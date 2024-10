Red Monster Challenge přináší zábavné vzdělávání pro děti i dospělé

Aplikace je vytvořena na základě vzdělávacích kurzů Red Monster a nabízí možnost každodenního vyplňování krátkých kvízů na různá témata zábavnou a soutěžní formou. Je určena nejen dětem, ale i dospělým, kteří se chtějí vzdělávat nebo se jen pobavit.​

Zábava na cestách i v čekárnách

Aplikace se nestahuje do mobilu nebo tabletu. Je jednoduše dostupná z webového prohlížeče a načítá se z QR kódů, například z reklamních ploch v MHD nebo je trvale umístěna na webových stránkách redmonster.cz.

„Myšlenka spustit aplikaci Challenge mě napadla, když jsem jel do práce metrem. Tento čas je možné využít i jinak než sledováním zpráv nebo hraním her. Člověk si může odkudkoliv zlepšovat své znalosti. Aplikace zároveň vyvolává pocit soutěživosti, takže někdy vyzvu i kolegy v práci na souboj k nějakému tématu,“ říká zakladatel společnosti Unicorn Vladimír Kovář.​

Kvízy z každé oblasti

Kvízy v Red Monster Challenge jsou navrženy tak, aby byly zábavné, interaktivní a motivovaly ke studiu. Uživatelé mohou sledovat své výsledky, porovnávat se s ostatními a vyzývat své známé na souboj. Pro zjednodušení přístupu stačí pouze naskenovat QR kód, který je přístupný jak registrovaným, tak i neregistrovaným uživatelům.

„Red Monster Challenge umožňuje uživatelům rozvíjet své znalosti z češtiny, přírodovědy, dějepisu, zeměpisu nebo cizích jazyků, jako je angličtina, nebo znalostní kurzy pro dospělé, a to vše formou zábavných kvízů,“ říká Hana Kosturáková, výkonná ředitelka Unicorn Publishing. Challenge pracuje s již existujícími kurzy v rámci online vzdělávací platformy Red Monster. Kurzy mimo jiné využívají i studenti na Vysoké škole Unicorn. Kurzy jsou plné interaktivních prvků jako mapy, animace a další, které zajišťují, že vzdělávání je nejen efektivní, ale také poutavé.

Budoucnost Red Monster Challenge

„V současné době je možné se do Red Monster Challenge zapojit hlavně prostřednictvím reklamy v MHD. V budoucnu plánujeme rozšířit přítomnost Red Monster Challenge do čekáren u lékařů, dětských koutků, herních zón, nebo dokonce v zábavních parcích a zoologických zahradách, kde by aplikace mohla nabídnout zábavný a edukativní způsob, jak strávit čekání. Možností spolupráce je mnoho a očekáváme, že se nám podaří realizovat řadu zajímavých projektů,“ dodává Hana Kosturáková.

Pokud je uživatel registrovaný a má zakoupený kurz, bude také moci z jakéhokoliv kurzu vyzvat do souboje kolegu v práci, kamaráda, děti nebo třeba paní učitelku, pokud bude mít čas. Neregistrovaní uživatelé mají k dispozici širokou nabídku kurzů z různých oblastí. Pokud vás kvíz zaujal a máte zájem si doplnit znalosti, můžete si zakoupit celý kurz a prostudovat si danou oblast do hloubky.​

Moderní vzdělávání pro 21. století

Kurzy Red Monster nejsou jen pro zábavu – jde o nástroj, který dětem pomáhá rozvíjet své schopnosti a znalosti v souladu s moderními vzdělávacími standardy. Kurzy z platformy Red Monster jsou navrženy tak, aby odpovídaly požadavkům Ministerstva školství a byly kompatibilní s českými vzdělávacími programy. Unicorn s Red Monster Challenge opět ukazuje, že technologie mohou být užitečné nejen k zábavě, ale i k rozvoji vědomostí a dovedností. Zkuste ji sami a nechte se překvapit, jak může být vzdělávání zábavné a soutěživé!​

Více informací o kurzech naleznete na webových stránkách https://redmonster.cz/challenge.