Ridera staví tisíce bytů. V Praze, Ostravě i v Beskydech

V Praze a v Moravskoslezském kraji má nyní Ridera rozestavěných přibližně tisíc bytů. Některé vznikají pod hlavičkou mezinárodně působících developerských skupin, jiné zastřešuje společnost Ridera Development.
„Před několika lety jsme se rozhodli pro zásadní krok. Opustili jsme veřejné zakázky a vydali se cestou spolupráce s nejvýznamnějšími developery,“ říká předseda správní rady skupiny Ridera Václav Daněk. Příkladem jsou Central Group, FINEP, Conti Real, Sekyra Group, Passerinvest Group. Skupina spolupracovala také s uznávanou Evou Jiřičnou (SKY Barrandov, CONTI Development). Tento počin získal titul Realitní projekt roku. Rezidence Oliva na pražské Brumlovce, kterou Ridera rovněž postavila (developer Passerinvest Group, architekti A69), dostala hned několik významných ocenění. „Velmi si vážíme toho, že se nám podařilo navázat spolupráci také s největším finským developerem působícím v Praze, což je YIT,“ říká předseda správní rady Daněk. Projekt v Roztylech (TOIVO, Praha - Roztyly) má podle něj zahrnovat 204 bytů a jeho rozpočet je přes 700 milionů korun.
V Ostravě vyroste celá nová čtvrť
Doma v Moravskoslezském kraji rozvíjí Ridera vlastní projekty. V Ostravě to byla nejdříve Rezidence Keltičkova v příjemné části Slezská Ostrava. Kousek od ostravské zoo a turisty oblíbené vyhlídkové haldy Ema vzniklo Bydlení Ema. Tento projekt s titulem Stavba Moravskoslezského kraje 2025 ocenila i veřejnost. Teď se staví 47 bytů Rezidence Petruškova u slepého ramene Odry. Mezi ostravskými částmi Poruba a Svinov připravuje Sekyra Group a Ridera deset domů Rezidence ELZA s více než 500 byty. V blízkosti vznikne za účasti Ridery ještě dalších 170 bytů pro nájemní bydlení. Vyroste tedy celá nová čtvrť.
Unikátní bydlení se chystá v Beskydech
„Naše velké téma jsou domy se zhruba 110 byty na Ostravici v areálu na pile. Jde o areál bývalé arcibiskupské pily z období okolo roku 1825. Tu jsme před 14 lety začali opravovat a teď ožívá. Předpokládáme, že ji letos uvedeme do plného života. Na začátku na záměru spolupracovali Josef Pleskot, špičkový architekt nejen Dolních Vítkovic, a Kamil Mrva, dvorní architekt citlivé výstavby v Beskydech. Bude to místo pro bydlení, sport, kulturu, společenské akce. A v halách pily chceme zajímavým způsobem připomínat i historii dřevařství. Podobně jako Dolní Vítkovice ukazují hravou, interaktivní formou dvousetletou historii těžkého průmyslu - od uhlí po výrobu železa a oceli,“ říká Václav Daněk mladší, šéf společnosti Ridera Development, syn zakladatele skupiny Ridera.
Areál Na pile Ostravice už láká zájemce
Výstavba bytových domů u rekonstruované ostravické pily začne koncem tohoto roku. Celkem vyroste sedm bytových domů, z toho dva budou včetně komerčních prostorů. Součástí plánovaného rezidenčního areálu je zelené náměstí, které vytvoří rozšířené centrum obce Ostravice se zelení a klidovou zónou. Každý byt bude mít lodžii, balkon nebo terasu. Přízemní byty budou s předzahrádkou. K bytům patří kryté nebo venkovní parkovací stání a také místo pro ukládání například kol nebo lyží mimo byt, ale na stejném patře. Každý dům bude mít výtah, kam s přehledem vjede i jízdní kolo. Ve standardním vybavení se počítá také s tepelným komfortem a instalací systémů chytré domácnosti.
Po více než třech desetiletích působení na trhu je Ridera skupinou, která kombinuje tradici s moderním přístupem, stabilitu s vizí a rozvoj se zájmem o budoucnost Moravskoslezského kraje.