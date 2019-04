Rekvalifikační kurz účetnictví může nastartovat i vaše podnikání

Jsou to právě začátky podnikání, kdy jeden špatný krok může vést k dlouholetému splácení dluhů, stát na začátku „vytloukání klínu klínem“, tedy dluhu dluhem, a v konečném důsledku vést k neúspěchu v podnikání. A nemusí jít jen o váš špatný odhad, pokud jde o zákazníky nebo jádro vašeho businessu, ale právě o účetní chyby. Kdo se pouští do podnikání, měl by proto rozhodně nejdříve nakouknout do tajů účetnictví.

Účetnictví je ideální rekvalifikace pro maminky na mateřské a rodičovské, které chtějí rozjet vlastní podnikání

Stále častěji se do podnikání pouštějí mladé maminky. Ty šťastnější, které dítě nevytíží na 24 hodin denně, nebo naopak ty, které si prostě potřebují přivydělat. Někdy máme možnosti vrátit se z ničehonic ke svému hobby a napadne nás povýšit jej na něco více, co peníze nejen „spotřebuje“, ale naopak i vydělá.

Mnohé podnikatelské aktivity napadnou novopečené maminky díky aktivitám spojeným s dítětem. Když už ušijete miminku jedno hnízdo na spaní, zvládnete další pro známou z porodnice, ještě jedno pro bratrovu těhotnou manželku, další pak prodáte na některém maminkovském bazaru. A řeknete si, proč v tom nepokračovat? Takto začínají maminky šít oblečení pro děti, vyrábět houpačky, vařit marmelády, ale i zakládat soukromé školky. Možností je mnoho. Avšak jakmile jde o podnikání, mluvíme i o financích, a tedy i o účetnictví, kterému byste měli rozumět.I když si nakonec na tuto práci najdete profesionály, nikdy nesmíte své podnikání vydat na milost a nemilost jiným. Takže zatímco svému businessu, do kterého se pouštíte, výborně rozumíte, zdokonalte se ještě v účetnictví.

Naučte se účetnictví zdarma

Rekvalifikační kurz Účetnictví pro začátečníky navíc můžete na úřadu práce absolvovat zdarma. A nemusíte být nezaměstnanými. Stačí se evidovat jako zájemce o práci. Právě rekvalifikační kurzy účetnictví bývají nejžádanější, a to nejen mezi maminkami na rodičovské dovolené. Mnohdy je zájemci neabsolvují pouze proto, aby získali znalosti potřebné pro své vlastní podnikání. Účetnictví je lukrativní oblast, i pokud jde o zaměstnání nebo podnikání právě v tomto oboru. Nelíbí se vám vaše stávající práce? Změňte ji a rekvalifikujte se na účetního. Nebo si z vedení účetnictví na klíč udělejte přivýdělek vedle vaší stálé práce.

Rekvalifikační kurz účetnictví od Orange Academy probíhá v Praze, v Brně i v Ostravě

Pro každého, kdo chce získat dovednosti v oblasti podvojného účetnictví nebo se uplatnit na trhu práce právě v této oblasti, pořádá Orange Academy informacemi nabité kurzy. Rekvalifikační kurz Účetnictví (podvojné) je akreditovaný MŠMT ČR, a získáte proto oficiální osvědčení o rekvalifikaci.

Co se v kurzu naučíte? Po absolvování kurzu budete schopni vést zcela samostatně podvojné účetnictví pro malé a střední firmy. Zvládnete vše, od zavedení nové účetní jednotky až po účetní uzávěrku.

Kurz vedou zkušení a profesionální lektoři, kteří vše „okoření“ a hlavně vysvětlí na skutečných příkladech z praxe. Orange Academy má vlastní, velice profesionálně zpracované učebnice. Rovněž ale získáte přístup do online e-learningu, kde si budete moci vše naučené procvičovat na konkrétních příkladech, v rámci testů si ověřit získané znalosti, ale také oslovit lektory s dotazy.

Své kurzy pořádá Orange Academy po celé České republice, v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci, Plzni a dalších 13 městech. Kurz není žádným rychlokurzem na jedno odpoledne. Jeho délka je 10 až 15 dnů, obvykle podle toho, zda-li jde o dopolední nebo odpolední kurz. Rekvalifikací u Orange Academy již prošlo přes 6000 absolventů. Řada z nich dnes díky tomu úspěšně podniká nebo získali práci právě v perspektivním oboru účetnictví.