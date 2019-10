Regálové systémy zefektivní provoz ve skladu

Firma Still je schopna dodat kompletní řešení skladu na klíč přesně uzpůsobené individuálním požadavkům každého zákazníka. Vždy volí takovou manipulační techniku, která je v daném případě nejefektivnější.

Základem úspěchu v logistice je dokonalý systém

Elementárním prvkem nabídky STILL jsou regálové systémy, které umožňují maximální efektivní využití prostoru. Dokonalý přehled a snadná manipulace s využitím odpovídající techniky nebo automatizace dokáží výrazně usnadnit pracovní procesy. Regálové systémy STILL mohou dosahovat výšky až 25 metrů. Při využití inteligentní tažné soupravy STILL navíc nemusí být uličky mezi regály široké. Regálové systémy STILL je možné libovolně kombinovat, také k nim je dodáváno široké spektrum příslušenství a bezpečnostních zařízení.

Inteligentní tažné soupravy zefektivní procesy ve výrobních závodech

U výrobních procesů stále stoupají požadavky na koncepci materiálových toků. Ty musí být efektivní, orientované na poptávku a v neposlední řadě šetrné k přírodním zdrojům. Proto ve výrobních provozech narůstá zájem o inteligentní tažné soupravy, které dokáží zajistit optimální zásobování materiálem. Zároveň poskytují výraznou časovou úsporu a při jejich využití klesají i nároky na prostor. Inteligentní tažné soustavy STILL je možné automatizovat pro průběžný materiálový tok. Pak se po stanovených přepravních trasách pohybují samostatně, dráhu jim vymezují například magnetické body, pásky či navigace. Pracovníci nemusí do samotného procesu přepravy mezi stanovišti nijak zasahovat; zajišťují pouze nakládku a vykládku.

Zdroj: Einsatz von Routenzugsystemen zur Produktionsversorgung, Studie o plánování, kontrole a provozu, TU München, 2017

Životnost vybavení skladu prodlouží správná údržba

STILL kromě kvalitních produktů nabízí i celou řadu služeb. Mezi ně patří například desulfatace baterií či ekologické mytí manipulační techniky.

Mobilní myčka STILL zajistí čištění manipulační techniky přímo u zákazníka

Každý, kdo pracuje s manipulační technikou, ví, jak důležité je udržovat ji v dobrém stavu. Kvalitní mytí je náročné zejména u vozíků, které jsou používány v exteriéru. Při mytí je navíc nezbytné účinně zamezit riziku znečištění životního prostředí. Společnost STILL proto nabízí zákazníkům řešení v podobě mobilní myčky. Ta dokáže zajistit vysoce kvalitní mytí manipulační techniky, které splňuje nejvyšší ekologické standardy. A provede ho přímo v podniku. Pro její dočasné umístění je třeba jen prostor o délce 25 m a šířce 6 m. Není třeba řešit přívod vody ani elektřiny, mobilní myčka STILL je v tomto směru zcela soběstačná. Na přání je možné kromě povrchového mytí objednat i vyčištění motoru a baterie.

Desulfatace výrazně prodlouží životnost baterie

Většina manipulační techniky s výjimkou některých nejnovějších modelů využívá olověné baterie. Jejich častým problémem je tzv. sulfatace, která dokáže zapříčinit výrazné zkrácení životnosti. Příčinou je usazování síranu olovnatého na elektrodách baterie. Společnost STILL nabízí podnikům pomoc v podobě desulfatace, která dokáže obnovit kapacitu akumulátoru. Využívají se při ní střídavé elektrické impulzy vysokého napětí, které dokáží krystaly na elektrodách rozbít na původní složky. Celý proces je poměrně náročný, vyžaduje kvalitní vybavení a zkušené profesionály.

Významné projekty realizované společností STILL

Mezi reference STILL patří automatizovaný sklad ve výrobě Škoda Auto, hala s modernizovanými logistickými procesy Knorr-Bremse, elektrický audit Coca-Coly HBC, obměna flotily manipulační techniky v Mattoni a Barum, realizace přechodu z motorových vozíků na elektrické v Ideal Automotive a řada dalších.