli.

Školy se snaží vyjít studentům vstříc

Možnost začít se studiem od února je další výhoda, kterou se školy snaží nalákat nové studenty. Může jít o ty, co se v září zapsali na vysokou, jež je nakonec nebaví. Často se jedná rovněž o mladé lidi, kteří si nakonec uvědomili, že ještě nechtějí pracovat a vysoká škola by se jim do života hodila. Začátek studia od února se ovšem týká i celoživotního vzdělávání. Na Vysoké škole podnikání a práva v Praze lze totiž studovat nejen bakalářské a magisterské obory, ale také LL.M. Praha. Jde o studijní program zaměřený na právo v manažerské praxi určený zejména dospělým pracujícím.

Prostě a jednoduše, studovat je dnes možné v každém věku a kdykoliv. Stačí si najít tu správnou vzdělávací instituci. Příležitostí je všude dost.