Rohde & Schwarz zvyšuje mzdy a zavádí nový benefit Sabbatical

Ve Vimperku porostou od července mzdy – díky nové kolektivní smlouvě v Rohde & Schwarz

Společnost Rohde & Schwarz ve Vimperku uzavřela novou kolektivní smlouvu, která vstoupí v platnost 1. července 2025 a bude platit do 30. června 2028. Na jejím znění se dohodli zástupci vedení společnosti a odborové organizace OS KOVO. Výsledkem několikaměsíčního jednání je dohoda, která odráží aktuální ekonomickou situaci i potřeby zaměstnanců a přináší stabilitu do dalších let.

Jedním z hlavních výstupů dosažené dohody je plošné navýšení mezd o 4 % ve všech tarifních třídách, které pozitivně ovlivní všech 950 zaměstnanců závodu. Průměrná hrubá mzda ve společnosti aktuálně přesahuje 49 700 Kč a je nad úrovní celorepublikového průměru.

„V dnešním světě plném výzev a změn považujeme stabilní rámec pro zaměstnance za klíčový. Nová kolektivní smlouva přináší nejen předvídatelnost, ale také nové nástroje, které podporují sladění osobního a pracovního života,“ uvedl Milan Černý, vedoucí Personálního oddělení.

Vedle samotného růstu mezd přináší nová kolektivní smlouva také motivační odměny, rozšíření benefitů a systém pravidelné valorizace mezd podle vývoje inflace. Dále zaměstnanci obdrží jednorázový bonus ve výši 46 000 Kč, který bude vyplacen ve třech částech. Postupně se také zvýší již zavedená odměna za přítomnost. Firma zároveň posiluje příspěvek na dopravu a nově zavádí benefit v podobě tzv. Sabbaticalu – možnosti dobrovolného dlouhodobého volna pro osobní rozvoj, studium či regeneraci.

Navýšení mezd znamená pro společnost Rohde & Schwarz zvýšení personálních nákladů o 5,97 % v hospodářském roce 2025/26. V následujících letech firma investuje stovky milionů korun do dalšího rozvoje svého závodu ve Vimperku. Tyto prostředky budou směřovat především do modernizace technologií, rozšiřování kapacit a zlepšování pracovních podmínek pro zaměstnance. Výstavba nové výrobní haly začne již v červenci 2025. Významná část prostředků bude zároveň směřovat do vybudování moderního parkoviště, které splňuje standardy současné doby. Další investice budou směřovat do výstavby vlastní fotovoltaické elektrárny a instalace hlubinných tepelných čerpadel, která se stanou hlavním zdrojem vytápění celého areálu společnosti. Cílem těchto opatření je zlepšit dopad provozu na životní prostředí a snížit závislost na externích zdrojích energie.

„Navýšení mezd a rozšíření zaměstnaneckých benefitů vnímáme jako zásadní krok správným směrem v rámci společného úsilí o zlepšování pracovních podmínek. Naším cílem je, aby se zaměstnanci cítili dlouhodobě oceněni – nejen finančně, ale i z hlediska celkového pracovního prostředí. „ uvedl Marek Malý, předseda ZO OS KOVO.

Spolupráce s odborovou organizací OS KOVO je ve vimperském závodě Rohde & Schwarz dlouhodobě pevně zakotvenou součástí firemní kultury. Pravidelný dialog a vzájemný respekt mezi oběma stranami umožnily uzavřít dohodu, která vytváří stabilní rámec pro nadcházející tříleté období.

Rohde & Schwarz závod Vimperk, s.r.o.

Společnost Rohde & Schwarz vyvíjí, vyrábí a prodává inovativní produkty v oblasti měřicí, vysílací a mediální techniky, kybernetické bezpečnosti, zabezpečených komunikací a dále v oblasti monitorování a testování sítí. Společnost byla založena před 90 lety a má prodejní a servisní síť ve více než 70 zemích světa, celosvětově zaměstnává více jak 15.000 zaměstnanců a obrat v posledním obchodním roce činil 2,93 miliardy eur.

Rohde & Schwarz Vimperk, s.r.o. je součástí stejnojmenné technologické skupiny, nachází se v jižních Čechách, v současné době má více než 950 zaměstnanců, a i proto patří mezi nejvýznamnější zaměstnavatele regionu.

Základní odborová organizace odborového svazu KOVO Rohde & Schwarz závod Vimperk, s.r.o

Základní organizace OS KOVO působí ve vimperském závodě od jeho vzniku a v současnosti sdružuje více jak čtvrtinu zaměstnanců. Je součástí největší odborové organizace v ČR, která v Jihočeském kraji sdružuje přes 5.000 členů v 70 podnicích.

